Вчерашний день шокировал фанатов Месси и Роналду. Их кумиры досрочно завершили свои выступления на ЧМ-2018. Об этом – в обзоре дня.

Было у чемпионата мира три идола. Остался один — Неймар

Утро на нашем портале открылось подведением итогов группового этапа чемпионата мира.

Цифры, объясняющие силу России и крах Германии. Они вас удивят 70 цифр и статистических фактов, объясняющих групповой турнир ЧМ.

В отдельное «делопроизводство» была выделена цифровая аналитика выступления сборной России.

Дзюба лучший на этом ЧМ сразу по трём показателям. Вы удивлены? Много статистических фактов о нашей сборной.

Удивительная весть пришла из Южной Кореи, где игроков сборной, не попавших в плей-офф, но героически выбивших из турнира действующих чемпионом мира немцев, закидали яйцами. Чем не повод вспомнить о том, как порой бывают несправедливы болельщики.

Сборную Кореи закидали яйцами. Да-да, ту самую, что вынесла с турнира немцев Что делают на родине с вылетевшими сборными.

Далее всё плавно перешло к первому игровому дню плей-офф, подаривших два потрясающих матча. В традиционной рубрике «Прогнозы» двое из трёх прогнозистов предрекли победу Франции над Аргентиной и столько же предсказывали победу Португалии над Уругваем в серии пенальти. Что же покажет игра?

«Аргентина слишком слаба. Один Месси её не вытянет» Франция — Аргентина, Уругвай — Португалия. Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018.

Месси, game over! Сборная Аргентины в увлекательнейшем противостоянии со сборной Франции прекратила борьбу за Кубок мира, проиграв со счётом 3:4. Дублем в составе «трёхцветных» отметился 19-летний Килиан Мбаппе.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

А ведь по ходу матча удача повернулась лицом к Месси и К. Однако потрясающий по красоте гол правого защитника французов Бенжамена Павара позволил его команде вернуть ускользающую инициативу в свои руки.

«Год назад Франция не знала меня». Человек, переломивший ход игры с Аргентиной Этот парень положил гол всей своей жизни.

Не исключено, что матч с Францией стал для Лионеля Месси последним в сборной Аргентины. Во всяком случае, так советуют поступить Лео многие нейтральные болельщики и журналисты: больше не играть за национальную команду.

Месси пора заканчивать со сборной. Три мысли по матчу Аргентина – Франция Дворовый футбол в Казани, в котором для Месси не было места.

Последний матч Лионеля Месси на чемпионате мира – 2018 в фотографиях.

Месси вновь упустил свой трофей мечты. Лучшие фото с матча Франция — Аргентина Это мог быть матч имени Лионеля Месси, но аргентинца затмил Килиан Мбаппе.

Но это оказалось ещё не всё. Спустя четыре часа чемпионат мира покинула вторая суперзвезда мирового футбола – Криштиану Роналду. У Уругвая на португальцев нашёлся свой Мбаппе – Эдинсон Кавани, забивший два великолепных гола. А в противостоянии Роналду и Месси на ЧМ получилась ничья.

Гибель богов. Роналду вылетел в один день с Месси Забудьте о Роналду и Месси. Кавани превзошёл сегодня португальца, как Мбаппе – аргентинца.

Свою точку зрения на это событие высказал наш обозреватель Дмитрий Егоров.

Месси и Роналду – не чемпионы. Футбол спасён в России Пей, Марадона. Вас с Пеле не превзошли.

Последний матч Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2018 в фотографиях.

Роналду показывал мышцы и кричал на судью. Фото с матча Уругвай — Португалия Криштиану Роналду вслед за Месси вылетел с чемпионата мира. Как он провёл матч против Уругвая – в нашем фотообзоре.

Ну, а для перехода в первый день июля, который станет очень важным для сборной России, предлагаем вам ознакомиться с пресс-конференцией Станислава Черчесова накануне игры с Испанией…

«Не боги горшки обжигают – вы же это ожидали услышать»? Черчесов — об Испании Почему сборную России не пустили в субботу в «Лужники».

И отчётом об аналогичном мероприятии с участием представителей «красной фурии».

«Не могу влезть в мозги Черчесову». Испанцы не раскрывают карт Тренер сборной Испании мило пообщался с Дмитрием Черышевым, а Давид Сильва отразил все вопросы о критике в его сторону.

Любопытным представляется интервью с Дмитрием Черышевым – отцом нападающего сборной России Дениса Черышева.

Дм. Черышев: можно представить, какой вулкан клокочет у Дениса внутри Дмитрий Черышев рассказал, что знает о новом главном тренере испанцев и что скажет сыну перед решающим матчем.

А на закуску – малоизвестные факты из жизни игроков сборной Испании.

Удивительные факты об игроках сборной Испании. Вы их знали? Например, о том, что де Хеа играл в контактных линзах, а Серхио Рамос закончил школу в 28 лет.

С новым днём чемпионата мира! Ждём матчей Испания – Россия и Хорватия – Дания.