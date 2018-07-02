День, когда даже болельщики «Спартака» любят Игоря Акинфеева

Owngoal:

— Остановите Землю, я сойду :)

«Худшая в истории». Как сборной России предрекали провал на ЧМ-2018 10 мнений о команде Станислава Черчесова, за которые теперь должно быть неловко.

Dedmazzay:

— Не думал, что доживу до такого))



solikamsk32:

— У меня чуть мотор не остановился от сейва Акинфея.



Fredufa:

— Слезы Испании бесценны, на все остальное есть мастеркард

Partizan-2018:

— Я не могу. Шёл по улице с телефоном в руках. Просто орал прохожим.



idatsik

— А усы-то работают!



kreator1213:

— Саламыч многим варежки заткнул. И мне в том числе. Удачи, конечно, много, но везет сильнейшим. Испания должок отдала за 2008-й.



Allloniron:

— Ну что теперь скажете: «Испания не показатель, истинный уровень будет виден в 1/4»?))



Vsenikipozanimali:

— Черчесов: приглашаю всю сборную Испании в душ.



Demet:

— Игорь и Фернандес вытащили матч. А Игорь поставил точку в спорах о лучшем вратаре страны!



Pumpkinpupkin:

— Игорь, спасибо тебе! 4 года назад твоя банка от корейцев была очень болезненна. Но сегодня ты подарил стране праздник! Ты лучший! Спасибо тебе, я напился.



Carpens:

— Главное — учиться на ошибках и так рано не выпускать Смолова!



Kavlev:

— Хиддинк!!! Это он наколдовал!!! Пожелал удачи! Спасибо, Гус!



kostas13:

— Из смс испанского игрока… «Русские — звери! Себе забили, нам забили… Уйти бы с поля живыми!!!»



RMforeva:

— Рамос настолько крут, что забивает пяткой Игнашевича)

vagnerlovenko9:

— Марио лучший, просто монстр… Головин боролся, выцарапывал мяч… Все бились, даже бы если проиграли – молодцы! Смолова и Самедова не надо, пожалуйста, в 1/4. Ну и Игорь №1.



ep20:

— ЧМ-2018. Долгожданная встреча лучших футболистов мира Криштиану Роналду и Лионеля Месси состоялась! Они встретились сегодня в аэропорту Шереметьево.

«Я растроган до слёз и звонил отцу Игоря». Счастье детского тренера Акинфеева Два тренера, которые дали Акинфееву дорогу в футбол, — Павел Коваль и Вячеслав Чанов о главном герое России сегодня!

Гостевая болельщиков «Спартака»

Taram:

— Сейчас, конечно, немного душит стыд, но после отбитого победного пенальти проорал:

— Акинфеев, я люблю тебя!

Тьфу...)))))



Товарисч:

— Главное, чтобы под это дело пенсионный возраст до 80 не подняли)



Разбор полётов:

— И это, да… Станислав Саламыч, извини, если чо )) С тем материалом, что был, выжал, что мог.



MaxFactor:

— 120 минут Медведева не заставить уснуть — это ДА!

Как Смолов плясал на столе. Видео из раздевалки сборной России Дзюба охрип, Смолов пляшет на столе, а Кузяев опустошён.

Гостевая болельщиков ЦСКА:

Medvegonok:

— Купят, похоже, всех наших))) ВРАТАРЬ НАЦИИ!!!

ну и ну:

— Символ — Забивака, а Акинфеев — Отбивака!!! :)))))))))))))))))



Luks:

— Кстати, любопытно, кто должен был бы у нас бить пятый пенальти, если бы понадобилось?



Барон Врангель:

— Никто не должен был бить пятый. У Стаса все просчитано, что Игорь 2 вытащит. К тому же это делает всегда Березуцкий, а его не было.



Luks:

— А теперь хорваты!.. Я сказал: хорваты! :)))

Вот что нужно знать о следующем сопернике сборной России. 5 главных деталей Сергей Титов – с наблюдениями о сборной Хорватии.

Гостевая болельщиков «Зенита»:

Максимка:

— Завтра давай бензин по сто!!!!



Georgespb:

— Ок. Теперь согласен, что Конифей великий.



Шtolz:

— Клянусь, если бы Стас накормил все Лужники двумя хлебами и тремя рыбами, я был бы меньше поражен...



SueZergut:

— Смольников лучше Месси и Роналдо. Оспаривайте.