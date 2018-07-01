«Глупый, мог сейчас быть в нашей сборной!» Бразильцы – о Марио Фернандесе

Марио Фернандес родился в бразильском городе Сан-Каэтано-ду-Сул и выступал за «Гремио» до 2012 года. Затем он перешел в московский ЦСКА, за который выступает уже шесть лет. В июле 2016 года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление футболиста на получение гражданства РФ.

Бразильские издания (в том числе El Pais Brasil) сообщали, что фанаты называли игрока предателем. В том числе из-за того, что Марио Фернандес однажды отказался от вызова в сборную Бразилии. Точнее он просто не приехал. Похоже, что причиной тому стал алкоголь. О той истории защитник рассказал в этом интервью «Чемпионату»:

«В Бразилии я много пил, а Россия мне помогла». Сильные слова Марио Фернандеса После победы на ЧМ-2018 Марио Фернандес рассказал то, о чём раньше предпочитал молчать.

Мы опросили бразильских болельщиков, которые приехали в Москву: как они относятся к решению Марио Фернандеса. 9 человек из 10 сказали, что нет ничего предосудительного в смене гражданства – это выбор каждого. Лишь один фанат не согласился:

– Марио – глупый. По-человечески не очень правильно поступил. Он же играл за Бразилию и сейчас бы находился в ней. Наверняка, получил бы вызов на ЧМ-2018, учитывая травму Дани Алвеса.

Противоположная точка зрения у первого тренера Марио Фернандеса – Маркоса де Лимы Ромеу. Именно под его руководством защитник начал тренироваться в академии «Сан-Каэтано».

– По-моему, он все правильно сделал. Да, он родился в Бразилии, но уже давно переехал в Россию и отлично там себя чувствует. А это главное – находиться там, где тебе хочется, там, где тебе комфортно. Я бы на его месте мог сделал бы то же самое. Здорово, что Россия предоставила ему такую возможность и так тепло его приняла, – сказал первый тренер Фернандеса в интервью «Чемпионату».



Кроме того, мы обратились к известному бразильскому журналисту с телеканала ESPN Brasil Густаво Рофману. Он сформулировал отношение большинства бразильцев к Марио Фернандесу.



– Марио не очень хорошо известен в Бразилии. Он еще будучи молодым уехал из «Гремио» в Россию. Был случай, когда Марио вызвали в сборную Бразилии, но он не приехал. Его в большей степени помнят по этому эпизоду, нежели по игре. Отказ от сборной Бразилии считают абсурдным. Большинство бразильцев не следят за российским футболом и только сейчас на ЧМ-2018 вспомнили про Марио Фернандеса. От себя могу добавить, что он вполне мог быть вызван в сборную Бразилии. Правые защитники Фагнер и Данило имеют немного другие характеристики, но в целом выступают на таком же уровне. Не знаю, выиграл бы у них конкуренцию Марио, но такой шанс точно был бы.

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