Роналду показывал мышцы и кричал на судью. Фото с матча Уругвай — Португалия

Фотокорреспонденты «Чемпионата» Артём Гусев и Сергей Апенькин пристально наблюдали за капитаном сборной Португалии во время матча с Уругваем.
Даже во время разминки Криштиану Роналду был максимально сосредоточен.
В Сочи Роналду приехали поддержать его персональные поклонники.
Некоторые болельщики слишком рано отдали Роналду звание чемпиона мира.
На этот раз бородка Роналду не принесла ему удачу.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани уже на седьмой минуте матча вывел свою сборную вперёд, португальцы оказались к этому не готовы.
Если закатать шорты, вероятность забить гол с штрафного не увеличится.
Криштиану Роналду не смог забить в этом матче, зато разделил радость с Пепе, который сумел сравнять счёт.
Главный поступок дня, заслуживающий уважения: Роналду помог Эдинсону Кавани покинуть поле после получения травмы.
В конце матча Роналду тактично пытался объяснить судье, что тот не прав, за что получил желтую карточку.
Сборная Португалии оказалась слабее Уругвая, и Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси покидает чемпионат мира. Противостояние двух главных звёзд мирового футбола на этом турнире подошло к концу.
Бонус: на трибунах можно было заметить болельщиков не только с баннерами, посвящёнными Роналду, но и в одежде с его инициалами.