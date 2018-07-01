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Медведь на ESPN Brasil предсказал итог матча Россия – Испания на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Григорий Телингатер
Фото: twitter.com/maurocezar
В Бразилии медведь анализирует ЧМ-2018. Что!??
Он говорит, что Россия сегодня дважды забьет испанцам.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Несколько часов назад в студии бразильского канала ESPN появился медведь. Он дал прогноз: Россия уступит Испании со счетом 2:3. Фотография животного в студии стала популярна с социальных сетях.

Torcedor Urso (Болельщик Медведь) не привязан к России, как многие могли подумать. Он дает прогнозы на разные матчи ЧМ-2018. Например, заявил, что сегодня выиграет не только Испания, но и Дания.

Как вы уже поняли, речь идет не о живом медведе, а о человеке в вполне реалистичном костюме животного. Медведь не говорит ни на одном языке кроме медвежьего. Все предсказания он сообщает ведущим, которые его как бы понимают. Это выглядит примерно как общение Чубакки и Хана Соло в фильме «Звездные Войны».

«Это шутливый формат. Смысл в том, что медведь спит четыре года и только под чемпионат мира просыпается и выходит из пещеры. Прямо скажем, медведь плоховато разбирается в футболе», – пояснили «Чемпионату» коллеги с ESPN Brasil.

У медведя есть своя страничка в твиттере. Первый пост он опубликовал в мае 2018 года:
«Исландия на чемпионате мира, а Италия и Голландия – нет. Сколько времени я спал?»

А 14 июня написал: «Если бы ЧМ-2018 закончился сегодня, то Россия стала бы чемпионом мира».

Медведь стал одним из символов телеканала. По ходу эфира можно встретить разные ролики с его участием.

Кроме того, его образ активно используют в наружной рекламе.

Ну а реального медведя на футболе можно увидеть только в России. Например, пройдя по этой ссылке.

На поле в Пятигорске оказался медведь. Это Россия
Рассказываем, что он там делал.
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