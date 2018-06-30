Месси пора заканчивать со сборной. Три мысли по матчу Аргентина – Франция

Дворовый футбол в Казани, в котором для Месси не было места.

Перед игрой все переживали, что это будет унылый матч на «тотал меньше 1,5». Аргентина по групповому этапу выглядела беспомощно, Франция – скучно и слишком прагматично. Минимальная победа французов, возможно, в овертайме – сюжет, которого ждали.

В итоге Аргентина играла беспомощно, но появилась минимальная вера друг в друга. Франция все еще остается прагматичной, но ее заставили найти в себе эмоции и страсть.

Глядя на эти неожиданные 4:3, не покидало ощущение, что это вместо 1/8 чемпионата мира привели на пацанский футбик вечером после школы. Просто на идеальном поле и при заполненных трибунах.

ЧМ-2018. Мбаппе забивал, Месси вылетел с ЧМ. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Франция – Аргентина.

Пересмотрите голы. Первый – после пенальти, который случился из-за совершенно идиотской потери мяча. Такое только во дворе возможно: атакуешь у чужих ворот, даешь пас на 10 метров, обрезаешь, получая гол. Или второй мяч Аргентины: дядя просто не успел увернуться от мяча. Плюс два шедевра издали. Причем Ди Мария бил из совершенно пустой опорной зоны, а к Павару мяч прилетел после промаха соперника. Или эпизод с кривым пасом от Фацио на Армани, после которого чуть мяч чуть не залетел в ворота. Дворовый футбол.

Две команды, но в одной собраны пацаны «из секции», а вторая – чисто двор. В итоге у первой есть быстрый парень, которого в ДЮСШ научили открываться за спину и бежать. Есть здоровяк в центре поля, от которого все отскакивают. Гризманн был похож на пересмотревшего нарезку финтов школьника, а не лидера сборной.

И даже обиды были у игроков чисто из детства. Отаменди не давал мяч Армани, добежав до него в упор. Месси угрюмо топтался в 40 метрах от ворот.

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Точно – Месси. Он в очередной раз на ЧМ-2018 пытался быть лидером в раздевалке, а не на поле. Опять что-то говорил перед вторым таймом. И опять от этого не было никакого смысла.

Эта сборная нуждалась в Месси, который посылает к черту всех: партнеров и тренерский штаб в первую очередь. Просто берет мяч и тащит, пытаясь сделать все самостоятельно. Этой команде в целом не хватало эгоизма от лидеров. Перестал Ди Мария думать о партнерах и жахнул – получился гол. Вся эта зависимость от партнеров, попытка играть с ними – полный бред. Мбаппе просил мяч и пер с ним вперед. Плевать ему на Жиру и Гризманна, где они бегут. Просто. Бежать. Вперед.

Вместо этого получили Месси, пытающегося улучшить игру всех партнеров вокруг себя. Постоянные откаты за мячом в глубину поля, открывания под передачи. Но невозможно сделать лучше людей, ошибающихся в приеме мяча после обычной передачи. Невозможно договариваться с тренером, который снимает Рохо ради Фацио против Мбаппе. Не надо ничего ждать от этого подбора футболистов.

Кое-что у Месси получалось: Ди Мария бил из зоны, где обычно обитает Канте. Но он ушел с позиции как раз за Месси. Против Нигерии победный мяч пришел с правого фланга, где Лионель весь матч укатывал соперников.

Но все это привело к тому, что при счете 2:4 Месси окончательно разочаровался в происходящем и забил. При возможности шел вперед, но с нулевым настроем. Роналду может истерить после каждого тычка, но определенный набор игровых действий он выполняет идеально в любом эмоциональном состоянии. Месси для успешной игры нужен успешный настрой.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

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Отсутствие Кубка Мира не делает карьеру Месси менее великой, а его – слабее. Но у него так и не случилось истории преодоления. Последний раз, когда Месси выиграл вопреки всему – это момент превращения в профессионального игрока, несмотря на все проблемы со здоровьем. На этом вызовы глобально кончились. В «Барселоне» были сложные периоды, были важные финалы. Но в сезоны, когда «Барса» выигрывала, она всегда была невероятно сильной. Да, Месси был основной этой силы, но не единственным условием.

В Аргентине бардак с футболом, и сборную это тоже касается. Огромные отступные у Сампаоли, бесконечные вопросы к формированию заявки, климат внутри команды. Можно верить в приезд Месси на ЧМ и через 4 года, но какой смысл. У сборной Аргентины нет никаких перспектив с нынешним руководством федерации.

Дуэль с Роналду проиграна. Вторым Марадоной не стать. Сборная убила титульную ценность карьеры Лео. Со сборной надо заканчивать.