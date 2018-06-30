«Германия и Аргентина вылетели, а мы ещё нет»

В «Твиттере» уже проводят аналогии между надеждами Аргентины на титул и фильмом «Титаник».
Представляю Мбаппе в виде Халка.
А кое-кто напоминает, какого успеха добилась сборная России на этом турнире.
Конечно же обсуждают странные решения главного тренера Аргентины.
Припоминают отсутствие Икарди в сборной.
Кто-то уже коронует Мбаппе. Пришло время нового короля?
За счёт своей скорости Мбаппе смотрится на фоне остальных примерно так.
Ноги француза после матча.
Все фанаты Франции прямо сейчас.
А сами французы празднуют.