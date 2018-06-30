Дм. Черышев: можно представить, какой вулкан клокочет у Дениса внутри

Отец Дениса Черышева Дмитрий много лет работал и играл в Испании и не понаслышке знает сильные и слабые стороны будущего соперника сборной России в плей-офф мундиаля. Российский тренер специально посетил пресс-конференцию наставника испанцев Фернандо Йерро и даже задал ему вопрос, а потом и сам ответил на вопросы журналистов.

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— Каков ваш рецепт успеха против сборной Испании?

— Есть определённое наигрывание комбинаций, которые могут помочь. Но когда ты играешь против соперника, и он поднимает одну руку и там одна комбинация, кладёт руку на голову или мяч держит рядом с попой, то тут не поймёшь, какую комбинацию они будут наигрывать. В этот момент не поймёшь, чем можешь помочь своей команде. Самое главное здесь – огромная самоотдача и помощь своим партнёрам на протяжении всех 95 минут, которые наверняка будут в этом матче. Здесь не столько голосовая поддержка, сколько движение.

— 10 лет назад у сборной выдался замечательный турнир на Евро-2008, но в матче с Испанией было видно, что шансов практически никаких. Можете сравнить ситуации? Сейчас у нас больше шансов обыграть Испанию, чем 10 лет назад?

— Совершенно другая команда и другой коллектив у сборной Испании. Остались определённые футболисты, которые играли 10 лет тому назад. Команда изменилась, прибавилось много молодых, перспективных игроков, но им не хватает той сыгранности, которая была у команды 2008 года. Поэтому я думаю, что у России есть огромный шанс, чтобы пройти сборную Испании.

— Вам приходилось играть против Йерро?

— Конечно. Это было очень сложно. Но два гола я забил.

В чём Россия исключительная на групповом этапе ЧМ. Вы это знали? Много статистических фактов о нашей сборной.

— Что думаете о Йерро-тренере?

— Я лучше знаю его как спортивного директора «Реала». Он занимал эту должность, когда я тренировал в академии клуба. Первое — Фернандо достаточно категоричен. Второе — чётко знает, чего хочет, для тренера это важно. А главное, у него сложились очень хорошие отношения с футболистами. Йерро умеет и мотивировать, и поддержать игроков. Он большой профессионал и, уверен, качественно подготовит команду к завтрашнему матчу.

— Подходит ли он на роль морального лидера?

— Управляться с таким количеством звёзд, лучших игроков мира — чрезвычайно сложно. Тут одного характера мало — нужно обладать ещё и качествами психолога.

— Денис на пресс-конференции выглядел удивительно спокойным.

— Очень, очень спокойным. И психологически готовым к игре. Денис уверенно держался перед журналистами, но можно только представить, какой вулкан эмоций клокочет у него внутри. Психологически непросто играть против команды почти твоей земли.

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— Завтра ваш сын выйдет против игроков, с которыми рос и воспитывался.

— Мы обсуждали это с Денисом. Представьте, с Начо он 14 лет играл в одной команде, забивал голы…

— Как бы вы охарактеризовали российскую сборную в целом?

— Сильная, дисциплинированная и очень мотивированная. Болельщики тоже воодушевлены. Последние дни только и слышу: «Нужно выходить, нужно выходить!».

— Какие козыри может противопоставить Россия Испании?

— Дисциплину, работу и максимальную концентрацию до последнего свистка арбитра. Но прежде всего нужно использовать свои моменты.

— К вопросу о Денисе — а вы кем себя больше ощущаете? Русским или испанцем?

— Я — русский. Русский по национальности, по рождению. Но эта игра, конечно, особенная для меня.То же самое касается каждого игрока российской сборной. Когда сталкиваешься с соперником такого класса, слова излишни. Все всё прекрасно понимают и знают, что делать.

— На пресс-конференции Денису задали вопрос о гормоне роста, который ему якобы кололи в «Вильярреале»…

— Во-первых, я могу честно сказать, что не знаю, откуда вообще это всё взялось. Во-вторых, журналист не то, чтобы перепутал. Как можно было написать, что по несогласованности кому-то что-то кололи? Такого вообще не может быть. И самое главное: я профессионал и футбольный человек, и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал. Поэтому это всё ерунда.

— С Денисом уже говорили перед этим матчем? Может быть, скажете ему что-то особенное, чтобы настроить на встречу?

— Конечно скажу и настрою, и подскажу, и направлю. Сильные и слабые стороны Испании назову. Знаю, что у них хорошее и плохое. Хорошо знаком с Фернандо Йерро — всё-таки тренер, как-никак. Знаю, какие у него помощники: Хулиан Калеро работал со мной в «Волге». А самое главное, что я знаком с этой сборной, которая на протяжении всего времени готовилась. Я видел много их игр.

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