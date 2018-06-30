«Германия и Аргентина вылетели, а мы ещё нет»

В «Твиттере» уже проводят аналогии между надеждами Аргентины на титул и фильмом «Титаник».

Представляю Мбаппе в виде Халка.

А кое-кто напоминает, какого успеха добилась сборная России на этом турнире.

Конечно же обсуждают странные решения главного тренера Аргентины.

Припоминают отсутствие Икарди в сборной.

Кто-то уже коронует Мбаппе. Пришло время нового короля?

За счёт своей скорости Мбаппе смотрится на фоне остальных примерно так.

Ноги француза после матча.

Все фанаты Франции прямо сейчас.

А сами французы празднуют.