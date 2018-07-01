Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Играем за вас!». Огненные кадры победы сборной России
Слёзы Игнашевича, решающий сейв Акинфеева, ликование Дзюбы и космический Черчесов – в подборке главных фотографий матча Испания – Россия.
Это было просто невероятно!
Болельщики сборной России перед началом матча заряжались фирменными фразами Виталия Мутко.
Матч начался для сборной России не лучшим образом – автогол Сергея Игнашевича вывел сборную Испании вперёд уже на 12-й минуте.
ЧМ-2018
. Испания — Россия. Автогол Сергея Игнашевича
Фото
: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018
. Испания — Россия. Испанцы открывают счёт в матче
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
К концу первого тайма Россия сумела заработать пенальти – Жерар Пике сыграл рукой в зоне штрафной.
ЧМ-2018. Испания — Россия. Судья назначает пенальти
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Пенальти реализовал Артём Дзюба и отпраздновал его в своём стиле.
ЧМ-2018. Испания — Россия. Дзюба реализует пенальти
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся!
Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!
Трибуны пестрили триколорами, а на поле шла напряжённая борьба за выход в четвертьфинал турнира.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Артём Дзюба заводил команду на победу перед началом серии пенальти.
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Игорь Акинфеев стал лучшим игроком матча, потащив пенальти от Коке и Яго Аспаса.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Дальнейшие кадры не требуются в описании – это было фе-е-ри-чес-ки!
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сергей Прядкин сходит с ума от радости.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Во время празднования победы Станислав Черчесов вынес флаг, который сборная России приготовила для своих болельщиков.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Слоган, который уже точно вошёл в историю российского футбола.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»