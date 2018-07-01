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Слова Артема Дзюбы после матча Россия – Испания на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Артём Дзюба, сборная России
Павел Пучков
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём»
Артём Дзюба призывает всех радоваться!
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Нападающий сборной России Артём Дзюба за время чемпионата мира стал главным рупором национальной команды. Он просил всех поверить в парней до старта турнира, обещал умереть на поле против Испании. И первым вышел к журналистам после исторической победы.

– Вы представляете, что вообще сейчас творится в Москве и во всей стране?
– Нет, но мы безумно счастливы, что вся страна гордится нами, для нас это самое главное. Мы подарили праздник и себе, и всей стране. Сегодня это получилось только через такую игру: через терпение, через судороги, через всё-всё-всё. В конце надеялись и верили в Игоря: некоторые парни сказали, что два он возьмёт. Я в шоке вообще. Дзагоев точно знал, может, у него уже возраст такой, когда знает.

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– Когда били пенальти, перед ним была пауза. Решали, кому исполнять?
– Мне несколько человек сказали: бей. Я посмотрел по сторонам, думаю: «Почему бы и нет?». Страшно было, если честно. Весь мир смотрит, не дай бог промахнусь – съедят все. Но мы верили… Столько лет футбольный бог отворачивался от нас. И мне кажется, сегодня как никогда… Знаете, великие моменты происходят при великих возможностях. И сегодня была великая возможность для нас: мы это знали, мы это понимали, мы счастливы, что сделали это. Просто космос – улетели все туда за Станиславом Саламычем.

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– Когда Яго Аспас шёл бить пенальти, вы что чувствовали?
– Мы знали, что Игорь отобьёт, я же говорю. Парни сказали про два отражённых, значит, как раз надо было отбивать второй. А что со мной было, я уже не помню, честно. Я голос посадил. Горжусь находиться в этой команде, для меня это огромная честь. Мы сегодня прям красавцы.

– Вам сегодня пришлось непросто – в том числе из-за быстро пропущенного гола.
– Вы знаете, Испания всех заставляет прижиматься к воротам, мы это знали. Как и знали, что наш шанс в том, чтобы быстро выходить из-под их прессинга, сразу накрывать их, искать зоны. В первом тайме у нас это несколько раз добротно получалось. Плюс стандарты, один из которых привёл к голу.

– Часть игры вам пришлось досматривать со скамейки – сердце не выпрыгивало?
– Да там у всех… Половина чуть не падала. Договорились, что если кто-то в обморок рухнет, будем поддерживать. Спасибо огромное всей стране, «Лужникам». Попросили Виталия Леонтьевича все игры в «Лужниках» проводить, но нельзя.

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Он всего добился трудом и упорством.

– Врач команды Эдуард Безуглов дефибрилляторами вас в чувство не приводил?
– Да его самого надо было откачивать.

– Куда вы сейчас едете?
– Без комментариев.

– Хорватия или Дания – есть разница?
– Слушайте, давайте сейчас просто насладимся всем этим, порадуемся. Столько всего вытерпели. Столько, извиняюсь за выражение, говна… Давайте кайфанём. Не в том смысле только! Мы – профессионалы.

– Но стремиться сделать следующий шаг будете?
– Вы нам всё не верите. Мы сказали, что хотим совершить историческое событие и выйти из группы. Потом сказали, что хотим совершить чудо и попасть в четвертьфинал. Мы хотим дальше! Аппетит приходит во время еды. Понятно, что Хорватия – топ. Но и Испания – топ. На родной земле, в одной отдельной игре любая команда может победить.

– Голы будете отмечать так всё время?
– На чемпионате мира – да, а дальше посмотрим.

ЧМ-2018. МЫ в четвертьфинале ЧМ-2018! Как Россия празднует! LIVE!
Онлайн-трансляция исторического матча Испания – Россия.
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