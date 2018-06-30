Месси вновь упустил свой трофей мечты. Лучшие фото с матча Франция — Аргентина

30 июня в 1/8 финала чемпионата мира – 2018 миллионы взоров были прикованы к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси – в том числе фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Перед началом матча Лионель Месси тепло поприветствовал своих давних знакомых.
Поначалу Лионель Месси был недоволен ходом развития событий для его сборной.
Всё изменили голы Анхеля Ди Марии и Габриэля Меркадо, которые дали Месси надежду на попадание в четвертьфинал.
Однако удача сегодня была не на стороне сборной Аргентины.
19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе своей игрой затмил лидера аргентинской сборной.
В очередной раз Лионель Месси упустил возможность выиграть главный трофей в своей карьере.
Показательный момент: после окончания матча Лионель Месси снял капитанскую повязку. Не исключено, что вскоре игрок вновь сможет заявить о желании прекратить выступление за национальную команду.
Тем не менее, Лионель Месси был и остаётся кумиром аргентинских болельщиков.