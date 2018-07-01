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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

В интернете вовсю троллят испанцев и восхищаются Акинфеевым

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Испания — Россия. Мемы
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/xeidiarte
«Теперь можете освободить семью Де Хеа». Победа сборной России – в мемах
Социальные сети развернули отношение к сборной России на 180 градусов. За 120 минут.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вера в нашу команду перед началом матча была далеко не у всех.

Кто-то даже рассчитывал легко обогатиться.

И началась игра не лучшим образом – с автогола Сергея Игнашевича.

По ходу игры главный арбитр дважды обращался к судьям у мониторов за ответом, ставить ли пенальти в ворота сборной России, однако всё же не поставил одиннадцатиметровый. Может, поэтому?

А вот в ворота сборной Испании одиннадцатиметровый поставлен был за эталонное волейбольное действие Пике.

Так что есть версия, что эта победа не случилась бы без Шакиры.

И Дзюба оказался «царём» в исполнении пенальти.

Нашим футболистам помогли победить не только профессиональные качества, но и поддержка трибун. Например, таких красавиц.

Порой даже после расставания девушки строчат про вас в твиттер. Ну, или про Дзюбу, вместо которого вы выходите на поле.

«Чемпионат» цитировал Карлсона, которому с крыши «Лужников» было виднее.

Главным героем матча стал, конечно же, Акинфеев.

А вот Де Хеа нещадно троллят.
«Де Хеа в Премьер-лиге – Де Хеа в сборной Испании».

«Если вы отправите Де Хеа PDF-файл, он не может его сохранить».

Не обошлось и без теории заговора.

«Теперь можете освободить семью Де Хеа».

Испания покидает турнир в компании чемпионов мира, финалистов прошлого мундиаля и чемпионов Европы. А Россия идёт в 1/4.

Тореадор повержен.

Салах отмщён силами сборной России.
«Лучший момент для Египта на этом чемпионате мира».

Да, все мы в шоке.

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