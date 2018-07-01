Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем

Каждому в этой жизни воздаётся по труду. Это основополагающий закон жизни. Сегодня Игорь Акинфеев получил то, что заработал за свою выдающуюся карьеру.

Он дебютировал в ЦСКА в 17 лет. В 18 лет он стал самым юным дебютантом национальной сборной. Самым молодым за всё её историю. Летом 2004 года Игорь поехал в составе российской команды на чемпионат Европы. И пусть он так и не вышел ни разу на поле, но в историю Евро вошёл, став самым молодым из всех заявленных на турнир футболистов. И никого уже не удивил тот факт, что талантливый парень уже с 2005 года стал железобетонным первым номером национальной дружины на долгие-долгие годы.

Свой первый пенальти он отбил в 17. Акинфеев вновь спас Россию Вы даже и не помните, как это было!

13 лет подряд! Представляете, как это трудно, 13 лет быть лучшим?

Он выиграл Кубок УЕФА и много других титулов с ЦСКА и был со сборной в полуфинале Евро. Но его карьера не была гладкой и безоблачной.

Марио Фернандес, теперь ты должен сделать только одно Всё остальное лучше уже не будет!

Две травмы крестообразных связок. И это у вратаря, который не имеет возможности поберечься на поле. Да многие его коллеги после такого бутсы на гвоздь вешали, но Игорь неизменно возвращался в строй.

А эта странная травля, которой он подвергался многие годы? Причиной ей стала неприятная серия, в Лиге чемпионов, когда Акинфеев никак не мог сыграть на ноль. Усилиями болельщиков в социальных сетях к нему приклеилось прозвище Сухарян.

Нелепые ошибки на прошлом чемпионате мира, из-за которых по сути Россия не вышла в плей-офф, лишь подлили масло в огонь. Хотя немногие знают, что в Бразилию Игорь не хотел ехать из-за личных проблем, просто ему сказали — надо. И вот что в итоге получилось.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Акинфеева не раз упрекали в том, что он не уехал в Европу и не стал тем, кем мог стать. А стать он мог вратарём мирового уровня. Но он предпочёл провести карьеру в одном клубе. Причём, говорят, заканчивать он хочет уже довольно скоро. Травмы, усталость.

Теперь он это может делать с чистой совестью. Блестящая серия пенальти, в которой он отразил два удара испанцев и вывел свою команду в четвертьфинал, — это вершина. Круче может быть только выход в полуфинал.

А вот слова Акинфеева сразу после матча: «Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти?"