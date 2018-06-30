«Год назад Франция не знала меня». Человек, переломивший ход игры с Аргентиной

Мяч перелетел через всю штрафную. Левый защитник сборной Франции Люка Эрнандес зажег подачу, мяч долетел до дальнего угла штрафной, и Бенжамен Павар пробил. Мяч полетел плотно, но до ворот было далековато.

В своем клубе такой удар Павар точно бы не нанес. Француз играет за немецкий «Штутгарт» на позиции левого центрального защитника и подключается вперед почти всегда лишь на стандартах. В сборной Павар действует на проблемной и дефицитной позиции правого защитника, и удивительно, что Дидье Дешам разглядел решение именно в универсальном Паваре. Дерзкая аналогия с великим Лилианом Тюрамом, который за клуб играл в центре обороны, а в сборной Франции — на фланге, напрашивается, но даже она будет не совсем точной. Тюрам уже был состоявшимся игроком. Павара не знал никто.

ЧМ-2018. Мбаппе забивал, Месси вылетел с ЧМ. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Франция – Аргентина.

Когда игрок из ниоткуда делает новости, заголовки текстов о нем почти всегда одинаковые на любом языке — на «Чемпионате» вы тоже можете видеть что-то вроде «Пять фактов о…» или «Все, что нужно знать о…». Это нормально, когда речь идет о футболисте из далекой страны, но очень нетипично, когда речь идет о соотечественнике. Да еще и поводом становится вызов в сборную.

Павар прошел через это. Когда у него не получилось закрепиться в «Лилле», Бенжамен выбрал странное на взгляд многих решение о продолжении карьеры. Имея на руках предложения от французских середняков, парень сорвался из зоны комфорта. Отец футболиста Фредерик с девяти лет был на каждом матче Павара и опекал его при каждом следующем шаге. Переезд в «Штутгарт» означал две вещи: Фредерик Павар согласился с самостоятельностью сына, а сам Бен согласился с шагом назад.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

И это осознание своих сил помогло Павару.

Ему немного повезло. В год повышения «Штутгарта» командой руководил Ханнес Вольф — еще один немецкий молодой тактический гик, склонный доверять молодежи. Вольф обнаружил, что его новичок очень универсален: при нем Павар успел поиграть на всех позициях в обороне и был везде надежен. Когда Вольфа уволили из «Штутгарта», француз стал одним из первых, кто поблагодарил тренера. «Вы делали лучше меня изо дня в день своим терпением и постоянными советами», — написал Павар в инстаграме. Терпение окупилось: за год защитник невероятно вырос тактически — например, позицию крайнего перестал воспринимать, как линейную.

Играть за свою страну для него всегда было чем-то особенным — еще в юношеских сборных он покрывался мурашками при первых же аккордах «Марсельезы». Волнение и эйфория не оставили Павара и после дебюта за взрослую сборную. «Это полное безумие для меня. Год назад Франция не знала меня, а теперь я гонюсь за своей мечтой на чемпионате мира», — говорит он.

Мяч летел в ворота так долго, что вы бы успели прочитать этот текст. А затем сорвал спокойствие с сетки аргентинских ворот. До его удара Франция проигрывала в счете. После — сомнула аргентинцев ногами Килиана Мбаппе и вышла в четвертьфинал. «Я постараюсь оправдать доверие тренера», — сказад Павар, когда стало понятно, что он едет в Россию. Счет оплачен.

Кто такой Бенжамен Павар, спрашивать во Франции больше не будут. Сегодня вечером его имя скандируют на Елисейских полях вместе с именами Мбаппе и Гризманна.