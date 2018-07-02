«Худшая в истории». Как сборной России предрекали провал на ЧМ-2018

«Худшая сборная, которую я видел в своей жизни»

— Когда СССР распался, наш футбол упал. Сейчас уровень российского футбола невелик, и это проблема. Мы беспокоимся, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером, – экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная в истории»

— Товарищеские матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам, это действительно так, – экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

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«Бардак и ничего позитивного»

— Наша сборная не готова к чемпионату абсолютно! Нет хороших индивидуальных действий и нет командной игры. Господин Черчесов не доработал или он ничего в футболе не понимает. Виноват, конечно, Черчесов. Если у тебя нет ничего впереди, то ты сделай хотя бы сзади… Если у тебя на последней позиции будет играть Игнашевич – карьера будет перечёркнута. Суарес и Салах сделают из него клоуна. Сейчас мы должны ясно представлять, как мы будем играть сзади. Плохо, откровенно плохо. Я переживаю за наших ребят. Надо их поставить и наставить. Вместо этого я вижу бардак и ничего позитивного, – бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд (после товарищеского матча с Австрией).

Василий Уткин Фото: РИА Новости

«Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова»

— Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что. Сборная зря жила 10 лет, если мы в Жиркове снова видим полузащитника. Миранчука вообще нет на поле. Самедов и Фернандес верхом друг на друге играть должны? Не понимаю этого и не собираюсь это понимать. Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что ещё сказать. Я хотел бы постараться поменьше говорить о сборной, – известный футбольный комментатор Василий Уткин (после товарищеского матча с Австрией).

«На мировом чемпионате нам делать нечего»

— Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нём ещё долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя, – артист театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

Михаил Боярский Фото: РИА Новости

«Как можно играть с уровнем Кутепова?»

— К сожалению, у меня пессимистический настрой по отношению к нашей сборной. Игра сборной – это зеркало, это отражение всего того, что сейчас происходит в России с футболом. А сколько получают современные футболисты? Например, я уже два года наблюдаю за Ильёй Кутеповым. В нём меняется только причёска! Как можно играть с таким уровнем? То есть за всё это время ничего не было сделано. Где обещанная вторая сборная? Где конкуренция по два-три игрока на одну позицию? Мне жалко наших ребят. Жалко в хорошем смысле слова, – заслуженный тренер России, основатель команды «КамАЗ» Валерий Четверик.

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«Если в борделе нет денег, надо не кровати переставлять»

— Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально всё поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… «кадры» менять. Ну а сейчас — уже поздно, – футбольный агент Алексей Сафонов.

Евгений Кафельников Фото: РИА Новости

«Я никогда не верил в Черчесова»

— Я никогда не верил в Черчесова. Ещё когда его только назначили, писал об этом в соцсетях. Пацаны, игроки, сейчас забиты. Все на них давят. Наши болельщики очень требовательны, хотя им надо просто порадоваться, что Россия проводит такой крупный турнир и на него приедут мировые звёзды. Нужно просто поболеть за команду, а как сыграют — неважно. Что касается его комплексов, то вот почему он не берёт в сборную Игоря Денисова? Потому что он послал его? А если что-то другое, то расскажи стране, почему не берёшь. Может, люди тебя и поймут. Комплекс в нём: Черчесов — маленький Наполеон, – бывший защитник «Амкара» Алексей Попов.

«Более беспомощного поколения спортсменов не припомню»

— Вот что я думаю: более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной не припомню, – олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников (перед стартовым матчем на ЧМ-2018 с Саудовской Аравией).

«С какого хрена мы должны обыгрывать Египет?»

— Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Я уж не говорю про чемпионаты мира. Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и всё будет плохо. Поэтому у меня оптимизма, честно говоря, не много, – бывший полузащитник сборной России и «Спартака», а ныне тренер «Енисея» Егор Титов.