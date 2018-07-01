«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо»

После исторического матча в «Лужниках» мне довелось побывать и интервьюером, и интервьюируемым. Поделившись с испанскими слушателями впечатлениями от игры в прямом эфире радио Marca, я занялся более привычным делом – задаванием вопросов, предложив поучаствовать в небольшой анкете трём приезжим коллегам. Все любезно согласились – воспитанные люди!

1. Вы в шоке?

Адриан Гомес Санчес (Radio Marca): Я знал, что будет сложно, но всё равно верил в сборную и выход в четвертьфинал. Вся страна верила! Для Испании это тяжёлый удар.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Антонио Меана Идальго (Cadena SER): Я немного удивлён. Но динамика выступлений сборной Испании предполагала что-то подобное. Она не играла хорошо. Мы подолгу владели мячом – не хватало вертикальности, изобретательности и проникновений в штрафную. Россия, напротив, сыграла очень умно и выбила Испанию.

Хосе Игнасио Ортега Васало (EFE): Нет, не в шоке. Мы играли ужасно – хуже не придумаешь. Журналисты, приехавшие из Испании, твердили: «Ай, эти русские не умеют играть!». Только не я – я хорошо знаю ваш футбол. У России не самая сильная команда, но если играть так, как это делала сегодня Испания, – поражение неизбежно. Йерро трусливо себя повёл. Вместо того чтобы играть в два нападающих, он поменял Диего Косту на Яго Аспаса. Это говорит об одном: он боялся проиграть. А когда ты мечтаешь о том, чтобы не проиграть, ты непременно проиграешь, что сегодня и произошло. Россия играла в примитивный футбол. Четыре центральных защитника – ужас! Но всё равно мне не жалко нашу команду — мы не показали чемпионской игры.

Черчесов: в космосе я побывал, так что теперь со мной уже ничего не будет! Черчесов в общении с журналистами после победы – мистер спокойствие.

2. Результат справедлив?

Санчес: Мне кажется, по игре Испания заслуживала победы: владела преимуществом, создавала моменты. Если бы не Акинфеев, мы могли всё решить в основное время. А вот в серии пенальти нервы у русских оказались крепче.

Меана Идальго: Да-да, полностью справедлив. Россия выдала отличную игру. У вас прекрасная команда! Сосредоточив большие силы в обороне, она чётко следовала выбранному плану и решила главную задачу – не дать нашим разбежаться. Русский тренер очень умён!

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Ортега Васало: Как это справедлив? Футбол вообще несправедлив – это как жизнь. Как бы то ни было, Испания больше сделала для победы. Но я не хотел, чтобы мы выиграли так. Я поздравляю Россию с победой. В четвертьфинале, думаю, вы проиграете… а может, и нет. Мы тоже думали, что выиграем.

3. Кто из российских футболистов мог бы заиграть в топ-клубах Испании?

Санчес: Мне очень нравится Головин. Очень! Убеждён, что уже в скором времени он переедет в Европу, в классную команду. Также выделю Газинского, хотя сегодня он и не играл. Черышев – тот давно у нас, в «Вильярреале» играет. Возможности этого парня мы и раньше знали. Да и остальные российские футболисты, думаю, могли бы заиграть в Испании – в любой команде Примеры за исключением, может быть, только пары грандов.



Меана Идальго: Головин хорош. Мне он импонирует даже больше Черышева, которого мы в Испании хорошо знаем. Головин смог бы добиться успеха в Испании. И, конечно, нельзя не выделить вратаря. Отбить два пенальти на таком уровне, на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах – дико сложно. Русский вратарь это сделал и вписал своё имя в историю национального футбола.



Ортега Васало: Сегодня лучшими были Акинфеев, Кутепов и Марио Фернандес. Помимо этих трёх в Испании не затерялся бы Дзюба. Другое дело, что Акинфеев никуда из ЦСКА не уйдёт. А вот Смолов меня сильно разочаровал – ждал от него большего.