Испанию отправили в отпуск. На очереди — Хорватия

Сказка сборной России на домашнем чемпионате мира продолжается. Спустя 10 лет, мы вернули должок испанцам. Если кто-то сомневался, что команда Черчесова попала в правильную сетку плей-офф, то сейчас достаточно просто взглянуть неё. Уругвай, Бразилия, Франция, Мексика и Бельгия — на другой её стороне, с ними мы можем встретиться лишь в финале. Как мы дошли до жизни такой? Хронология чуда, которое сотворили Акинфеев и компания — в этом материале.

О том, как начали мы матч с испанцами с автогола, о том, как Самедов исполнил угловой как должен, а Дзюба заработал и реализовал пенальти. А также о том, как Испания недооценила Россию, в своём репортаже поведал Олег Лысенко.

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Главной звездой матча был признан Игорь Акинфеев. И это не удивило даже его традиционных критиков — 2 отражённых пенальти говорят сами за себя. Обозреватель Павел Пучков напоминает нам о том, что первый свой одиннадцатиметрой удар капитан сборной парировал когда ему было 17 лет и 23 дня.

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Несмотря на то, что Игорь побил массу рекордов и выиграл кучу трофеев, карьерный путь его не был усыпан лепестками роз. Антон Третяк рассказывает о том, почему именно Акинфеев заслужил триумф и народную любовь, в которой он купался воскресным вечером в «Лужниках».

Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем Он всего добился трудом и упорством.

Наш обозреватель Антон Михашёнок рассказывает ещё об одном парне, который внёс огромный вклад в победу сборной России. И дело даже не в том, что он не промахнулся с «точки», а в том, что он обезапасил свою зону в обороне и успешно действовал в атаке. Аргументы, цифры… Всё, как вы любите.

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Кстати, наш главный специалист по бразильскому футболу Григорий Телингатер регулярно выступает в роли переводчика для Марио. Он собрал мнения земляков Фернандеса по поводу принятия им российского гражданства. «Мог бы играть за сборную Бразилии», — писали ему специалисты. Повремените, господа, он ещё и против сборной Бразилии может сыграть.

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Нынешний чемпионат мира стал настоящим праздником для всех. Мы радуемся гостям, которые неистово «топят» за свои сборные в российских городах, местами им завидуем. Точнее, завидовали. К счастью, даже яростные критики Черчесова окончательно переобулись и аплодируют наставнику и его команде. Как же приятно вновь увидеть всенародную любовь к сборной команде. Ну а один из главных творцов этой любви даёт ещё и весьма позитивные пресс-конференции. С места событий Галина Козлова.

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Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко превосходно владеет испанским языком. После матча он расспросил коллег с Периней о том, что они думают о поражении дружины Фернандо Йерро. Думаем, вам будет любопытно это мнение со стороны.

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О, да! Вы ведь ждали комментария ещё одного героя встречи? Конечно же, речь об Артёме Дзюбе. Этот парень — одна из главных наших звёзд на чемпионате мира. Вот и в матче с Испанией он заработал и блестяще исполнил пенальти. Это был ключевой момент в матче. После этого расслабившиеся бы испанцы вернуть себя в тонус уже не смогли.

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Матч в «Лужниках» в очередной раз доказал, что не боги горшки обжигают, и что в составе Испании играют те же люди. Но их горести и заботы нам не интересны, а вот что беспокоит после этого выматывающего матча наших парней, очень интересно. Самедов в очередной раз отвечал на вопросы о навесах, Габылов рассказал, как Акинфеев готовился к серии пенальти, а Кутепов, оставивший на поле все силы, просил отпустить его покушать и поспать.

«Сейчас очень хочется поесть и поспать!». Слова после исторической победы Эмоции людей, которые подарили праздник.

Но эти естественные желания возникли уже послед того, как улеглись эмоции и пришло осознание сделанного. А вот сразу после матча в раздевалке было очень шумно и весело.

Как Смолов плясал на столе. Видео из раздевалки сборной России Дзюба охрип, Смолов пляшет на столе, а Кузяев опустошён.

Павел Пучков задался тем же вопросом, что и миллионы болельщиков сборной России. Непременно поделитесь в комментариях о том, что вы думаете по данному поводу.

Никто не знает, как вы это делаете. Но это космос Павел Пучков объясняет, чем важна победа России над Испанией.

Ну и как нам обойтись без двух популярных рубрик? Сначала о том, какими мемами пользователи соцсетей провожали испанцев домой.

Лучший видеопомощник арбитра в матче Испания – Россия В Интернете вовсю троллят испанцев и восхищаются Акинфеевым. Ну и нашли идеальную систему VAR для России.

А вот подборка самых ярких иллюстраций ключевых моментов этого исторического матча.

«Играем за вас!». Огненные кадры победы сборной России Слёзы Игнашевича, решающий сейв Акинфеева, ликование Дзюбы и космический Черчесов – в подборке главных фотографий матча Испания – Россия.

P.S.

Испания осталась позади, но ведь уже знаем нового соперника нашей сборной. Второй матч с серией послематчевых пенальти, феерия Каспера Шмейхеля и Модрич, выведший в четвертьфинал хорватов. С ними и сразимся.

Ещё одна серия пенальти! Хорватия выиграла свидание с Россией Шмейхель был прекрасен, но дальше идут хорваты.

Вам интересно, будет ли дружины Черчесова в 1/4 финала легче, чем в 1/8? Специально для вас Сергей Титов предлагает научно-популярную аналитику. Здесь ключевые моменты в игре подопечных Златко Далича.