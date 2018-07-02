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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Испания – Россия – 1:1, по пенальти – 3:4. 1 июля, комментарии болельщиков

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
День, когда даже болельщики «Спартака» любят Игоря Акинфеева
Избранные комментарии болельщиков – на «Чемпионате» и гостевых книгах российских футбольных клубов.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Owngoal:
— Остановите Землю, я сойду :)

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10 мнений о команде Станислава Черчесова, за которые теперь должно быть неловко.

Dedmazzay:
— Не думал, что доживу до такого))

solikamsk32:
— У меня чуть мотор не остановился от сейва Акинфея.

Fredufa:
— Слезы Испании бесценны, на все остальное есть мастеркард

Partizan-2018:
— Я не могу. Шёл по улице с телефоном в руках. Просто орал прохожим.

idatsik
— А усы-то работают!

kreator1213:
— Саламыч многим варежки заткнул. И мне в том числе. Удачи, конечно, много, но везет сильнейшим. Испания должок отдала за 2008-й.

Allloniron:
— Ну что теперь скажете: «Испания не показатель, истинный уровень будет виден в 1/4»?))

Vsenikipozanimali:
— Черчесов: приглашаю всю сборную Испании в душ.

Demet:
— Игорь и Фернандес вытащили матч. А Игорь поставил точку в спорах о лучшем вратаре страны!

Pumpkinpupkin:
— Игорь, спасибо тебе! 4 года назад твоя банка от корейцев была очень болезненна. Но сегодня ты подарил стране праздник! Ты лучший! Спасибо тебе, я напился.

Carpens:
— Главное — учиться на ошибках и так рано не выпускать Смолова!

Kavlev:
— Хиддинк!!! Это он наколдовал!!! Пожелал удачи! Спасибо, Гус!

kostas13:
— Из смс испанского игрока… «Русские — звери! Себе забили, нам забили… Уйти бы с поля живыми!!!»

RMforeva:
— Рамос настолько крут, что забивает пяткой Игнашевича)

vagnerlovenko9:
— Марио лучший, просто монстр… Головин боролся, выцарапывал мяч… Все бились, даже бы если проиграли – молодцы! Смолова и Самедова не надо, пожалуйста, в 1/4. Ну и Игорь №1.

ep20:
ЧМ-2018. Долгожданная встреча лучших футболистов мира Криштиану Роналду и Лионеля Месси состоялась! Они встретились сегодня в аэропорту Шереметьево.

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Два тренера, которые дали Акинфееву дорогу в футбол, — Павел Коваль и Вячеслав Чанов о главном герое России сегодня!

Гостевая болельщиков «Спартака»

Taram:
— Сейчас, конечно, немного душит стыд, но после отбитого победного пенальти проорал:
— Акинфеев, я люблю тебя!
Тьфу...)))))

Товарисч:
— Главное, чтобы под это дело пенсионный возраст до 80 не подняли)

Разбор полётов:
— И это, да… Станислав Саламыч, извини, если чо )) С тем материалом, что был, выжал, что мог.

MaxFactor:
— 120 минут Медведева не заставить уснуть — это ДА!

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Гостевая болельщиков ЦСКА:

Medvegonok:
— Купят, похоже, всех наших))) ВРАТАРЬ НАЦИИ!!!

ну и ну:
— Символ — Забивака, а Акинфеев — Отбивака!!! :)))))))))))))))))

Luks:
— Кстати, любопытно, кто должен был бы у нас бить пятый пенальти, если бы понадобилось?

Барон Врангель:
— Никто не должен был бить пятый. У Стаса все просчитано, что Игорь 2 вытащит. К тому же это делает всегда Березуцкий, а его не было.

Luks:
— А теперь хорваты!.. Я сказал: хорваты! :)))

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Гостевая болельщиков «Зенита»:

Максимка:
— Завтра давай бензин по сто!!!!

Georgespb:
— Ок. Теперь согласен, что Конифей великий.

Шtolz:
— Клянусь, если бы Стас накормил все Лужники двумя хлебами и тремя рыбами, я был бы меньше поражен...

SueZergut:
— Смольников лучше Месси и Роналдо. Оспаривайте.

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