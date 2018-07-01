«Играем за вас!». Огненные кадры победы сборной России

Слёзы Игнашевича, решающий сейв Акинфеева, ликование Дзюбы и космический Черчесов – в подборке главных фотографий матча Испания – Россия.

Это было просто невероятно!



Болельщики сборной России перед началом матча заряжались фирменными фразами Виталия Мутко.

Матч начался для сборной России не лучшим образом – автогол Сергея Игнашевича вывел сборную Испании вперёд уже на 12-й минуте.

ЧМ-2018 . Испания — Россия. Испанцы открывают счёт в матче Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

К концу первого тайма Россия сумела заработать пенальти – Жерар Пике сыграл рукой в зоне штрафной.

ЧМ-2018. Испания — Россия. Судья назначает пенальти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пенальти реализовал Артём Дзюба и отпраздновал его в своём стиле.

ЧМ-2018. Испания — Россия. Дзюба реализует пенальти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Трибуны пестрили триколорами, а на поле шла напряжённая борьба за выход в четвертьфинал турнира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артём Дзюба заводил команду на победу перед началом серии пенальти.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Игорь Акинфеев стал лучшим игроком матча, потащив пенальти от Коке и Яго Аспаса.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальнейшие кадры не требуются в описании – это было фе-е-ри-чес-ки!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Прядкин сходит с ума от радости.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во время празднования победы Станислав Черчесов вынес флаг, который сборная России приготовила для своих болельщиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Слоган, который уже точно вошёл в историю российского футбола.