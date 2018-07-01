ЧМ-2018. Хорватия – Дания — 1:1. Ждём соперника сборной России. LIVE!

Онлайн:

21:20. Манджукича завалили у вратарской после навеса Перишича, но арбитр решил не ставить пенальти!

21:10. Хорваты ожидаемо забрали мяч под свой контроль, датчане не против, ведь они стараются играть от соперника.

21:04. Хорватия тут же сравнивает счёт. 1:1!

Ребич сыграл в штрафную на Врсалько, чей последующий прострел был неудачно отражён, мяч отскочил к Манджукичу, который расстрелял ворота с угла вратарской!

21:02. Дания выходит вперёд! 0:1!

В первой же атаке Дания вышла вперёд! Последовал сильный бросок из аута в штрафную Хорватии, где Делейни зацепился за мяч и оставил его Матиасу Йоргенсену, который нанёс резкий удар низом, а Субашич не справился!

21:00. Поехали!

20:30. Напоминаем, что именно с победителем этой пары сыграет в четвертьфинале Россия.

20:00. Добрый вечер! На чемпионате мира продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В 21:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде начнётся игра между командами Хорватии и Дании.

Хорватия – Дания. Текстовая трансляция