День, когда даже болельщики «Спартака» любят Игоря Акинфеева

Owngoal:
— Остановите Землю, я сойду :)
Dedmazzay:
— Не думал, что доживу до такого))
solikamsk32:
— У меня чуть мотор не остановился от сейва Акинфея.
Fredufa:
— Слезы Испании бесценны, на все остальное есть мастеркард
Partizan-2018:
— Я не могу. Шёл по улице с телефоном в руках. Просто орал прохожим.
idatsik
— А усы-то работают!
kreator1213:
— Саламыч многим варежки заткнул. И мне в том числе. Удачи, конечно, много, но везет сильнейшим. Испания должок отдала за 2008-й.
Allloniron:
— Ну что теперь скажете: «Испания не показатель, истинный уровень будет виден в 1/4»?))
Vsenikipozanimali:
— Черчесов: приглашаю всю сборную Испании в душ.
Demet:
— Игорь и Фернандес вытащили матч. А Игорь поставил точку в спорах о лучшем вратаре страны!
Pumpkinpupkin:
— Игорь, спасибо тебе! 4 года назад твоя банка от корейцев была очень болезненна. Но сегодня ты подарил стране праздник! Ты лучший! Спасибо тебе, я напился.
Carpens:
— Главное — учиться на ошибках и так рано не выпускать Смолова!
Kavlev:
— Хиддинк!!! Это он наколдовал!!! Пожелал удачи! Спасибо, Гус!
kostas13:
— Из смс испанского игрока… «Русские — звери! Себе забили, нам забили… Уйти бы с поля живыми!!!»
RMforeva:
— Рамос настолько крут, что забивает пяткой Игнашевича)
vagnerlovenko9:
— Марио лучший, просто монстр… Головин боролся, выцарапывал мяч… Все бились, даже бы если проиграли – молодцы! Смолова и Самедова не надо, пожалуйста, в 1/4. Ну и Игорь №1.
ep20:
— ЧМ-2018. Долгожданная встреча лучших футболистов мира Криштиану Роналду и Лионеля Месси состоялась! Они встретились сегодня в аэропорту Шереметьево.
Гостевая болельщиков «Спартака»
Taram:
— Сейчас, конечно, немного душит стыд, но после отбитого победного пенальти проорал:
— Акинфеев, я люблю тебя!
Тьфу...)))))
Товарисч:
— Главное, чтобы под это дело пенсионный возраст до 80 не подняли)
Разбор полётов:
— И это, да… Станислав Саламыч, извини, если чо )) С тем материалом, что был, выжал, что мог.
MaxFactor:
— 120 минут Медведева не заставить уснуть — это ДА!
Гостевая болельщиков ЦСКА:
Medvegonok:
— Купят, похоже, всех наших))) ВРАТАРЬ НАЦИИ!!!
ну и ну:
— Символ — Забивака, а Акинфеев — Отбивака!!! :)))))))))))))))))
Luks:
— Кстати, любопытно, кто должен был бы у нас бить пятый пенальти, если бы понадобилось?
Барон Врангель:
— Никто не должен был бить пятый. У Стаса все просчитано, что Игорь 2 вытащит. К тому же это делает всегда Березуцкий, а его не было.
Luks:
— А теперь хорваты!.. Я сказал: хорваты! :)))
Гостевая болельщиков «Зенита»:
Максимка:
— Завтра давай бензин по сто!!!!
Georgespb:
— Ок. Теперь согласен, что Конифей великий.
Шtolz:
— Клянусь, если бы Стас накормил все Лужники двумя хлебами и тремя рыбами, я был бы меньше поражен...
SueZergut:
— Смольников лучше Месси и Роналдо. Оспаривайте.