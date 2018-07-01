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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. 1 июля. Лучшие фото с матча Испания – Россия

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Сборная России по футболу в 1/4 финала
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Играем за вас!». Огненные кадры победы сборной России
Слёзы Игнашевича, решающий сейв Акинфеева, ликование Дзюбы и космический Черчесов – в подборке главных фотографий матча Испания – Россия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Это было просто невероятно!

Болельщики сборной России перед началом матча заряжались фирменными фразами Виталия Мутко.

Матч начался для сборной России не лучшим образом – автогол Сергея Игнашевича вывел сборную Испании вперёд уже на 12-й минуте.

ЧМ-2018. Испания — Россия. Автогол Сергея Игнашевича
ЧМ-2018. Испания — Россия. Автогол Сергея Игнашевича
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Испания — Россия. Испанцы открывают счёт в матче
ЧМ-2018. Испания — Россия. Испанцы открывают счёт в матче
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

К концу первого тайма Россия сумела заработать пенальти – Жерар Пике сыграл рукой в зоне штрафной.

ЧМ-2018. Испания — Россия. Судья назначает пенальти
ЧМ-2018. Испания — Россия. Судья назначает пенальти
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пенальти реализовал Артём Дзюба и отпраздновал его в своём стиле.

ЧМ-2018. Испания — Россия. Дзюба реализует пенальти
ЧМ-2018. Испания — Россия. Дзюба реализует пенальти
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся!
Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Трибуны пестрили триколорами, а на поле шла напряжённая борьба за выход в четвертьфинал турнира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба заводил команду на победу перед началом серии пенальти.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Игорь Акинфеев стал лучшим игроком матча, потащив пенальти от Коке и Яго Аспаса.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальнейшие кадры не требуются в описании – это было фе-е-ри-чес-ки!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Прядкин сходит с ума от радости.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во время празднования победы Станислав Черчесов вынес флаг, который сборная России приготовила для своих болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Слоган, который уже точно вошёл в историю российского футбола.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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