Терпи и выживай. Триумф сборной — как жизнь в России

Черчесов раскрыл в футболистах мужчин. Они ещё могут побеждать в войнах.

Мы, наверное, потеряли себя, если не понимаем, как можно было победить Испанию. Да, их арсенал лучше. Да, на нас идут атакой Иско с Иньестой, а мы защищаемся 38-летним Сергеем Игнашевичем и выходящим на подмогу Владимиром Гранатом. Да, мы давно давно признали себя безнадёжными.

Тогда как?!

Да обычно, по-русски.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

***

Посмотрите на главного.

Черчесов непробиваем, самовлюблён и разговаривает свысока, даже когда пытается шутить над собой. Он точно не похож на либеральную зефирку — сладкую и мягкую для каждого. Напротив, тренер сборной России выглядит самодуром, который не мог нам сразу понравиться.

Но другого стране и не было нужно.

Альфа-Светоч. Тренер, который не мандражирует Черчесов – лучший, а ты – нет.

Возможно, это грустно, но наше государство крайне редко прогрессировало с мягкими и сочувствующими лидерами. Думаю, вы сами знаете, какие положительные качества в учебниках истории приписывают тем, при ком распадалась империя, а затем и Советский Союз. И, наоборот, при каких тиранах и необычных правителях не люди, а именно Россия добивалась мощнейшего прогресса.

Причём за их внешним самодурством всегда скрывался не только удивительный интеллект и способность к объединению народа, но и поразительное умение добиваться целей любыми методами.

Примерно год назад мы оказались с Черчесовым за одним столом во время свадьбы сотрудника сборной. Станислав Саламович заехал на короткое время, произнёс мудрый тост, а потом обратил внимание на меня.

— О, май френд, — улыбнулся он, но тут же схватился за нож и ещё полчаса не выпускал его из рук. За время этого перформанса мне приоткрылись принципы построения команды уровня сборной России. Они были чёткими, продуманными, но расходились с тем, что мы привыкли идеализировать в XXI веке. Черчесов был уверен в том, как нужно идти к результату, и ему было наплевать на пиар, внешние обстоятельства и оценки со стороны.

— Но вы с такой позицией должны понимать, что если на ЧМ всё будет плохо, мы сделаем вас худшим человеком на земле и будем абсолютно правы, — сказал я тогда.

— Делайте. Я не боюсь, — ответил он и ни разу пошёл против своих принципов.

Черчесов не дёргался, не менялся в зависимости от обстоятельств, не пасовал перед травлей и не пытался заискивать перед публикой или игроками.

Он жёстко отвечал прессе, убирал Денисова, Глушакова, Дзюбу, Кокорина и Мамаева, возвращая их только в тот момент, когда понимал, что они готовы подавить свою гордость и сдаться. Причём ему было не важно, любили ли его после этого футболисты или подчинённые. Наоборот, Черчесов грамотно манипулировал, возможно, осознанно, а может, и интуитивно понимая, что некоторые характеры заточены на успех только на фоне ненависти. Думаю, что человек, отдающий честь в каждом матче, пребывал в таком антагонистическом состоянии.

И это огромная сила и талант Черчесова — держать чужие эмоции под своим контролем.

Пора издеваться над Дзюбой и его трофеями Но он был прав: «Зенит» сделал его счастливым.

***

Подобных нарциссов отличает умение собирать вокруг себя лучшее.

Например, тренер по физподготовке Владимир Паников – фанатик, который выкладывает на сайте РФС монументальные исследования о функциональной подготовке игроков из разных стран. Не удивлюсь, если его данные об Испании очень помогли бы Фернандо Йерро. Также Паников из тех, кто знает свои функции и не будет лезть на авансцену, поэтому так хорош и его тандем с другим трудягой – тренером ЦСКА Паулино Гранеро.

Помощник Черчесова: попробуйте сделать нашу командочку чемпионом мира Тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников даёт жёсткий ответ критикам и рассказывает о реалиях футбола и работе в «Спартаке».

Мирослав Ромащенко – тактик, который воплощает энергию, талант и потенциал, не реализованные в ходе загубленной травмами карьеры. Ему тоже комфортно в тени, и он не стесняется взаимодействовать с лучшими российскими аналитиками. По оценке и определению слабых сторон каждого соперника ведётся грандиозная работа, поэтому сборная разрывала Египет с Саудовской Аравией и не развалилась с испанцами.

Эдуард Безуглов – врач, чьи качества выходят далеко за пределы российского футбола. О его деятельности – медицинской, благотворительной, общественной — можно долго рассказывать, но, честно, дай нашей стране бог такого министра здравоохранения. Черчесов дал ему серьёзные полномочия, потому что почувствовал силу и огромную пользу.

С таким мозговым центром или, если хотите, оперативным штабом футбольной России удалось сделать что-то действительно большое на международной арене, хотя игра в самой стране так и осталась в руинах.

Тот же Паников честно признаёт, что природные данные соперников намного лучше, а наше поколение было загублено разрухой 90-х. Безуглов расскажет о большой беде в российской медицине. А Ромащенко не станет спорить, что с теми же испанцами по технической оснащённости нас просто смешно сравнивать. Да и сами футболисты со всем этим легко согласятся.

Не думаю, кстати, что они сами знают, почему именно с Черчесовым о них стали петь на Красной площади.

Сами вы дно! О хейтерах сборной России Когда модно болеть против.

***

О главном тренере сборной можно рассказать и ещё одну историю. Как-то раз я стал свидетелем одного его анекдота.

— Идёт суд в Израиле. Обвинитель зачитывает приговор 78-летнему Аркадию Трубису:

«Вы обвиняетесь в том, что 12 марта сего года в 13.10 минут изнасиловали Суркис Лизу — продавщицу овощного ларька в Тель-Авиве. В этот же день, в 15 часов, вы изнасиловали логопеда Розу в городе Холоне…»

Дальше следовало перечисление ещё нескольких случаев, пока судья не задал вопрос:

— Аркадий, я хочу вас по-человечески спросить. Вам 79 лет.

— 78… — ответил он.

— Хорошо, 78. Вы изнасиловали 5 женщин в разных уголках страны. Как вам это удалось?

— А что здесь такого? — картавил он. – Я же на мотороллере.

Вот Черчесов тоже на мотороллере. Как и Газзаев, Знарок и другие люди этой самоуверенной, но тяжёлой для понимания породы.

***

А теперь вернёмся к вопросу: так как же нашим игрокам удалось обыграть Испанию?! Ответ есть.

В последние дни меня поразило какое-то упоительное унижение российских мужчин в контексте сравнений с иностранными болельщиками, с которыми якобы хотят знакомиться все наши женщины. Был сделан вывод, что русский мужчина и груб, и грязен, и непричесан, и толст, и хил, и жаден, и глуп – в общем, так плох и безнадёжен, что когда аргентинцы или испанцы в городе, то русскому, наверное, лучше вовсе не выходить на улицу.

В каких-то категориях бесполезно оппонировать. Испанец или итальянец, уходящий от солнца под оливковое дерево, будет выглядеть лучше человека, который каждый день на жутком холоде спасает людей за 20 тыс. рублей в месяц. Русскому, простите, совсем не до выщипывания бровей и походов в солярий.

Наши Саши Головины, выросшие в снежных болотах Калтанов, вряд ли будут крутить соперников так же празднично, как Иско, или жонглировать мячом и танцевать, как Неймар.

Сила нашего народа в другом. Исторически он умеет терпеть, выживать и любить родину странной и больной любовью. Причём делать это особенно рьяно, подчиняясь не состраданию, а лишь силе.

Поэтому, возможно, у Слуцкого на Евро со стороны всё вроде бы смотрелось классно, а на деле в команде начался такой разброд и шатания, что тренер, похоже, не очень хочет иметь дела с Россией.

Так что если меня ещё раз спросят, в чём феномен Черчесова, а также КАК или ПОЧЕМУ сборная России победила Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, то я скажу: это не то чтобы тактика, не то чтобы техника, не то чтобы везение, а именно торжество русского духа, поднимающегося со дна. Черчесов, да и мы с вами выцедили в наших футболистах мужиков, которые выживают и терпят, а когда надо — пластаются у границы Родины перед врагами. Именно о выживании, кстати, перед матчем с Испанией нам и говорил Артём Дзюба.

«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо» Эпический матч в «Лужниках» — глазами испанских журналистов.

И сборная России выстояла, доказав, что в наших мужчинах ещё есть эта невероятная, нереализованная сила. Значит, есть у страны и надежда на будущее. Может быть, когда-нибудь сможем мы перетерпеть тяжёлые времена и авось тоже станем счастливыми. Ну а пока страна гуляет и пьёт под стенами Думы и Кремля, где будет принята новая пенсионная реформа, с которой тоже придётся выживать и терпеть.