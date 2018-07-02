Черчесов отлично выстроил оборону. Он доверил Смолову закрыть Бускетса

Черчесов перестроил схему России на 5-4-1

Расстановка 4-4-1-1, на которую Станислав Черчесов сделал ставку перед чемпионатом мира, даёт достаточную компактность и предполагает насыщение центральной зоны. Однако тренер сборной добавил в зону ещё одного игрока – дополнительного защитника Фёдора Кудряшова. Перевод в запас Дениса Черышева при переходе на 5-4-1 тоже объясним: сборной требовался в первую очередь игрок, дисциплинированно и интенсивно работающий без мяча. Как Головин.

Как и в предыдущих матчах, четвёрка полузащитников (Головин-Зобнин-Кузяев-Самедов) контролировала центр и полуфланги. Наличие в центре сразу двух игроков, Зобнина и Кузяева, позволило снова использовать их в вертикальной связке, где один прессингует, второй страхует. Фланговые защитники, Фернандес и Жирков, играли 1 в 1 по Альбе и Начо соответственно, отличие было только в присутствии дополнительного центрального защитника. Кудряшов и Кутепов высоко выбрасывались на своих игроков в полуфлангах, если они принимали там мяч, и страховали латералей. Позже структура менялась, Альбу и Начо встречали Самедов и Головин.

Главная задача игроков в этих черчесовских 5-4-1 – регулярно создавать ловушки, насыщать зоны, где Испания владела мячом, и контролировать открывания в этих зонах. Полузащитники играли без чётких персональных ориентировок, но перекрывали линию передачи или накрывали сзади до приёма мяча в своей зоне. Кузяев и Зобнин быстро передавали игроков друг другу или перехватывали их у инсайдов. Если кто-то из испанцев опускался в зону создавать численное преимущество, его опекун или игрок из пары Кузяев-Зобнин следовал за ним.

Насыщением центра Черчесов предсказуемо сбил Испанию на фланговую игру – через центр Испания провела всего 26% атак. Через левый край – 49%. Другой край, более слабый, испанцы не взламывали. По сути, вся игра Испании свелась к недорисованной U-образной перепасовке с попытками придумать на флангах что-то острое.

Тотальный контроль за Бускетсом

Если полузащитники сборной России без мяча контролировали зоны, а не конкретных игроков, то главной задачей нападающих стала работа лично по Серхио Бускетсу. И Дзюба, и Смолов садились очень низко – примерно на 5 метров выше линии полузащиты – и обеспечивали персонально-ориентированный прессинг, под которым Бускетс чувствует себя очень неуютно. Если делить поле на пять вертикальных каналов, центральный – единственное место для Бускетса, откуда он стабильно развивает атаке. При контроле мяча он не двигается по ширине, так что для прессинг-ориентировки по Бускетсу достаточно было стоять рядом с игроком в центральной зоне.

Перекрывая Бускетса, сборная России: а) убирала главного глубинного плеймейкера Испании – недостаток движения никак не снижает класс паса Бускетса; б) при безупречной организации делала невозможными начало атак через центральный канал. Дзюба дисциплинированно атаковал Бускетса, и это повлияло на испанский билд-ап. Серхио Рамос и Коке, начиная движение с полуфланга, спокойно доходили с мячом до чужой трети – Дзюба не встречал их. Доводя мяч, Рамос и Коке тоже не пасовали в центр, а либо доставляли мяч во фланг, либо переводили его из полуфланга в полуфланг, игнорируя Бускетса.

Дзюба преимущественно атаковал Бускетса сам, передавая его лишь в ситуациях, когда выбрасывался в прессинг по Коке (тогда его страховал Головин) или кому-то из центральных защитников. Если Артём отрезался передачами Рамоса или Пике, Бускетса сзади атаковал кто-то из пары Зобнин-Кузяев. Сам Серхио очень неспешно принимал решения лицом к воротам, быстро решаясь только на обратные передачи назад.

Тотальная слежка за Бускетсом повлияла на структуру билд-апа Испании к концу первого тайма: крайних защитников в структуре начала атаки стало двое вместо одного, нижним центрхавом стал Коке, а Бускетс располагался выше. После этого влияние глубинного плеймейкера на игру Испании стало ещё ниже – если до смены расстановки билд-апа, за первые 35 минут, Бускетс сделал 38 передач, из которых 4 пошли в финальную треть, то в следующие полчаса Серхио отдал 15 пасов, лишь 2 в финальную треть. Доля передач назад от общего числа уменьшилась, но всё равно составила жуткие для плеймейкера 46,7%. До смены структуры – 57,9%.

Ещё сложнее Бускетсу стало после выхода Фёдора Смолова. Работа Смолова была похожа на старомодную персональную опеку: свежий нападающий ходил рядом с Бускетсом, резко выдёргивался перед ним, чтобы перекрыть линию передачи, не переключался на других игроков и даже за свои мячи цеплялся в борьбе с Бускетсом. За час под опекой Смолова Бускетс сделал всего 32 передачи. Начиная с 65-й минуты до конца основного времени, когда Россия не прижалась к своим воротам, – 9. Перекрывая Бускетса, Смолов заставлял испанцев катать мяч между Рамосом, Пике и Коке.

Возможно, старые смещения Бускетса в глубину как дополнительного центрального защитника усложнили бы прессинг-задачи Дзюбы и Смолова. Скорее всего, при таких смещениях Испания отрезала бы нашего нападающего уже при билд-апе и начинала бы атаку в более комфортной численной ситуации. Опускаясь ниже, Бускетс испытывал проблемы только против команд с высоким прессингом. Однако Фернандо Йерро проигнорировал такой вариант.

Слаженная работа связок в центре поля

Против Испании Станислав Черчесов использовал три пары центральных полузащитников, а с приближением серии пенальти менял их функции. Связка Зобнин-Кузяев работала, как и связка Зобнин-Газинский: один выше поджимает игрока с мячом, второй выбирает позицию, чтобы страховать первого. В первом тайме оба часто встречались с Серхио Бускетсом, когда опорника отпускал Артём Дзюба, и поджимали его в момент приёма, провоцируя очередной пас назад. Другой важной целью для обоих был Давид Сильва – он принимал мяч в обоих полуфлангах, но тоже выжимался подальше от ворот в момент приёма.

Если с парой Кузяев-Зобнин расстановка России в обороне была похожа на 5-1-3-1, то после замен перестроилась на чистые 5-4-1. Без Самедова Зобнин переместился направо, а в центре возникла связка Кузяев-Головин. «Армеец» сделал два классных включения в атаку через правый полуфланг, но большая оборонительная нагрузка подчеркнула одну из главных тактических проблем Головина – недоработки без мяча, недостаточное чтение эпизодов. На 84-й минуте Александр сначала не перекрыл линию передачи Коке на Иньесту, а затем, после навеса в штрафную Акинфеева, проиграл Иньесте подбор. После замены Кузяева Головин составил пару с Зобниным, и ошибки в этой паре были чисто индивидуальными (как потеря Зобнина под прессингом, приведшая к длинной передаче на ход Яго Аспасу).

Романа Зобнина снова хочется отметить отдельно. По данным Opta, Зобнин не сделал ни одного удачного отбора. Это тот случай, когда статистике лучше не верить. Включаясь в прессинг по Бускетсу и Сильве, Зобнин не вступал в отбор, зато провоцировал очередной пас назад. А в первом тайме, когда у сборной России ещё была контригра, хав «Спартака» включался на подборы под Дзюбу и ускорялся вперёд вторым темпом. Вы могли не заметить, но Зобнин засветился во всех опасных атаках России до перерыва, в том числе заработал угловой, подаривший сборной пенальти.

Марио Фернандес – царь матча

Испания очень настойчиво ломилась в штрафную через фланг Марио Фернандеса, однако за весь матч русский бразилец допустил только одну явную помарку – когда проиграл изначально выигрышную позицию после стеночки и забегания в штрафную Иско. И всё. Фернандес начинал матч, работая 1v1 по Жорди Альбе при переводе мяча на фланг и получая подстраховку от Кутепова. А после перестроения билд-апа Испании накрывал левых инсайдов, привязанных глубоко к краю – ситуативно ими были Асенсио, Иско, Сильва и даже Иньеста. Испанцы насыщали его зону, ловили на смене движения, забегали под пас вразрез после того, как вытаскивали Кутепова. Везде – безуспешно.

Фернандес безупречно отыграл и в атаке – ну, для команды, контролирующей мяч 21% времени. Он – первый игрок ЧМ-2018, выбивший Packing-комбо за одну игру (лучший по Packing, PackDr, PackFT, Impect, Receive). Примерно до 65-й минуты Фернандес активно подключался вперёд. Он был магнитом диагональных передач в финальную треть, забегал на подбор под скидки Дзюбы, а если удавалось положить мяч вниз – строил треугольники на фланге, из которых выдавал проникающие передачи в штрафную. Лучший игрок России на ЧМ-2018 по Impect, отрезанию своими передачами защитников – тоже именно Фернандес (7,15 Impect/90min).

Контроль Испании упростил России задачу

Увольнять главного тренера за два дня до старта на чемпионате мира – плохая идея… хуже только доверять новому перестройку по ходу турнира. Сборная Хулена Лопетеги была командой со специфичным владением, когда одна зона перенасыщалась за счёт смещений в глубину Иско или Давида Сильвы, и мяч разыгрывался в узком квадрате до возможного проникающего паса. Против Португалии играла всё ещё сборная Лопетеги, но уже по ходу турнира она превратилась в сборную Фернандо Йерро.

Временщик откатил команду на настройки тики-таки Висенте Дель Боске, и вместо перенасыщения пространств Испания перешла на катание ваты. 47,4% передач назад против Марокко – цифры божественной тики-таки. Против России набралось 43,8%, всё равно ужасающе много. Передачи назад провоцировал прессинг в момент приёма мяча, но испанцы оказались настолько запуганы, что разворачивались назад и/или пасовали домой даже при удачных открываниях и насыщениях зон.

Ещё одно доказательство стерильности испанского контроля – вот.

По ходу матча Испания использовала два варианта структуры начала атаки: 3-1/1-3 с Рамосом и Коке по краям, Пике в центре и Бускетсом выше, и 2-3 с производными. Второй вариант, где Альба и Начо использовались в полуфлангах, а Рамос часто возникал на одной линии с Коке – идеальный для ватоката. Лучший вариант по ходу атак при такой структуре – пас глубоко на фланг, где открывался Асенсио, Иско или Сильва. После него обязательно следовал как минимум один пас назад. Нередко – сразу три: на Альбу – на Рамоса – на Пике.

Улучшить работу такой структуры могла только качественная работа в центре. Но Серхио Бускетс сильно зависел от man-oriented-прессинга, а Иско, чтобы получить мяч, уходил либо во фланг, либо за три защитные линии России. Тепловые карты Асенсио и Давида Сильвы похожи на рентген лёгких, с небольшими пятнами на флангах и пустым центром. Конечно, тактика сборной России повлияла на слабый креатив Испании через середину. Однако против всех соперников, с которыми Испания чувствовала себя «командой Йерро», команда слишком кренилась на фланги. Делать 1114 передач при такой расстроенной работе в центре? Очень толково.

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