Ещё одна серия пенальти! Хорватия выиграла свидание с Россией

Хорваты в счастливом Нижнем Новгороде

Как же приятно было дождаться встречи Хорватия – Дания и посмотреть её! Ведь в этой паре, игравшей в Нижнем Новгороде, определялся будущий соперник сборной России по четвертьфиналу. Конечно, хотелось бы поболеть за датчан, если бы ещё оставались хоть какие-то силы на боление после матча в «Лужниках». Всё-таки с точки зрения индивидуального мастерства игроков «шашечные» посильнее, но разве нужно кого-то бояться, одолев Испанию?

Команда Златко Далича вернулась сегодня на тот самый стадион, где разгромила на групповом этапе Аргентину – 3:0. И по забавному стечению обстоятельств снова наткнулась на аргентинца. Противостояние Хорватии с Данией выпало обслуживать судье Нестору Петане, который, напомним, работал на первой игре ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией.

Начало с 1:1

Матч в Нижнем Новгороде начался со счёта… 1:1. Соперники обменялись совершенно невероятными голами в первые три минуты. Рекорд чемпионатов мира! Сборная Дании вышла вперёд в результате того, что Йонас Кнудсен выбросил мяч из аута прямо в центр штрафной Даниэля Субашича. Похоже, хорваты просто не ждали такого броска от левого защитника, который дебютировал на чемпионате мира, заменив в основе Йенса Ларсена. Здорово разобрался в эпизоде и Томас Делейни: зацепился за мяч, выкатил его Матиаса Йоргенсену. Сборная Хорватии впервые на ЧМ-2018 оказалась в роли отыгрывающейся. Всего на пару минут. Пока Дания праздновала, хорваты забили. Начудил другой крайний защитник скандинавов Хенрик Далсгор, угодивший мячом в партнёра при выносе из штрафной. Марио Манджукич за подобные ошибки наказывает.

Субашич и Шмейхель — крутые! А с Россией сыграет Хорватия! Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Хорватия – Дания.

Модрич с мячом

Если кто-то из болельщиков, купивших билет на матч Хорватия – Дания, чуть-чуть задержался и появился на стадионе после четвёртой минуты, то этому человеку можно лишь посочувствовать. Он пропустил всё самое интересное в первом тайме. Зато теперь, скорее всего, никогда не будет опаздывать на футбол. Хорваты владели преимуществом, но дальше голы требовалось добывать уже тяжёлым трудом. Правда, датчане в принципе давали пространство, мяч не так уж редко оказывался в штрафной Каспера Шмейхеля. К примеру, лидер «шашечных» Лука Модрич 43 раза коснулся мяча до перерыва, сделал три ключевые передачи. Для сравнения у звезды сборной Дании Кристиана Эриксена набралось только 26 касаний. Один из самых ярких эпизодов: падение Манджукича в штрафной Шмейхеля. Питана не поставил пенальти. Пожалуй, он был прав. Тем временем болельщики взбодрили себя, зарядив «Россия! Россия!». Готовили нашего будущего оппонента к атмосфере четвертьфинала.

Модрич без мяча

Во втором тайме из сборной Хорватии словно стали выпускать воздух. «Шашечные» сели глубже, а инициатива ушла в руки команды Оге Харейде. Возможно, это был тактической план Далича с целью получить ещё больше свободного пространства для контрвыпадов, а скорее влияние физического состояния. Те кураж и скорость, которыми хорваты выделялись на групповом этапе, куда-то пропали. Возросло количество невынужденного брака, простых потерь мяча, нападающие оказались отрезаны от остальных партнёров.

Вслед за голами пропали голевые моменты. Правда, в концовке Модрич и компания проснулись, поддавили Данию. Тем не менее сборной Хорватии впервые на ЧМ-2018 не хватило 90 минут для победы.

Модрич у «точки»

В добавленное время никто не рисковал так, чтобы по-настоящему заслужить победу. Чудо-ауты в исполнении Кнудсена превратились в главное развлечение для болельщиков. С них датчане действительно имели шансы ещё забить. Всё шло к серии пенальти, но могло закончиться на одном-единственном пенальти на 116-й минуте. Модрич гениальным пасом между двумя защитниками отправил Анте Ребича к воротам Шмейхеля, так что Матиасу Йоргенсену ничего не оставалось, кроме как фолить. Сам же полузащитник «Реала» и взялся исполнить одиннадцатиметровый. За какие-то секунды Модрич превратился из героя в неудачника матча, а звездой стал голкипер датчан. Шмейхель-старший увидел с трибуны, как его сын, блестяще выступающий на ЧМ-2018, ловит мяч.

Потребовалась вторая за день серия пенальти. Она началась в двух сейвов, потом Модрич взял реванш у Шмейхеля-младшего, а коллега датчанина Субашич доказал, что и он очень хорош в этом деле. Хорватия в счастливом Нижнем Новгороде всё-таки пролезла в четвертьфинал, где 7 июля сыграет в Сочи со сборной России.