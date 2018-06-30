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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Соцсети — о вылете сборной Аргентины

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3
Андрей Панков
Фото: twitter.com/diarioas
«Германия и Аргентина вылетели, а мы ещё нет»
Соцсети обсуждают вылет сборной Аргентины и победу сборной Франции.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В «Твиттере» уже проводят аналогии между надеждами Аргентины на титул и фильмом «Титаник».

Представляю Мбаппе в виде Халка.

А кое-кто напоминает, какого успеха добилась сборная России на этом турнире.

Конечно же обсуждают странные решения главного тренера Аргентины.

Припоминают отсутствие Икарди в сборной.

Кто-то уже коронует Мбаппе. Пришло время нового короля?

За счёт своей скорости Мбаппе смотрится на фоне остальных примерно так.

Ноги француза после матча.

Все фанаты Франции прямо сейчас.

А сами французы празднуют.

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