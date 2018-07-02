«Это была вечеринка для пацанов». «Картонный мексиканец» заговорил

«Чемпионат» нашёл того самого болельщика из Мексики, которого не отпускала жена на ЧМ-2018.

Хавьер попал в Россию не сразу. Как известно, на мундиаль его долго не пускала жена. Один из его «бро» не растерялся и сделал картонную фигурку друга, чтобы тот всё-таки смог составить ему компанию.

Мексиканца не пустила на ЧМ жена, но его друзья не растерялись И взяли с собой его картонную копию.

Та история прогремела на весь мир, и она растопила сердце женщины. Хавьер всё же поехал на мундиаль и теперь передвигается по городам России на разукрашенном автобусе, из окна которого выглядывает та фигурка. Сейчас он в Самаре: здесь мы и нашли его, чтобы задать несколько животрепещущих вопросов.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

— Это идея моего друга, спасибо ему, — начинает Хавьер.



— Сколько времени делали эту фигурку?

— Пять минут, — честно признаётся его друг.



— Хавьер, что за чепуха? Почему жена была против?

— Просто здесь много девушек. И они очень красивые (улыбается).

— Давно вы женаты?

— Мы не женаты! Она моя девушка!



— Даже так?

— Да-да, мы вместе уже пять лет.



— Почему она всё-таки сдалась и отпустила вас на ЧМ?

— Всё дело в этой истории с фигуркой, она реально помогла мне поехать в Россию.

— В Мексике вы теперь звезда?

— Само собой. Но не такая, как в России. Здесь история обрела даже большую популярность.



— Много у нас интервью уже дали?

— Много. Очень много.

— Сколько? Сотни?

— Думаю, около 50.



— Что дальше? Подумываете остаться в России, как тот самый бразильский фанат?

— Нет, я вернусь в Мексику на свою работу.

«Чемпионат» встретил того самого бразильца, который матерится по-русски Как стать известным на всю страну за счёт трёх слов.

— Чем там занимаетесь?

— Я — архитектор.



— В каком городе?

— Дуранго. Это средний по величине город на севере Мексики.



— Много сообщений уже получили из родного города?

— Даа, все друзья уже написали.



— Часто вообще болеете за сборную Мексики на крупных турнирах?

— Нет, это мой первый чемпионат мира.



— Как вам в России?

— Очень красивое место. О людях тоже могу сказать только хорошее. Всё просто потрясающе.



— У вас это первый город ЧМ?

— Нет, я ещё был в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

— Где больше понравилось?

— Везде, все три города просто отличные.



— А если оценивать девушек?

— Они везде очень красивые. Но моя женщина больше не переживает (смеётся).



— Хавьер, раз всё так сложно, почему не взяли её с собой?

— Просто это вечеринка была чисто для пацанов. Все поехали сюда без девушек и жён.



— То есть проблемы были не только у вас?

— Да, у парней тоже всё было непросто, но они свои вопросы уладили.



— Девушка вам поставила какие-то условия поездки?

— Нет, никаких условий.



— Ну хоть матрёшку ей привезите!

— О, матрёшку — обязательно (смеётся).