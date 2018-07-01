Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию

Вы даже и не помните, как это было!

Большинство из вас этого не помнит, но отбивать пенальти Игорю Акинфееву пришлось с самого начала взрослой карьеры. Свой первый матч в чемпионате России голкипер сыграл на выезде против «Крыльев Советов». Вениамин Мандрыкин слёг с температурой, и пришлось выпускать пацана.

ЧМ-2018. РОССИЯ в четвертьфинале ЧМ-2018! LIVE Онлайн-трансляция исторического матча Испания – Россия.

В 17 лет и 23 дня Акинфеев на 88-й минуте отразил пенальти от Андрея Каряки. Правда, счёт к тому моменту был уже 2:0 в пользу ЦСКА.



«В предыдущих матчах он предпочитал направлять мяч в левый угол, но интуиция подсказала: на сей раз пробьёт в правый. Я всегда заранее определяю, в какой угол прыгну, и почти не слежу за движениями соперника», – говорил молодой вратарь в интервью.

В отборочном матче Евро-2016 отразил пенальти в игре со Швецией и стал лидером в истории сборной России по количеству отбитых ударов с «точки» в официальных встречах. Для этого было достаточно отразить три пенальти. И вот теперь — два сейва с Испанией!

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

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