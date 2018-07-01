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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 30 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Поступок Роналду достоин уважения. Лучшие фото дня
Достижение Мбаппе, слёзы и разочарование Аргентины, срыв Роналду и помощь Кавани – в главных кадрах матчей 1/8 финала чемпионата мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Диего Марадоне подарок.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Аргентины провозгласили Лионеля Месси богом футбола.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис немного перестарался с сейвом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аргентинца Анхеля Ди Марию включили в состав сборной худших игроков чемпионата мира, на что он ответил красивым голом в ворота сборной Франции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главной персоной дня стал 19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который повторил достижение Пеле. Он стал стал первым с 1958 года тинейджером, оформившим дубль в матче чемпионата мира.

Болельщики сборной Франции на последних секундах матча были едины как никогда.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эмоции сборной Аргентины и их болельщиков в двух кадрах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Уругвая вышла в четвертьфинал турнира благодаря дублю Эдинсона Кавани.

Португалия сумела забить лишь один гол, и Пепе своеобразно отпраздновал его.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Уругваец Диего Годин изучает дизайн мяча плей-офф чемпионата мира.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Криштиану Роналду решил, что таким образом удобнее исполнять штрафные удары.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Главный поступок дня: Роналду помог покинуть поле Эдинсону Кавани, который получил травму.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Может показаться, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш чему-то радуется, но на деле он недоволен количеством добавленных к основному времени матча минут.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Криштиану Роналду тоже не сдерживал эмоций, однако сборной Португалии это не помогло.

Фото: Matthew Ashton — AMA/GettyImages
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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