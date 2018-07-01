Было у чемпионата мира три идола. Остался один — Неймар

Утро на нашем портале открылось подведением итогов группового этапа чемпионата мира.
В отдельное «делопроизводство» была выделена цифровая аналитика выступления сборной России.
Удивительная весть пришла из Южной Кореи, где игроков сборной, не попавших в плей-офф, но героически выбивших из турнира действующих чемпионом мира немцев, закидали яйцами. Чем не повод вспомнить о том, как порой бывают несправедливы болельщики.
Далее всё плавно перешло к первому игровому дню плей-офф, подаривших два потрясающих матча. В традиционной рубрике «Прогнозы» двое из трёх прогнозистов предрекли победу Франции над Аргентиной и столько же предсказывали победу Португалии над Уругваем в серии пенальти. Что же покажет игра?
Месси, game over! Сборная Аргентины в увлекательнейшем противостоянии со сборной Франции прекратила борьбу за Кубок мира, проиграв со счётом 3:4. Дублем в составе «трёхцветных» отметился 19-летний Килиан Мбаппе.
А ведь по ходу матча удача повернулась лицом к Месси и К. Однако потрясающий по красоте гол правого защитника французов Бенжамена Павара позволил его команде вернуть ускользающую инициативу в свои руки.
Не исключено, что матч с Францией стал для Лионеля Месси последним в сборной Аргентины. Во всяком случае, так советуют поступить Лео многие нейтральные болельщики и журналисты: больше не играть за национальную команду.
Последний матч Лионеля Месси на чемпионате мира – 2018 в фотографиях.
Но это оказалось ещё не всё. Спустя четыре часа чемпионат мира покинула вторая суперзвезда мирового футбола – Криштиану Роналду. У Уругвая на португальцев нашёлся свой Мбаппе – Эдинсон Кавани, забивший два великолепных гола. А в противостоянии Роналду и Месси на ЧМ получилась ничья.
Свою точку зрения на это событие высказал наш обозреватель Дмитрий Егоров.
Последний матч Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2018 в фотографиях.
Ну, а для перехода в первый день июля, который станет очень важным для сборной России, предлагаем вам ознакомиться с пресс-конференцией Станислава Черчесова накануне игры с Испанией…
И отчётом об аналогичном мероприятии с участием представителей «красной фурии».
Любопытным представляется интервью с Дмитрием Черышевым – отцом нападающего сборной России Дениса Черышева.
А на закуску – малоизвестные факты из жизни игроков сборной Испании.
С новым днём чемпионата мира! Ждём матчей Испания – Россия и Хорватия – Дания.