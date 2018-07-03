«Мама отговаривала, но я всё равно поехал». Что англичане думают о России

Чтобы поддержать свою сборную, английским болельщикам пришлось преодолеть свои страхи и приехать в Россию – «страну свирепых медведей и футбольных хулиганов». Несмотря на то что британские СМИ активно запугивали фанатов ужасами, которые могут подстерегать их в России, в Калининград на решающий матч группового этапа чемпионата мира с Бельгией приехали тысячи поклонников «трёх львов». «Чемпионат» расспросил английских болельщиков, из каких уголков страны они приехали, за кого болеют на родине и какие стереотипы о России эта поездка для них разрушила.



На площади возле триумфальной колонны в Калининграде расположилась огромная группа болельщиков из Бельгии. Они одеты в яркие костюмы в цветах национального флага, поют, пьют пиво и развлекают местных задорными песнями. Толпа зевак снимает их на камеры, в то время как бельгийцы распевают: «Руссия, Руссия!»

Неподалёку от них, на бортике фонтана, аккуратно развешаны английские флаги. Владельцев, стоящих рядом, даже не сразу отличишь от местных: настолько скромно они одеты, что даже эмблема с тремя львами теряется на футболках. Понимаешь, что это англичане, только когда один мужчина подходит к покосившемуся от ветра флагу и заботливо заправляет уголок.

«Ребят, вы откуда?» — спрашиваю. «Вот, смотри, это наш клуб, «Олдхэм Атлетик», — отвечает мужчина лет 50, называющий себя Джонски, и показывает на флаг за своей спиной. – Оттуда и приехали».

Фото: «Чемпионат»

«Мы время от времени путешествуем, чтобы поболеть за сборную – сейчас вот выбрались на один матч в Калининград. Думаю, съездим ещё на одну игру в плей-офф с участием Англии, раз она прошла дальше, — говорит его приятель Крэйг. – Атмосфера? Я был до этого на Украине, и там всё было совсем по-другому. Мне показалось, что там всё было довольно просто. Немного удивило, что в городке, в котором мы жили, у обычных людей вообще не было машин — были только автомобили у коммунальных и госслужб».

Одно слово, которым вся компания описывает Калининград, – «очаровательный». «Мы отлично проводим время: еда хорошая, пиво тоже, с погодой повезло, а люди – вообще супер. Мы приехали за три дня до матча, живём в Светлогорске. Чудесное место на побережье», — делится ощущениями ещё один мужчина из компании, Филип. Вопрос о том, порекомендовали бы они другим англичанам приехать в Калининград, я даже не успеваю закончить – слышу в унисон: «На сто процентов!».

Осмотревшись повнимательнее, понимаю, что английских болельщиков вовсе не так мало – просто они выбрали другую «базу». Ресторан «Макдоналдс» неподалёку от площади за последнюю неделю успел стать едва ли не главной достопримечательностью, наравне с Рыбной деревней и готическим собором. Местные рассказывают, что уже дня четыре англичане полностью оккупировали помещение кафе, террасу и лужайку около «Мака». Бортов террасы уже просто не видно – она завешана флагами разных городов и клубов Англии.

Фото: «Чемпионат»

Прохожие с интересом рассматривают флаги и просят сфотографироваться, в то время как английские гости будто живут в своём мире, обсуждают что-то, особо не обращая внимания на взгляды – как будто привезли в Россию кусочек Туманного Альбиона и гордо демонстрируют его.

После нескольких робких отказов в интервью Джеймс мой первый дружелюбно настроенный собеседник. Он приехал из Милбриджа, графство Кент (недалеко от Лондона), и болеет за «Тоттенхэм». Друзья и семья пытались отговорить его от поездки в Россию. «Мне внушали, что здесь будет опасно, что на меня может кто-то напасть. Но я никого не послушал: путешествую с друзьями по всему миру, поддерживаю сборную, и тут никаких проблем не испытал. Всё здорово! Я ещё ездил в Нижний Новгород, там тоже всё было супер, приветливые люди. Но больше всего мне понравилось в Москве – очень красивый и большой город. Единственное, что доставило неудобства, – довольно долго обслуживают в кафе. Может быть, проблема в языковом барьере».

Другой фанат, Стиви, флага с собой не привёз, но его родной клуб «Миддлсбро» всегда с ним – в виде татуировки на ноге. «Если выбирать между сборной и клубом, в данный момент я выбираю сборную – я всё-таки приехал сюда ради наших ребят. Хотя, честно говоря, мне было бы приятнее, если бы «Миддлсбро» выиграл Кубок Англии, нежели Англия – чемпионат мира».

Фото: «Чемпионат»

В Калининград приехало явно больше болельщиков из Англии, чем в Волгоград и Нижний Новгород. «Слушайте, мне кажется, что многие фанаты просто посмотрели на то, как проходили первые две игры, и поняли, что им нечего бояться в России – вот все сюда и завалились. Тут атмосфера уже не такая напряжённая», — рассуждает Стиви.



Фил, ещё один болельщик «Тоттенхэма», говорит, что с боем прорвался в Россию на чемпионат. «Это всё моя мама. Она насмотрелась новостей по телевизору и говорит: «Не езжай туда ни в коем случае!». Я посмотрел на неё: «Что за фигня? Конечно же я еду». Британская пресса изо всех пыталась раскопать разные истории про Россию, социализм и всё такое. Но такое происходит перед любым чемпионатом мира. В действительности это полный бред. Здесь всё просто супер! Тут, в Калининграде, атмосфера такая же, как в любом нормальном городе мира. Я ездил ещё в Волгоград и Нижний. На поезде были проблемы с кондиционером, но в целом поездка удалась. Я подружился с парой девушек, да и вообще все были очень гостеприимны».

Джеймс и Шейн живут в Лондоне, но только один из них болеет за столичную команду. Джеймс поддерживает «Челси», а его друг – «Манчестер Юнайтед». Спрашиваю у Шейна, почему отдаёт предпочтение команде не из Лондона. «Это всё мой отец, он ярый поклонник манкунианцев. Мне кажется, сегодня особенно много английских фанатов, потому что в Калининград проще добраться. Мы ехали через Гданьск, потом добрались оттуда на автобусе. В плане удобства просто кошмар, но зато дёшево», — отмечает Шейн. За всю поездку, с учётом стоимости билетов, проживания и переезд, каждый из ребят заплатил около 400 фунтов (около 33 тыс. рублей).

Ещё одна группа болельщиков, которых встречаю на пути к стадиону, выделяется среди остальных. Один из фанатов надел футболку лондонского «Вест Хэма» и носит её с панамкой с надписью «Россия». Не сразу поймёшь, откуда этот персонаж, но ответ превосходит все ожидания: «На самом деле я из Австралии!» Два друга моего собеседника поддерживают «Тоттенхэм». Удивительная компания, ведь обычно болельщики «Вест Хэма» и «шпор» стараются держаться друг от друга подальше – но эти ребята объединились, чтобы поддержать Англию.

Австралийский товарищ успел посетить на чемпионате уже три матча: Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия. Теперь он отправится в Москву, чтобы посмотреть одну из встреч плей-офф. яркая панамка в белых, синих и красных цветах красноречиво говорит о том, за кого он будет болеть в матче Испания – Россия. «За Россию, конечно! Надеюсь, они победят».



Потрясает и то, насколько сильно англичане стараются обозначить присутствие родного клуба или города на мундиале. Стадион Калининград во время матча буквально покрылся изнутри красно-белой тканью. На самых видных местах красуются флаги «Халл Сити», «Ньюкасла», «Челси», «Сток Сити», «Миллуолла», «Лидс Юнайтед», «Чарльтон Атлетик» и других знаменитых клубов.



Местами проскакивает совсем экзотика: Честерфилд, Брэдфорд Сити, Эксмут, Адлстон, Иствуд, Хаддерсфилд, Барнсли, Морли, Дарем, Стоксфилд, Хэйлсоуэн Таун, Элсмир-Порт, Порт Вейл – откуда только не приехали англичане. Команде, выступающей в полурезервном составе в матче под столь громкой вывеской, есть чему поучиться у фанатов: они готовы биться до последнего и не сдадутся даже перед перспективой столкнуться с самыми грозными оппонентами на турнире.