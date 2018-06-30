Месси вновь упустил свой трофей мечты. Лучшие фото с матча Франция — Аргентина

Это мог быть матч имени Лионеля Месси, но аргентинца затмил Килиан Мбаппе.

30 июня в 1/8 финала чемпионата мира – 2018 миллионы взоров были прикованы к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси – в том числе фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.



Перед началом матча Лионель Месси тепло поприветствовал своих давних знакомых.

Поначалу Лионель Месси был недоволен ходом развития событий для его сборной.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё изменили голы Анхеля Ди Марии и Габриэля Меркадо, которые дали Месси надежду на попадание в четвертьфинал.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако удача сегодня была не на стороне сборной Аргентины.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе своей игрой затмил лидера аргентинской сборной.

Фото: РИА Новости

В очередной раз Лионель Месси упустил возможность выиграть главный трофей в своей карьере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Показательный момент: после окончания матча Лионель Месси снял капитанскую повязку. Не исключено, что вскоре игрок вновь сможет заявить о желании прекратить выступление за национальную команду.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Тем не менее, Лионель Месси был и остаётся кумиром аргентинских болельщиков.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images