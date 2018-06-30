Гибель богов. Роналду вылетел в один день с Месси

Роналду вернулся на «место преступления»

Криштиану Роналду вернулся на сочинский стадион «Фишт», где две недели назад трижды расстрелял ворота сборной Испании. Но теперь самому эффективному оружию мирового футбола противостояла лучшая оборона ЧМ-2018. Непробиваемая. По крайней мере, на групповом этапе. Сборная Уругвая оказалась единственной командой, не пропустившей в трёх матчах ни одного гола.

«Роналду не только прекрасный игрок, он капитан и лидер Португалии. Сборная Уругвая должна сыграть как единый коллектив, чтобы ограничить его действия. При этом в ходе подготовки мы учитываем уровень каждого футболиста соперника и команды в целом», – так ответил на ожидаемый вопрос про обладателя «Золотого мяча» главный тренер небесно-голубых Оскар Табарес. А что ещё скажешь на его месте?

Гол от Кавани и Суареса

Существовали опасения, что любящие играть от обороны сборные Уругвая и Португалии затянут унылую волынку и чуть ли не с самого начала будут думать о серии пенальти. Однако быстрый гол команды Табареса заставил чемпионов Европы больше думать об атаке. Уругвайцы реализовали первый же момент, ещё раз доказав свою потрясающую эффективность. Звезды небесно-голубых Эдинсон Кавани и Луис Суарес всё сделали вдвоём. Наверное, это самый «широкий» гол на чемпионате мира: форварды «ПСЖ» и «Барселоны» разорвали защиту португальцев двумя длинными переводами мяча с одного фланга на другой. Кавани пробил головой из самой убойной позиции – почти от угла вратарской. Выполнить Суаресу голевую передачу не мешал правый защитник Рикардо Перейра, для которого это был дебютный матч на ЧМ-2018. Фернанду Сантуш зря рискнул, посадив на скамейку игравшего на групповом этапе Седрика.

Месси вылетел. И Роналду вылетел. Как это было! Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Уругвай – Португалия.

Криштиану в ловушке

У сборной Португалии совершенно ничего не получалось до перерыва. Уругвайцы перекрывали все пути, выигрывали единоборства, собирали подборы в зонах потенциальных угроз. Ворота Фернандо Муслеры видел только Роналду, но и он не имел ни единой лишней секунды для принятия решений. Его смещения с левого края в центр под удар небесно-голубые блокировали за счёт умных коллективных действий, о которых и рассуждал Табарес. Криштиану попал в ловушку. За 45 минут он пробил три раза – неопасно. Лучший шанс Роналду получил, когда исполнял штрафной на исходе получаса. Пожалуй, тут Муслера впервые испугался, тем не менее хорошо поставил «стенку», которая и спасла его от неприятностей.

В общем, игра шла по плану главного тренера сборной Уругвая. Португальцы ещё должны были радоваться, что Суарес не положил им со штрафного, как Игорю Акинфееву.

Угловой, Пепе и… снова Кавани!

Зато второй тайм подарил быстрый гол сборной Португалии. Чемпионы Европы мало того что справлялись со всегда острыми стандартами уругвайцев, так ещё и сами забили после розыгрыша углового. Роналду вытянул на себя в центре штрафной защитников, включая Диего Година, благодаря чему свободу получил Пепе. Забывать о нём на стандартах тоже никак нельзя. Вот так мяч впервые побывал в сетке Муслеры. Португальцы побежали добивать чуть-чуть «поплывшего» противника и… пропустили контрвыпад. Какой же молодец Кавани! Эдинсон пашет на поле словно он опорный полузащитник, а кладёт очень красивые мячи. К сожалению для уругвайцев, вскоре Кавани травмировался. Забавно, что в этой ситуации Роналду исполнил роль электрокара – помог коллеге по амплуа покинуть поле.

Агония чемпионов Европы

Сборная Уругвая – радость для тех, кому не хватает на чемпионате мира старой-доброй сборной Италии. Небесно-голубые быстро перезагрузились и вернули игру в прежнее русло. Стали её контролировать. Отрезок во втором тайме, когда Португалия сравняла счёт, так и остался единственным светлым пятном для команды Сантуша. Роналду окончательно сбился на неоправданные действия: неподготовленные дальние удары, лишний дриблинг. Вышедший на замену в концовке полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш тоже потянул одеяло на себя: дважды пробил издали, по сути, просто отдав мяч уругвайцам. Какое-то напряжение в штрафной Муслеры возникало лишь в результате кроссов. Последнее действие Роналду – жёлтая карточка за неспортивное поведение. Он заработал дисквалификацию на четвертьфинал, в котором ему нет места. Роналду не стал сегодня героем, как и Месси. Криштиану с Лео покидают ЧМ-2018 в один день.