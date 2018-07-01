Горячие испанки, которых вы встретите сегодня в «Лужниках»

Сегодня сборной России предстоит очень непростой матч со сборной Испании. Сложный и неуступчивый соперник, который уже побеждал нас на Евро-2008. В том, что мы сегодня играем против Испании, есть всего лишь один плюс – болельщицы. Яркие, эмоциональные, зажигательные, а главное – красивые. Полюбуйтесь теми, кто сегодня точно будет в «Лужниках» – ищите их на трибунах!

Радостное селфи перед стадионом? Сделано!

ЧМ-2018. Главный матч для всей страны. Дзюба сравнял! LIVE Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия.

На стадион они непременно берут с собой флаги Испании!

Перед матчем нужно потренироваться, а значит, танцуем и поём. Испанки всегда славились своим темпераментом.

Каролина уже на стадионе и ждёт начала игры! Будет ли она так же улыбаться после его окончания?

Не только испанские девушки сегодня поддерживают наших соперников.

Вы легко узнаете испанок – они практически всегда улыбаются.

Улыбаются и всем желают мира!

Однако не все так счастливы. Неужели она уже знает, как команда Черчесова сегодня победит?

Да, судя по взгляду ей приснился не один гол Дзюбы в сегодняшнем матче.

Одна из самых ярких болельщиц сборной Испании. Перед матчем, чтобы сфотографироваться с ней, выстроилась целая очередь.

Сделать селфи с испанкой хотят не только болельщики в России, но и в Бразилии.

Обязательно нужно сфотографировать билеты и отчитаться в социальных сетях, чтобы Иньеста и компания знали: всё отлично, я уже перед стадионом и буду за вас болеть.

Матч совсем скоро, поэтому эти длинные и стройные ноги уже бегут на стадион – болеть за Испанию! Ищите на стадионе!