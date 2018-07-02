Вот что нужно знать о следующем сопернике сборной России. 5 главных деталей

Мощная и быстрая атака

Футбол Златко Далича прост, его главные основы – прессинг, длинные передачи и серия механических комбинаций, часто начатых с лонг-боллов. Пытаясь разыгрывать мяч от ворот накоротке, Хорватия часто заряжает мяч в борьбу уже вторым пасом.

Основа такого стиля – тройка нападения Хорватии: Перишич слева, Манджукич в центре, Ребич справа. Ребич косплеит Манджукича, играя инсайда с комплекцией центрфорварда. Перишич дублирует свою роль в «Интере» – там он забегает под кроссы на дальнюю штангу, ситуативно может стать вторым нападающим. Манджукич – чистый таран с традиционным набором функций для форварда своего типа. Обычное дело для Хорватии, если сразу два игрока из массивной атаки цепляются за длинную передачу в одном узком квадрате поля.

Все три форварда получают мощную порцию лонг-боллов и передач в борьбу. Анте Ребич – самый активный правый полузащитник/инсайд по количеству единоборств вообще (37 за матч), единоборств в обороне (10), единоборств вверху (12). Его смещения направо дают тот же эффект, что и Манджукич слева: на фланге легче выиграть воздух у менее рослого защитника, а в штрафной будет на одного силового форварда больше. Марио Манджукич выигрывает 59% воздушных единоборств – из нападающих круче только Митрович и Дзюба. Иван Перишич реже вступает в борьбу, особенно в обороне, но тоже может побороться за длинный мяч.

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Ребич, Манджукич и Перишич хороши как при длинных передачах, где каждый может собрать подбор за каждым, так и в контратаках. Один принимает мяч на фланге спиной к воротам, резко разворачивается, другой ускоряется в противоположной зоне и получает мяч. Король таких контратак – Анте Ребич. Правда, реализацию ему стоит подтянуть.

Подборы и доставка на фланги – важный алгоритм в атаке

Цепляясь за длинные и вертикальные передачи, большие хорватские нападающие скидывают мяч на подбор – либо одному из центральных полузащитников (чаще справа подборы собирает Модрич, слева Ракитич), либо под забегание крайнего защитника. Второй вариант ускоряет атаку хорватов: Стринич и Врсалько, подстраиваясь под скидки, резко ускоряются на чужую треть и готовят навес. Они же могут забежать под диагональ кого-то из игроков атакующей тройки.

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Хорваты редко доставляют мяч в штрафную проникающими передачами низом через центр, в основном в быстрых атаках. В позиционках чаще используются навесы, где большие нападающие помогают друг другу. Снова теневую роль классно выполняет Анте Ребич – часто он стягивает защитников, создавая больше свободы на дальней штанге для Марио Манджукича. Такое взаимодействие они показывали в серии эпизодов, главный из них – нереализованный шанс против Аргентины, как раз после навеса Врсалько.

Могут варьировать стиль под соперника

Матч с Исландией – нетипичный для хорватов: они гораздо лучше контролировали мяч, двигали его вперёд, а Матео Ковачич выбил феерические 79 точных передач из 79 (правда, почти треть пасов отдал назад-поперёк). Там Златко Далич изменил стиль Хорватии, и команда смотрелась очень качественно. Так что захватить контроль мяча «клетчатые» тоже готовы.

Главный, кого Далич бросает в бой, чтобы лучше держать мяч внизу – Андрей Крамарич. Против Нигерии Крамарич был «десяткой» и вообще единственным хорватом, кто открывался под вертикальные передачи низом, а не ждал нового лонг-болла. Против Исландии – «ложной девяткой», уходившей к центральной линии и много помогавшей билд-апу. Одновременно со смещениями Крамарича ниже Перишич и Пьяца открывались в полуфлангах, замещая его. Форвард «Хоффенхайма» отлично понимает пространство, в том числе создаёт его правильными ложными движениями для партнёров (как на скриншоте ниже). Он больше играет в короткий пас, отличается и специфика длинных передач на него – не верхом в голову, а за спины защитникам под рывок.

Явно готовятся к пенальти

В ваших твит-лентах сейчас жалеют Каспера Шмейхеля, но лучше оценить всю хорватскую подготовку к серии пенальти. Единственное ошибочное решение Златко Далича – подпустить к 11-метровой Милана Баделя и Йосипа Пиварича, на двоих пробивших лишь однажды в карьере. Остальные хорваты идеально провели серию пенальти с Данией. Во-первых, все забившие пенальти выбрали нетипичную для себя стратегию. Лука Модрич бьёт только низом по углам, но ни разу за карьеру не бил по центру. Андрей Крамарич вариативен и редко стреляет влево, как сегодня. Иван Ракитич ударил свой последний пенальти в левый нижний угол, как и в Нижнем Новгороде, но до этого дважды подряд бил в правый – это нельзя назвать стратегией.

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Ещё сильнее подготовился Даниэль Субашич. Он заранее прыгал туда, куда обычно бьют датские пенальтисты, и стабильно угадывал. Эриксен стабильно стреляет в левый нижний, Шоне – влево под штангу на удобной для вратаря высоте. Николай Йоргенсен, будучи стабильным пенальтистом в «Копенгагене», бил чуть правее центра низом, не в угол. Все три удара Субашич прочитал. Так что нашим игрокам на случай серии 11-метровых нужно готовить новые удары с «точки».

Главное без мяча – прессинг

Златко Далич уже отметился одним из лучших тактических ходов ЧМ-2018, приставив Марсело Брозовича опекать Лео Месси. Против Аргентины Хорватия чётко сыграла на своей трети поля, перекрывая дороги к штрафной. Однако главное, что выделяет «клетчатых» без мяча – прессинг на чужой половине поля. Хорваты меняют свой прессинг-план в зависимости от тактики, как своей, так и соперника (два центральных защитника или три), варьируя без мяча 4-4-2 и 4-3-3. В любом варианте хорваты могут сковать начинающих атаку и заставить панически бить по аутам. Аргентину уже заставляли.

Проблемы хорватов без мяча начинаются, когда взламывать пространство между полузащитниками в линии. Самый уязвимый коридор для этого – зона Ракитича, теряющего позицию без мяча: он может слишком сильно сваливаться в чужую зону и открывать пространство между собой и другим игроком в прессинг-линии, привязанным к флангу. Ещё одна проблема хорватов без мяча – оборонительные стандарты. Исландия создала со штрафных и угловых очень много, Дания забила после длинного аута. Это надо тренировать к очному матчу.

Шансов против Хорватии будет немного – надо бережно отнестись ко всем.

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