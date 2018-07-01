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Хорватия — Дания. Онлайн-трансляция. 1 июля 2018. 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Хорватия — Дания
«Чемпионат»
Фото: VI Images via Getty Images
ЧМ-2018. Хорватия – Дания — 1:1. Ждём соперника сборной России. LIVE!
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Хорватия – Дания.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

21:20. Манджукича завалили у вратарской после навеса Перишича, но арбитр решил не ставить пенальти!

21:10. Хорваты ожидаемо забрали мяч под свой контроль, датчане не против, ведь они стараются играть от соперника.

21:04. Хорватия тут же сравнивает счёт. 1:1!

Ребич сыграл в штрафную на Врсалько, чей последующий прострел был неудачно отражён, мяч отскочил к Манджукичу, который расстрелял ворота с угла вратарской!

21:02. Дания выходит вперёд! 0:1!

В первой же атаке Дания вышла вперёд! Последовал сильный бросок из аута в штрафную Хорватии, где Делейни зацепился за мяч и оставил его Матиасу Йоргенсену, который нанёс резкий удар низом, а Субашич не справился!

21:00. Поехали!

20:30. Напоминаем, что именно с победителем этой пары сыграет в четвертьфинале Россия.

20:00. Добрый вечер! На чемпионате мира продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В 21:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде начнётся игра между командами Хорватии и Дании.

Хорватия – Дания. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
1 : 1
Дания
0:1 – Йоргенсен – 1, 1:1 – Манджукич – 4
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