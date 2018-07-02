А его считали сумасшедшим! Почему Черчесов отдал футболку перуанцу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз удивил всех на этом чемпионате мира. На этот раз сюрпризы от наставника россиян получили продолжение и за пределами футбольного поля. На послематчевой пресс-конференции Черчесов подарил футболку сборной перуанскому журналисту, который верил в него ещё до старта турнира. Все мы помним, какой шквал критики обрушился на главного тренера сборной России перед чемпионатом мира после неубедительных товарищеских матчей. Перуанец Лоренсо де Чосике едва не охрип, доказывая всем, что у команды Черчесова большие перспективы на турнире. Тогда некоторые считали его сумасшедшим, а сейчас он обнимается с наставником россиян после главной победы в истории сборной. Хотя, быть может, тренер сборной России просто хотел обменяться с перуанцем футболками?



«Чемпионат» подобрал для вас ещё ряд неожиданных и удивительных подарков, которые получали или дарили сами футболисты и тренеры.

Благодарность Карреры

В прошлом году Массимо Каррера сделал счастливыми огромную армию болельщиков московского «Спартака», истосковавшимся по победам. Итальянец привёл москвичей к первому с 2001 года чемпионству. На радостях Каррера пообещал сделать подарок клубному музею, который произвёл на него большое впечатление. Итальянец решил презентовать свой галстук. Он отшучивался, говоря, что именно это галстук ему подарили футболисты «Спартака» на 53-й день рождения, когда разгромно проиграли «Ростову». Каррера сдержал обещание, и галстук поступил в распоряжение клубного музея.

Амулет Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси едва ли не в одиночку вытащил свою команду из группы на нынешнем чемпионате мира. После решающего матча с Нигерией за выход в плей-офф аргентинский журналист Рама Панторото спросил у Лионеля, носит ли он с собой амулет, который подарила ему мама репортёра. К удивлению Панторото, Месси сказал, что всё время носит его с собой и даже не думал выбрасывать. В доказательство сказанному аргентинец показал этот амулет и попросил передать большой привет маме журналиста, которой очень благодарен за подарок.

Телеграмма от Черномырдина

В 1995 году состоялась одна из самых значительных побед в истории российского футбола: волгоградский «Ротор» выбил из Кубка УЕФА легендарный «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом, Дэвидом Бекхэмом, Петером Шмейхелем и другими топ-звёздами европейского футбола. После ответного матча в Манчестере, который, к слову, не транслировался ни одним телеканалом в России, команду встретила толпа болельщиков в волгоградском аэропорту. Помимо традиционных подарков волгоградцы получили поздравительную телеграмму от премьер-министра России Виктора Черномырдина, который тогда был чуть ли не главным политическим лицом в России.

Терпи и выживай. Триумф сборной — как жизнь в России Черчесов раскрыл в футболистах мужчин. Они ещё могут побеждать в войнах.

«Лада» для Коларова

Победа сборной Сербии над Коста-Рикой на ЧМ-2018 настолько впечатлили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, что он принял решение подарить капитану сербской команды сертификат на автомобиль «Лада 4x4». Коларов тогда забил единственный гол и был признан лучшим игроком встречи. По словам Азарова, Коларову очень понравилось детище «АвтоВАЗа». Глава Самарской области выразил уверенность, что эта машина будет напоминать сербу о столь важном голе и победе в будущем. Остаётся представить, как Коларов приедет на тренировку «Ромы» на «Ладе» и произведёт колоссальное впечатление на партнёров по команде.

Грозненская щедрость

Но ничто не сравнится со щедростью руководителя «Ахмата» и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он никогда не скупился на дорогие подарки своим игрокам. Так, забивший гол в матче со «Спартаком» из Нальчика защитник Клебер получил ключи от новенького Land Rover. Бельгийский полузащитник клуба Джонатан Лежар после ухода из команды признавался своим СМИ, что частенько получал неожиданный конверт с наличными после успешно проведённых матчей. Андрею Федькову также дарили автомобиль, Ризвану Уциеву и Халиду Кадырову – золотые бутсы. Антонио Феррейре – серёжки с бриллиантами.



И да, бывшему на тот момент главному тренеру грозненцев Станиславу Черчесову подарили «Мерседес» Е-класса. Не зря…