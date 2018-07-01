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Игорь Акинфеев в серии пенальти матча Россия – Испания

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Игорь Акинфеев, сборная России
Павел Пучков
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию
Вы даже и не помните, как это было!
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Большинство из вас этого не помнит, но отбивать пенальти Игорю Акинфееву пришлось с самого начала взрослой карьеры. Свой первый матч в чемпионате России голкипер сыграл на выезде против «Крыльев Советов». Вениамин Мандрыкин слёг с температурой, и пришлось выпускать пацана.

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Онлайн-трансляция исторического матча Испания – Россия.

В 17 лет и 23 дня Акинфеев на 88-й минуте отразил пенальти от Андрея Каряки. Правда, счёт к тому моменту был уже 2:0 в пользу ЦСКА.

«В предыдущих матчах он предпочитал направлять мяч в левый угол, но интуиция подсказала: на сей раз пробьёт в правый. Я всегда заранее определяю, в какой угол прыгну, и почти не слежу за движениями соперника», – говорил молодой вратарь в интервью.

В отборочном матче Евро-2016 отразил пенальти в игре со Швецией и стал лидером в истории сборной России по количеству отбитых ударов с «точки» в официальных встречах. Для этого было достаточно отразить три пенальти. И вот теперь — два сейва с Испанией!

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