Поступок Роналду достоин уважения. Лучшие фото дня

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Диего Марадоне подарок.
Болельщики сборной Аргентины провозгласили Лионеля Месси богом футбола.
Вратарь сборной Франции Уго Льорис немного перестарался с сейвом.
Аргентинца Анхеля Ди Марию включили в состав сборной худших игроков чемпионата мира, на что он ответил красивым голом в ворота сборной Франции.
Главной персоной дня стал 19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который повторил достижение Пеле. Он стал стал первым с 1958 года тинейджером, оформившим дубль в матче чемпионата мира.
Болельщики сборной Франции на последних секундах матча были едины как никогда.
Все эмоции сборной Аргентины и их болельщиков в двух кадрах.
Сборная Уругвая вышла в четвертьфинал турнира благодаря дублю Эдинсона Кавани.
Португалия сумела забить лишь один гол, и Пепе своеобразно отпраздновал его.
Уругваец Диего Годин изучает дизайн мяча плей-офф чемпионата мира.
Криштиану Роналду решил, что таким образом удобнее исполнять штрафные удары.
Главный поступок дня: Роналду помог покинуть поле Эдинсону Кавани, который получил травму.
Может показаться, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш чему-то радуется, но на деле он недоволен количеством добавленных к основному времени матча минут.
Криштиану Роналду тоже не сдерживал эмоций, однако сборной Португалии это не помогло.