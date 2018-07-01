Горячие испанки, которых вы встретите сегодня в «Лужниках»

Сегодня сборной России предстоит очень непростой матч со сборной Испании. Сложный и неуступчивый соперник, который уже побеждал нас на Евро-2008. В том, что мы сегодня играем против Испании, есть всего лишь один плюс – болельщицы. Яркие, эмоциональные, зажигательные, а главное – красивые. Полюбуйтесь теми, кто сегодня точно будет в «Лужниках» – ищите их на трибунах!
Радостное селфи перед стадионом? Сделано!
На стадион они непременно берут с собой флаги Испании!
Перед матчем нужно потренироваться, а значит, танцуем и поём. Испанки всегда славились своим темпераментом.
Каролина уже на стадионе и ждёт начала игры! Будет ли она так же улыбаться после его окончания?
Не только испанские девушки сегодня поддерживают наших соперников.
Вы легко узнаете испанок – они практически всегда улыбаются.
Улыбаются и всем желают мира!
Однако не все так счастливы. Неужели она уже знает, как команда Черчесова сегодня победит?
Да, судя по взгляду ей приснился не один гол Дзюбы в сегодняшнем матче.
Одна из самых ярких болельщиц сборной Испании. Перед матчем, чтобы сфотографироваться с ней, выстроилась целая очередь.
Сделать селфи с испанкой хотят не только болельщики в России, но и в Бразилии.
Обязательно нужно сфотографировать билеты и отчитаться в социальных сетях, чтобы Иньеста и компания знали: всё отлично, я уже перед стадионом и буду за вас болеть.
Матч совсем скоро, поэтому эти длинные и стройные ноги уже бегут на стадион – болеть за Испанию! Ищите на стадионе!