Что нужно знать о сборной Испании

Первое место в группе с пятью очками, классный гол Аспаса, владение мячом – сборная Испании более-менее известна всем. Тем более, что её стиль не меняется уже лет 10. Но всегда есть что-то важное именно в текущем моменте. Например, смена тренера. Что она изменила?

Экс-тренер «Волги» – ассистент Йерро в сборной Испании. Что это за история? Он тренировал Черышева-младшего и летал на самолёте, который разбился с хоккейной командой ярославского «Локомотива».

Преемственность

Если у Фернандо Йерро и есть какие-то оригинальные идеи, он их тщательно скрывает. Тактически, это сборная Испании Хулена Лопетеги. Те же 4-3-3 с очень гибкими флангами атаки, которые даже хочется назвать полуфлангами. Те же 4-4-1-1 без мяча, причём в атаку к Косте может выдвигаться не только Сильва, но и Иньеста. Та же устоявшаяся четвёрка полузащитников на пять позиций, и одна открытая вакансия. Иско, Бускетс, Иньеста и Сильва не уступают мест в старте, а Коке и Тьяго Алькантара борются за одно оставшееся. Та же ширина атаки за счёт Лукаса Васкеса (нельзя исключать его появления в старте как индивидуальное решение – под Жиркова).



Фактически, Йерро досталась гибкая, качественно владеющая мячом, устойчивая к прессингу команда. Вот он и старается ничего не менять – чтобы не испортить. Правда, по ходу турнира возникло ощущение, что это не вполне удаётся.

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Иллюзия регресса

В матче с Португалией сборная, которая поменяла главного тренера за день до чемпионата мира, впечатлила качеством игры. Легко доводила мяч до штрафной, не ошибалась в передачах, управляла темпом. Итоговый счёт выглядит шуткой: Испания пропустила три гола после трёх ударов в створ, один с пенальти, один со штрафного и один после ошибки вратаря. А то, что Португалия в принципе вернулась в игру, когда проигрывала, было связано с неудачным решением Фернандо Йерро убрать с поля своего лучшего в том матче игрока. Без Диего Косты Испания лишилась не только голеадора, но и глубины атаки. Вот такое стечение обстоятельств привело к ничьей, которая не замаскировала игрового доминирования Испании. Лучшая по качеству команда первого тура? Да, однозначно.

Но с тех пор все команды провели ещё по две игры. В каждой Испания выглядела хуже, чем в предыдущей. Матч с Ираном: тотальный контроль мяча, идеальная геометрия, великолепное качество паса – и никакой остроты с игры. Только стандарты. Всё это напоминало Испанию при Дель Боске – только не образца 2010 года, а ближе к 2016.

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В матче с Марокко Испания усугубила это впечатление. Необязательные ошибки в передачах от команды, которая владеет мячом высоко – это как если бы у всех футболистов Марокко 25 июня был день рождения, и испанцы бы всем принесли подарки. Серхио Рамоса можно было ещё и перевязать ленточкой.



Во втором тайме Испания заиграла спокойнее, без обрезов, но одновременно ушла острота. Первый явный голевой момент, созданный после перерыва – гол Аспаса на 91-й минуте. Опять после стандарта.

Конечно, три матча – не та дистанция, чтобы делать выводе о регрессе. Но в турнирах для сборных «той» дистанции вообще не бывает. Тем не менее одни команды прогрессируют, а другие наоборот. Пока можно сказать, что первые 70 минут первого матча стали для Испании лучшими на чемпионате. По сравнению со вторым таймом матча с Марокко это была другая команда. Сборной России было бы здорово не попадаться первой. Против второй можно играть.

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Устойчивость к прессингу

Контроль мяча на уровне 68% в трёх матчах и с точностью паса выше 90% — неплохое описание испанской устойчивости к прессингу. Хотя, есть нюансы. Иран и Марокко глобально отдали не только мяч, но и территорию. Включались в прессинг эпизодами по 3-5 минут, а в основном не особо мешали разыгрывать мяч, уделяя основное внимание именно защите. Только Португалия навязала борьбу за мяч в центре поля. Не за владение, а за подборы. Корреляция между неудобным для Испании стилем и счётом может быть случайной, но примерное равенство по ожидаемым голам (у обеих команд всё довольно уныло) – нет.



Да, устойчивость к прессингу – традиционно сильное оружие испанцев. Да, они его сохранили. Нельзя не сохранить, когда в полузащите играют Иньеста и Бускетс. Но когда Иньеста и Рамос вдвоем теряются под прессингом Бутаиба, а Бускетс на 90-й минуте теряет мяч в единоборстве с Эль-Ахмади, хотя имеет более выгодную позицию и стоит ближе к мячу… ну, возможно, дело в физике? Если так, то у прессинга сборной России есть перспективы, судя по впечатлению от физики нашей сборной на групповом этапе. Если же Испания просто долго раскачивалась, ничего не меняется – лучшего оружия, чем прессинг, у сборной России нет. Придётся рисковать, чтобы выяснить, насколько оно эффективно.

Фактор Диего Косты

У него есть привычка – выбирать себе по ходу матча мишень. В «Реале» его мишень Серхио Рамос, в «Арсенале» мишенью был Габриэл Паулиста. Защитник Ирана Пуралиганджи после матча с Испанией пожаловался, что Коста всю игру ходил за ним и оскорблял его семью. Иногда расчёт срабатывает линейно: кто-то, как Паулиста, лезет в ответ в драку. Иногда последствия поведения Косты незаметны, потому что объект его атак контролирует эмоции. Но всё равно теряет концентрацию.

Единственный выход в такой ситуации – не быть как Пуралиганджи, быть как Рамос. Он после одного из матчей, когда журналисты спросили его об ощущениях (Коста стряхнул на Рамоса содержимое носа), ответил, что не обсуждает за пределами поля то, что осталось на поле.



Правда, Рамос и сам мастер провокаций, и способен навязать Косте равный поединок. Но это исключение. Скажем, Кутепову лучше не отвечать словом на слово, а исключительно ограничиться игнорированием всего лишнего.

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Нужно бояться?

Если сравнить совокупный уровень футболистов, можно заранее готовиться к повторению матча с Уругваем. Пусть даже Испания не произвела впечатления непобедимой команды, за исключением игры с Португалией (парадоксальная фраза, учитывая счёт 3:3, согласен).



Но нельзя ограничиться только сравнением совокупного уровня футболистов. Повторю фразу из недавнего материала: имеет значение не только сила, но и стиль. Стиль сборной России делает её неудобным соперником для Испании. Это не то, что можно измерить и приложить в качестве вещдока. Просто козырь, который нужно разыграть по-максимуму, чтобы после игры иметь возможность спокойно сказать: сделали всё, что могли. Для любой команды уровня сборной России именно это должно быть главным критерием при оценке выступления на домашнем чемпионате мира.