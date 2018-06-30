Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину

Цитата

Все вы, конечно, помните этот блестящий спич футбольного тренера.

«Однажды я пришёл в бар. Я был с девушкой. Мы общались всю ночь, флиртовали, смеялись. Я заплатил за несколько коктейлей для неё. Около 5 часов утра зашёл парень, взял её под руку и отвёл в туалет. Там они занялись любовью, и она уехала с ним. Но это не имеет значения, потому что большую часть ночи я владел ей».

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Так вот, к 25-й минуте первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира Франция — Аргентина Хорхе Сампаоли «владел девушкой 69 процентов времени», но его команда проигрывала 0:1, Гризманн помимо реализованного пенальти угодил в перекладину, ещё один опаснейший штрафной запорол Погба, плюс два защитника аргентинцев повисли на карточках.

Трёшка Роналду, минус Германия и ещё 6 главных событий группового этапа ЧМ-2018 Список, в который мы наверняка забыли что-то включить.

Скорость

Всё, что Франция создала в первом тайме, плучилось благодаря скорости Килиана Мбаппе. Его завалил Маскерано перед штрафной, после чего Гризманн попал в перекладину. Его завалил Рохо (с жёлтой) в штрафной, после чего Гризманн реализовал пенальти. В этом эпизоде форвард перехватил мяч у своей штрафной и рванул через всё поле. Его снёс Тальяфико (с жёлтой) в метре от штрафной, но Погба бездарно пробил со стандарта.

Раздолбайство

Любой более-менее интересующийся футболом человек знает, что у Анхеля Ди Марии убийственная левая. Где был один из самых дорогих футболистов мира Погба, когда аргентинец получил мяч в центре, продвинулся чуть вперёд, поднял голову и жахнул со своей убийственной левой? Один подход, один удар, один гол. При 63 процентах владения мячом в первом тайме.

Хотели крупный план Марадоны? Получите! Диего не сдержался. Но в футболе этот жест, увы, не редкость.

Крайние защитники: курьёз и шедевр

Второй тайм начался сразу с гола. Месси после розыгрыша стандарта подхватил мяч на краю штрафной и не глядя нанёс удар, мяч попал в ногу Меркадо и, изменив направление, влетел в пустой угол ворот Франции. Курьёзный такой гол. Второй подход, второй удар, второй гол.

Но уже через девять минут Франция отыгралась. Обычный прострел Лукаса Эрнандеса, отскок на Бенжамена Павара, и тот с линии штрафной удачно пробил с лёта, послав мяч в дальнюю девятку.

Скорость и резкость

Но и этот счёт продержался всего семь минут! Лукас Эрнандес прострелил слева в штрафную, у Матюиди не получилось пробить с ходу, а мяч после рикошета от аргентинцев достался Мбаппе, который резким движением убрал сменившего в перерыве Рохо Фасио, выскочил на свидание с Армани и послал мяч в ворота.

Ещё четыре минуты спустя Жиру выдал прекрасный пас вразрез на Мбаппе, а форвард «ПСЖ» спокойно переиграл Армани.

Концовка

Аргентина бросила в бой Серхио Агуэро, Франция убрала с поля Гризманна и Мбаппе. И они давили! И они бились! Как могли. С эмоциями, давлением на судей и попыткой навала. И был момент у Месси! И был гол! Агуэро выскочил на подачу и пробил головой в угол ворот! У Аргентины было ещё две минуты и был даже удар по воротам.

Жалость

Лео Месси безжалостно вынес с чемпионата мира человек, который, возможно, спустя некоторое время сменит великого аргентинца на троне лучшего футболиста мира. Но это будет скорее второй Роналду, чем второй Месси. Который в итоге со сборной так ничего и не выиграл.

Сампаоли

Ну а Хорхе Сампаоли снова владел девушкой большую часть ночи. Но секса у него опять не будет.