Они будут болеть сегодня за Россию как никто другой!

Сегодня России предстоит либо войти в историю, либо с улыбкой на лице покинуть домашний чемпионат мира. Важнейший матч против сборной Испании ждёт команду Станислава Черчесова в «Лужниках». В такие моменты очень важна поддержка родных и близких. Сегодня на трибунах будет много красоток, которые уверены, что Россия сможет не только обыграть Испанию, но и стать чемпионом мира. Кто будет болеть за нашу команду? Знакомимся с жёнами и подругами футболистов сборной России!

Екатерина Герун – жена голкипера Игоря Акинфеева

Екатерина родилась на Украине, получила диплом химика и стала моделью и актрисой. Девушка почти выиграла титул мисс Украина, но получила лишь четвёртое место. Екатерина всегда поддерживает своего супруга и является его надёжной опорой. С такими тылами нам не страшно за ворота сборной.

Инна Жиркова – жена защитника Юрия Жиркова

Инна смогла выдержать волну критики, которую на неё обрушилась после видео-интервью, где девушка выставила себя в не самом лучшем свете. Она не потеряла позитивный настрой и сейчас с гордо поднятой головой воспитывает детей и хранит домашний очаг. Кроме того Инна постоянно приходит на стадион, чтобы поддержать мужа. Сегодня Жиркову нужно будет выключить Карвахаля и Давида Сильву, а значит поддержка жены как никогда важна.

Наталья Игнашевич – жена защитника Сергея Игнашевича

У Натальи и Сергея в последнее время одно увлечение – путешествия, пара на каникулах выбирает новую страну и едет вдвоём. Чемпионат мира у нас домашний, поэтому ехать никуда не надо, а значит можно сосредоточиться на футболе. Наталья любит футбол и вообще спорт. Девушка ярая болельщица сборной и сегодня вы обязательно увидите её на трибуне.

Анастасия Кудряшова – жена защитника Фёдора Кудряшова

По словам Анастасии, для неё главная радость – это проводить время с мужем и детьми. Девушка очень любит супруга и футбол, в который он играет. Иностранная пресса на перебой называет её одной из самых красивых жён футболистов всего чемпионата мира и добавляет в различные рейтинги. Не сомневайтесь, сегодня она будет на стадионе поддерживать нашу сборную.

Александра Газинская – жена полузащитника Юрия Газинского

Газинский уже вошёл в историю забив первый гол н чемпионате мира в России. По словам Александры, она плакала взахлёб от радости, когда её супруг поразил ворота Саудовской Аравии. Девушка будет на стадионе «Лужники» и Юрий захочет снова заставить радоваться свою возлюбленную. Почему бы не посвятить гол в ворота Испании своей жене?

Зарема Дзагоева – жена полузащитника Алана Дзагоева

Об истории любви Алана и Заремы мы рассказывали в нашем эксклюзивном материале – очень советую прочесть. Зарема обязательно сегодня будет болеть вместе с детьми за Алана и всю сборную России.

Вероника Ерохина жена полузащитника Александра Ерохина

Иностранные СМИ назвали Веронику самой красивой женой футболиста на чемпионате мира в России. Девушка любит футьол и очень пристально седит за своим мужем. Когда Наталья Орейро назвала его самым сексуальным игрком сборной, Вероника сразу ответила ей, что вкусы у них совпадают.

Рамина Зобнина – жена полузащитника Романа Зобнина

Рамина и Роман познакомились ещё до «Спартака» и успеха Романа, поэтому можно смело сказать, что пара вместе прошла через огонь, воду и сборную России. Рамина всегда поддерживает своего мужа на стадионе и сегодняшний матч не станет исключением!

Соня Алендер – девушка полузащитника Алексея Миранчука

Соня ходит на все домашние матчи «Локомотива» и не пропускает ни одной трансляции, когда Алексей играет в дали от дома. Девушка болеет, переживает и всячески поддерживает своего возлюбленного. Кстати, Соня ещё до начала турнира говорила, что Россия выйдет из группы. Ждём её на трибунах «Лужников»!

Кристина Кобе – девушка полузащитника Дениса Черышева

Черышев уже забил три мяча и стал одним из главных открытий нашей сборной. Очень талантливый футболист мог преодолеть череду травм и сразу после яркого матча с Саудовской Аравией сделал заявление. Он сказал, что, если бы не его семья, тренер и девушка Кристина, он бы не смог достичь таких высот. После игры с Египтом, он бросился в её объятия. Ищите Кристину недалеко от поля, она будет болеть за своего возлюбленного.

Кристина Дзюба – жена Артёма Дзюбы

Кристина смогла пережить все непростые моменты как в карьере мужа, так и в личной жизни. Она всегда была рядом с Артёмом и продолжает оставаться его надёжной опорой. Девушка очень переживает, когда супруг выходит на поле и сегодня обязательно будет болеть за него.