«Черчесов – тактический гений?» Что пишут в мире о феноменальной победе России

Одни обвиняют игроков, другие зло косятся на «Реал». Но у всех один вопрос: как России это удалось?

Испанская пресса опустошена. Вся страна следила за страданиями «красной фурии», которая ничего не смогла поделать со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира.

«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо» Эпический матч в «Лужниках» — глазами испанских журналистов.

Одно из ведущих изданий, Marca, винит в случившемся целую группу людей. Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса автор колонки сравнивает с конокрадом, который вторгся на чужую территорию и увёл у сборной тренера, а Хулен Лопетеги, по мнению журналиста, поступил неэтично и недобросовестно. Досталось и руководителю футбольной федерации Испании Луису Рубиалесу, и игрокам команды, которые, по мнению автора, продемонстрировали безразличие. Заголовок материала объединяет всех «виновников» фиаско – «Всем большое спасибо!»

«Думать, что эта мыльная опера со сменой тренера, не приведёт к плачевным последствиям, было бы по меньшей мере наивно. Пожалуй, нам остаётся только прибрать за собой мусор, прежде чем отправиться домой», — подводит итог журналист.

«Серия пенальти выбросила нас с турнира, который, честно признаться, не очень-то будет по нам скучать, — пишет в своей колонке директор испанского AS Альфредо Реланьо. – Команда отсыпалась минут 80, как будто укушенная мухой цеце, и проснулась только с выходом на поле Яго Аспаса и включением Родриго. Акинфеев в этом матче действительно был лучшим: не позволил Испании забить в концовке и отразил два пенальти в серии послематчевых ударов».

«Говорили, что это худшая сборная России в истории, и тем не менее она всё ещё на турнире. Говорили, что это лучшая сборная Испании в истории, но смотрите, что с ней произошло», — пишут журналисты британского The Guardian.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

«Запасовала до смерти» – такая эпитафия должна быть адресована Испании, завершившей выступление на этом чемпионате мира. Они пытались погрузить Россию в небытие своими пасами, но в итоге сами туда и ушли, — так трактует выступление Испании на турнире Daily Mail. – И если Черчесов реально нацелился на серию пенальти, то, возможно, он тактический гений этого чемпионата мира. Он выиграл матч против одного из фаворитов турнира с составом, явно уступавшим ему в классе. Ему удалось найти пять игроков, которые могли совладать с нервами и пробить Испании пенальти, в то время как Фернандо Йерро не нашёл больше троих таких во всём своём звёздном составе. Впрочем, Джон Терри может быть доволен: промах, который он совершил в 2008 году, — теперь уже далеко не самый знаменитый пенальти в «Лужниках».

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«Серия пенальти и удивительная победа над пафосной Испанией – может быть, это был самый яркий триумф России с 1945 года. Команда Черчесова показала испанцам, что играть в футбол можно по-разному. Так что же происходит? Все знали, что Россия выставит пять защитников, осев в окопах так глубоко, едва не уперевшись во МКАД. Никто не ожидал, что Испания ввяжется в этот армрестлинг. Столкнувшись с бескомпромиссным подходом хозяев, они просто начали тушить огонь соломой», — рисует яркую картину The Independent. Правда, коллеги на радостях увлеклись и почему-то, привязывая политические интриги к контексту матча, назвали Дмитрия Медведева, присутствовавшего на игре, президентом России.



«На постере чемпионата мира в России изображён лучший игрок в её истории – Лев Яшин. Не кто-то, а вратарь. Вратарь! Нынешний вратарь, Игорь Акинфеев, никогда не считался его преемником – наоборот, долгое время на него сыпалась критика. Однако именно его сейв в матче с испанцами войдёт в мифологию чемпионатов мира, ведь он вывел Россию в четвертьфинал турнира и выбил очередного гранда», — отмечает итальянская La Gazzetta dello Sport.

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