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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Криштиану Роналду против сборной Уругвая. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Криштиану Роналду
«Чемпионат»
Фото: VI Images via Getty Images
Роналду показывал мышцы и кричал на судью. Фото с матча Уругвай — Португалия
Криштиану Роналду вслед за Месси вылетел с чемпионата мира. Как он провёл матч против Уругвая – в нашем фотообзоре.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Фотокорреспонденты «Чемпионата» Артём Гусев и Сергей Апенькин пристально наблюдали за капитаном сборной Португалии во время матча с Уругваем.

Даже во время разминки Криштиану Роналду был максимально сосредоточен.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В Сочи Роналду приехали поддержать его персональные поклонники.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Некоторые болельщики слишком рано отдали Роналду звание чемпиона мира.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На этот раз бородка Роналду не принесла ему удачу.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани уже на седьмой минуте матча вывел свою сборную вперёд, португальцы оказались к этому не готовы.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Если закатать шорты, вероятность забить гол с штрафного не увеличится.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Криштиану Роналду не смог забить в этом матче, зато разделил радость с Пепе, который сумел сравнять счёт.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главный поступок дня, заслуживающий уважения: Роналду помог Эдинсону Кавани покинуть поле после получения травмы.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В конце матча Роналду тактично пытался объяснить судье, что тот не прав, за что получил желтую карточку.

Фото: Matthew Ashton — AMA/GettyImages

Сборная Португалии оказалась слабее Уругвая, и Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси покидает чемпионат мира. Противостояние двух главных звёзд мирового футбола на этом турнире подошло к концу.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Бонус: на трибунах можно было заметить болельщиков не только с баннерами, посвящёнными Роналду, но и в одежде с его инициалами.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
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