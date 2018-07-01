Он рос в Испании, чтобы сегодня её «похоронить»

Для каждого из 23 футболистов сборной России этот день – знаменательный. В их случае утверждение «плей-офф ЧМ раз в жизни бывает» — максимально близко к истине. В Катар ещё отобраться надо, а если удастся – многие до него по возрасту не доедут, а кто доедет – не факт, что из группы выйдет. Но есть в команде один человек, для которого этот исторический миг волнителен вдвойне. У Дениса Черышева есть личные – нет, не счёты – мотивы показать в «Лужниках» лучший футбол в жизни. Отдать игре всего себя без остатка. А там – будь, что будет.

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В сущности, ему не пришлось ассимилироваться в Испании – он вырос в этой культурной и языковой среде. Провёл там даже не полжизни – много больше, 22 из 27 лет. Детские приятели, небось, и не догадывались, что он русский. Денис быстро «заговорил» и освоился в новой стране. Многие на Пиренеях, возможно, удивились, увидев Чери в алой футболке сборной России: «Он разве не наш?». Ваш, но лишь наполовину.

Денис с удивительной лёгкостью переходит с испанского на русский и обратно. По-испански, чувствуется, ему даже проще излагать свои мысли. На нём он говорит большую часть года – естественно, что подходящие русские слова мозг выдаёт не так быстро. Но когда в самарской микст-зоне его спросили, на чьей стороне его симпатии в соперничестве Испании и Португалии, Черышев твёрдо произнёс: «Я болею только за сборную России». Тон и выражение лица, с какими это было сказано, не оставили сомнений в искренности Черышева. Какой бы заботливой и ласковой к нему ни была вторая родина, она не вытеснила из его сердца первой, настоящей. Родители правильно воспитали сына – патриотом в лучшем, а не испохабленном понимании этого слова. Человеком, открытым миру, но не забывающим корней.

Дм. Черышев: можно представить, какой вулкан клокочет у Дениса внутри Дмитрий Черышев рассказал, что знает о новом главном тренере испанцев и что скажет сыну перед решающим матчем.

Ему было пять лет, когда папа, прозванный за скорость Электричкой, получил и принял предложение из Хихона. К тому времени, как у Черышевых родился второй мальчик, Данила, Денис уже бегло изъяснялся по-испански и прошёл первый этап футбольного образования в детских командах клубов, в которых работал отец – сперва в «Спортинге», а затем в «Бургосе». Помимо природного таланта тренеры отмечали целеустремлённость юного el ruso: он с детства ясно видел собственное будущее и связывал его только с игрой.

Отпрысков известных футболистов часто в упрощённом порядке принимают в академии серьёзных клубов – в знак уважения к отцовским заслугам. У Дмитрия Николаевича «блата» в Мадриде не было, чтобы пристроить сына в школу легендарного клуба – откуда ему взяться у легионера команд средней руки? Денис числился в скаутских досье как один из самых одарённых игроков своего возраста и успешно прошёл просмотр в Мадриде.

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14 лет состоял Черышев в «Королевском клубе». От и до прошёл все резервные команды – от U12 до «Кастилии». Только с самой главной, взрослой, не сложилось. А кто пробился бы, имея в конкурентах самого Роналду?! Жозе Моуринью выделил уроженцу Нижнего Новгорода одну игру, Рафа Бенитес «накинул» ещё полдюжины. Радость первого – и последнего – гола за «Реал» безнадёжно омрачил скандал: постфактум выяснилось, что играть и соответственно забивать «Кадису» Денис не имел права – карточки из прошлого не велели. Фаворита с розыгрыша сняли, аутсайдера пустили дальше. «Инчас» последнего на радостях сочинили песню обидного для Черышева содержания.

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Другой на его месте сидел бы на попе ровно – получал зарплату, удовольствие от общества звёзд и богемной столичной жизни. Черышева роль спарринг-партнёра для великих не устраивала. Он хотел играть и чувствовал, что способен на это. Поэтому и шёл в аренды. Но не в какое-то футбольное захолустье – в приличные с точки зрения профи места. В «Севилье» он познакомился с гиком тактики Унаи Эмери, в Валенсии нашёл любовь в лице обворожительной брюнетки Кристины и выдал очень неплохой (увы, непродолжительный) отрезок карьеры. Но по-настоящему «своей» командой для русского испанца стал «Вильярреал». Здесь он наконец-то обрёл то, в чём остро нуждался – доверие главного тренера. И, как вежливый молодой человек, ответил на добро добром – в виде голов и результативных передач. В эту же команду он направился после окончательного расставания с родным «Реалом».

Теперь судьба возвращает Черышеву долги – за пережитые потрясения и скепсис окружающих. То, что сейчас происходит с Денисом, в высшей степени справедливо. Ему это футбольное счастье не свалилось на голову с неба – он его выстрадал и заслужил. Дотошные эксперты transfermarkt насчитали у российского вингера 13 «поломок» за карьеру. Тринадцать! Если сложить все больничные Черышева вместе, без малого два года набежит – 707 дней вне игры!



В Бразилию в 2014-м он всё же поехал, но только туристом – Дон Фабио проявил гуманность по отношению к временно нетрудоспособному игроку. Евро-2016 – по той же причине – посмотрел по телевизору. Кубок мира в России стал первым большим турниром Черышева на уровне сборных – и сразу таким успешным! Сейчас можно только догадываться, как долго ждал бы своего шанса наш единственный «испанец», не сломайся Дзагоев. Главное, что, получив его, Денис изумительно им воспользовался – два гола Саудовской Аравии, один Египту. Больше в группе настреляли только Кейн, Лукаку и Роналду.

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Немного жаль, что старые знакомцы Денис и Криштиану разминулись в 1/8 финала, но сегодня Черышева ожидает ещё более трогательная встреча с прошлым – в облике Дани Карвахаля. На два часа близкие друзья станут непримиримыми противниками. За Дениса в этой схватке вся Россия и одна испанка.