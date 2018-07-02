«Сейчас очень хочется поесть и поспать!». Слова после исторической победы

В ожидании игроков сборной России главным развлечением была пресс-конференция Игоря Акинфеева. Ее транслировали без звука, но все и так было понятно: вратарь сборной не понимал, о чем его спрашивают, злился и в итоге ушел. Прихватив бутылку воды в награду. Тут же появилась информация о том, что Акинфеев выбран для прохождения допинг-теста и больше к журналистам сегодня не выйдет.

Первые футболисты сборной вышли небольшой группой, в которой отвечать на вопросы согласился только Артем Дзюба. «Подождите меня, парни. Дайте отработать», – шутил нападающий. А затем выдал такую речь, что ее надо читать целиком.

«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём» Артём Дзюба призывает всех радоваться!

Если тезисами: Артем очень боялся промахнуться, очень верил в Акинфеева и очень хочет порадоваться сейчас.



Для такого матча игроки сборной России были не слишком разговорчивы: во многом из-за банальной нехватки сил даже общаться. Далер Кузяев честно признался: уже во втором тайме пришлось включать морально-волевые усилия.



«Конечно, мы не думаем, что миссия уже выполнена. Понимаем, что такая возможность как сейчас больше может и не предоставиться. Поэтому максимально надо использовать этот шанс. Мы осознаем, чего добились, но двигаемся дальше. 7 июля у нас следующий матч, к которому мы подойдем во всеоружии.



Конечно, мы понимали, что такое Испания – у них с любым соперником процент владения мячом больше будет. Поэтому выжидали свои шансы. Самое главное, что мы не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер, сравняв счет.



Ключевой момент матча, наверное, когда Дзюба реализовал пенальти. У меня лично силы кончились уже к середине второго тайма: доигрывал на морально-волевых».

Для Дениса Черышева игра с Испанией стала одной из важнейших в карьере – пришлось играть против друзей.



«Потихонечку осознаем, что произошло. Думаю, вся страна заслужила этот праздник своими переживаниями за нас.



Я всегда готов начинать матч как в старте, так и среди запасных. Станислав Саламович разговаривает со мной, знает, что для меня остаться на скамейке – не проблема, не будет никаких обид. Постарался выйти и помогать команде выполнять ее работу. Конечно, больше приходилось обороняться. У меня не получалось выбегать на контратаках, но самое главное, что мы идем дальше.

Черчесов: в космосе я побывал, так что теперь со мной уже ничего не будет! Черчесов в общении с журналистами после победы – мистер спокойствие.

Им было тяжело пройти нашу оборону. Думаю, мы грамотно сыграли у своих ворот сегодня. Каждый играет как умеет. Дзюба забил хороший гол. Так вышло, что по пенальти мы выиграли – очень довольны.



В серии пенальти после своей попытки я радовался тому, что забил сам. И был уверен, что Игорь возьмет следующий удар. Мы сами определились, кто будет бить.



Конечно, матч 1/8 на чемпионате мира из разряда тех, которые не случаются постоянно. Очень важная встреча. Надеемся, что следующая встреча тоже сложится удачно.



Мне было приятно сыграть против друзей и бывших партнеров. Мы пообщались до матча с Родриго, Лукасом Васкесом, Карвахалем. Я не могу быть доволен, что они расстроились. Не могу быть счастливым, когда мои друзья плачут. Но это футбол – сегодня мы выиграли.



В четвертьфинале будем играть с тем, кто выпадет. До титула чемпионов мира еще очень далеко. Нужно хорошо восстановиться и думать о следующей игре».



Александра Самедова опять пытали на тему его подач – полузащитник просил не делать на этом акцент, даже если его навесы приносят результат.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Фантастическая игра, фантастический результат. Получили отдачу от выполненной работы. Конечно, Испания – фантастическая команда, обыграть которую большой успех. Мы испытываем гордость. Пришлось выполнить много черновой работы, но это единственный способ преодолеть их контроль мяча.



Заменили, потому что очень устал, набегался. У соперника была насыщенная левая зона: Иско, Альба.



Не надо акцентировать момент на том, пошли у меня передачи или нет. Я всю жизнь стандарты подаю, это мой козырь. Сегодня после моей подачи мы заработали пенальти, но зацикливаться на этом не считаю нужным.



Была ли Испания слабее, чем мы ожидали? Не знаю, было очень тяжело. У них фантастический контроль мяча.



Думая о потенциальных достижениях, все равно надо оставаться на земле. Впереди четвертьфинал. Мы подождем, кто выпадет в следующем этапе, будем спокойно готовиться.



Владимир Габулов, несмотря на то, что не играл, выступил с довольно мотивирующей речью.



«Все ребята молодцы, вся страна молодцы. Все были в едином порыве, мечтали о сегодняшней победе. Мы заслужили удачу, которая принесла нам победу. Давайте будем так же едино двигаться и дальше. До конца, если это получится.

Что сказал Акинфееву перед серией пенальти? У Игоря спросите. Обсуждали, кто куда бьёт. Гинтерос говорил, а я ему сказал, что лучше перед каждым ударом показывать, кто куда бьёт.

Как сохранить эмоции на следующий матч? Сегодня контролировать эти эмоции. Порадоваться обязательно нужно всей стране, а с завтрашнего утра начинать трудиться по новой, чтобы постараться реализовать мечту.

Хорватия или Дания? Кто будет, тот будет. Сейчас это не важно».

Пока игроки выходили, на вопросы успел ответить Алексей Сорокин. Причём, не только на русском, но и на французском.



«Турнир проходит отлично, как для организаторов, так и для нашей сборной, что особенно приятно. Организаторы должны быть беспристрастны, но мы верим в нашу команду. Ребята были максимально мотивированы, а после такого результата станут еще более окрыленными.



Все оставшиеся матчи провести в «Лужниках»? Ну если правительство скажет… А если серьезно, то все уже давно расписано. Нас ждет Сочи.



Нам передают слова благодарности за проведение турнира. Например, игроки сборной Португалии. Сегодня мне написал президент португальской федерации. Все благодарят за организацию.



Впечатляет, сколько иностранцев приехало. Особенно латиноамериканцев. Целый стадион колумбийцев или аргентинцев – поразительно такое видеть. Не верится, что это Россия. Хотя достаточно зайти на Никольскую улицу и сразу все становится понятно.



Важно, что обстановка хорошая, как на стадионе, так и вне его. Классная атмосфера. Нет всего того, что обещали англичане. Наоборот: единение вокруг футбол.



Мы – сотрудники оргкомитета – внутренне готовы к легкому опустошению. Думаю, что у страны такого состояния не будет. Планка общего настроения уже задана. Ее просто нужно поддерживать – это идет изнутри»



Илья Кутепов хотел простого: спать и есть.



«Было очень тяжело. Но нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем из подвести. Я мечтал о чем-то подобном, но честно не ожидал, что это так скоро сбудется.



По следующему сопернику что-то рано говорить — для начала надо сегодняшний день закончить. Сейчас очень хочется поесть и поспать!».

Марио Фернандес, теперь ты должен сделать только одно Всё остальное лучше уже не будет!

Марио Фернандес был в шоке.

«Это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере. Тем более начав с пропущенного мяча. Тяжело психологически. Одного фаворита выбили. Можно спокойно двигаться дальше. Спасибо фанатам. Сегодня у нас вся команда играла хорошо. Делали, как тренер просил при просмотре испанцев на видео. Акинфеев — один из лучших вратарей не только в России, но и в мире»



А Роман Зобнин вообще рассказал главную историю о серии пенальти. Оказывается, пятым идти бить должен был именно он. При этом исполнять удар полузащитник не хотел, и жутко обрадовался сейву Акинфеева:



«У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.



Сегодня 12 лет, как не стало Коноплёва. Это академия, которая меня воспитала. Хочу посвятить победу ему.



Сегодня празднуем, а завтра уже восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Все ребята адекватные, все всё прекрасно понимают. Вы радуетесь, празднуете, а мы завтра уже начнём готовиться к следующему матчу».