Поступок Роналду достоин уважения. Лучшие фото дня

Достижение Мбаппе, слёзы и разочарование Аргентины, срыв Роналду и помощь Кавани – в главных кадрах матчей 1/8 финала чемпионата мира.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Диего Марадоне подарок.

Болельщики сборной Аргентины провозгласили Лионеля Месси богом футбола.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис немного перестарался с сейвом.

Аргентинца Анхеля Ди Марию включили в состав сборной худших игроков чемпионата мира, на что он ответил красивым голом в ворота сборной Франции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главной персоной дня стал 19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который повторил достижение Пеле. Он стал стал первым с 1958 года тинейджером, оформившим дубль в матче чемпионата мира.

Болельщики сборной Франции на последних секундах матча были едины как никогда.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эмоции сборной Аргентины и их болельщиков в двух кадрах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Уругвая вышла в четвертьфинал турнира благодаря дублю Эдинсона Кавани.

Португалия сумела забить лишь один гол, и Пепе своеобразно отпраздновал его.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Уругваец Диего Годин изучает дизайн мяча плей-офф чемпионата мира.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Криштиану Роналду решил, что таким образом удобнее исполнять штрафные удары.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Главный поступок дня: Роналду помог покинуть поле Эдинсону Кавани, который получил травму.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Может показаться, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш чему-то радуется, но на деле он недоволен количеством добавленных к основному времени матча минут.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Криштиану Роналду тоже не сдерживал эмоций, однако сборной Португалии это не помогло.

Фото: Matthew Ashton — AMA/GettyImages