Удивительные факты об игроках сборной Испании. Вы их знали?

Например, о том, что де Хеа играл в контактных линзах, а Серхио Рамос закончил школу в 28 лет.

Давид де Хеа

До 14 лет Давид защищал ворота филиала «Атлетико» в небольшом городе Касаррубуэлосе, расположенном в пригороде Мадрида, а в школьной команде играл на позиции нападающего. И даже стал лучшим бомбардиром в своём возрасте.

Когда де Хеа только перешёл в «Манчестер Юнайтед», тренер вратарей жаловался на него, что спит 2-3 раза в день и ест слишком много острых тако. К тому же выяснилось, что у Давида близорукость, из-за чего ему приходилось играть в контактных линзах. Сам голкипер был убеждён, что это никак не влияет на его игру, но клуб всё же принял решение оплатить ему операцию по коррекции зрения.

Это было не всё, чем успел отличиться Давид в первый сезон в «МЮ». Однажды он с друзьями зашёл в один из супермаркетов Манчестера, взял пончик с витрины и… съел его, не дойдя до кассы. Давид, как ни в чём ни бывало, направился к выходу, забыв заплатить, но его тут же поймали охранники, которые отследили его по камерам наблюдения. Голкипер попытался объяснить, что между ним и продавцом случилось недопонимание из-за его плохого знания английского, так что конфликт довольно быстро разрешили прямо на месте. Единственным наказанием для де Хеа стал запрет на посещение супермаркетов этой сети в течение двух месяцев. Кстати, пончик стоил около полутора фунтов.

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Жерар Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании не только футболист, но ещё и довольно успешный бизнесмен. Пике успешно совмещает обе деятельности – он успешен как на поле, так и вне его. Он закончил курсы «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарварде и занимался с преподавателями экономической школы ESADE, которые рассказывали ему о принципах работы всех финансовых механизмов. И всё не зря. Сначала Пике приобрёл акции одной из компаний, специализирующейся на мясной продукции, а чуть позже стал одним из её соучредителей. А ещё защитник реализовал мечту детства – создал мобильное приложение с игрой в футбольного менеджера.

Иньеста

Если Пике инвестирует в мясной бизнес и мобильные приложения, то его одноклубник – в вино. Восемь лет назад Иньеста основал винодельню BodegaIniesta недалеко от родного города Фуэнтеальбилья. Дело довольно быстро пошло в гору, и сейчас его вино продаётся в 35 странах и занимает призовые места на международных конкурсах. Большинство заработанных денег Иньеста вкладывает в винодельню. А вести бизнес ему помогает отец. Цены, к слову, вполне доступные – в среднем 5-6 евро за бутылку.

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Серхио Рамос

Про многочисленные татуировки и красные карточки Рамоса знают многие. А вот о том, что он закончил школу в 28 лет, – почти никто. Защитник бросил школу, когда подписал первый серьёзный контракт и решил полностью сосредоточиться на футболе. С тех пор он постепенно сдавал необходимые экзамены, чтобы получить документ об образовании.

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Даниэль Карвахаль

У защитника «Реала» были серьёзные проблемы с сердцем, из-за которых он не мог тренироваться в течение долгого времени. У футболиста нашли вирус, который влиял на работу перикарда, наружной соединительной оболочки сердца. Но, к счастью, Карвахаль довольно быстро восстановился, пройдя курс лечения нестероидными противовоспалительными препаратами.

Иско

Полузащитник «Реала» называет собак именами известных футболистов. Лабрадор, например, носит имя Месси. По словам Иско, выбор имени неслучаен: он считает Лео лучшим футболистом нашего времени. Второго пса футболист назвал в честь Луиша Фигу, легенды «Реала».

Жорди Альба

Защитник «Барселоны» обожает играть в шахматы. И частенько проводит вечера за партией-другой вместе со своим отцом.

Диего Коста

В детстве у нападающего не было денег даже на то, чтобы купить билет на автобус и доехать до тренировки. В один момент ему даже пришлось на время оставить футбол и найти работу. Он ездил вместе со своим дядей в Парагвай за продуктами, которые потом продавали у себя в Бразилии. Тогда же ребята его много дразнили – не только из-за бедности, но и из-за выделяющейся внешности.

Возможно, трудное детство как-то отложило отпечаток на его характере. Диего известен своим скандальным поведением как на поле, так и вне его. Однажды он так громко смотрел дома порно, что к нему пришла соседка, которая была немного в шоке от происходящего. На просьбу сделать потише Диего сказал: «Вам что, не нравится заниматься любовью?». Но это ещё ничего. Коста задавил свою собственную собаку. Да-да. Диего выпустил пса на улицу, начал парковаться и не заметил, что тот крутится где-то за машиной. В итоге собака оказалась под колесами.