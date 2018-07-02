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Интервью с мексиканским «картонным» болельщиком, которого не отпустила жена

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Максим Ерёмин
«Это была вечеринка для пацанов». «Картонный мексиканец» заговорил
«Чемпионат» нашёл того самого болельщика из Мексики, которого не отпускала жена на ЧМ-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Хавьер попал в Россию не сразу. Как известно, на мундиаль его долго не пускала жена. Один из его «бро» не растерялся и сделал картонную фигурку друга, чтобы тот всё-таки смог составить ему компанию.

Мексиканца не пустила на ЧМ жена, но его друзья не растерялись
И взяли с собой его картонную копию.

Та история прогремела на весь мир, и она растопила сердце женщины. Хавьер всё же поехал на мундиаль и теперь передвигается по городам России на разукрашенном автобусе, из окна которого выглядывает та фигурка. Сейчас он в Самаре: здесь мы и нашли его, чтобы задать несколько животрепещущих вопросов.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

— Это идея моего друга, спасибо ему, — начинает Хавьер.

— Сколько времени делали эту фигурку?
— Пять минут, — честно признаётся его друг.

— Хавьер, что за чепуха? Почему жена была против?
— Просто здесь много девушек. И они очень красивые (улыбается).

— Давно вы женаты?
— Мы не женаты! Она моя девушка!

— Даже так?
— Да-да, мы вместе уже пять лет.

— Почему она всё-таки сдалась и отпустила вас на ЧМ?
— Всё дело в этой истории с фигуркой, она реально помогла мне поехать в Россию.

— В Мексике вы теперь звезда?
— Само собой. Но не такая, как в России. Здесь история обрела даже большую популярность.

— Много у нас интервью уже дали?
— Много. Очень много.

— Сколько? Сотни?
— Думаю, около 50.

— Что дальше? Подумываете остаться в России, как тот самый бразильский фанат?
— Нет, я вернусь в Мексику на свою работу.

«Чемпионат» встретил того самого бразильца, который матерится по-русски
Как стать известным на всю страну за счёт трёх слов.

— Чем там занимаетесь?
— Я — архитектор.

— В каком городе?
— Дуранго. Это средний по величине город на севере Мексики.

— Много сообщений уже получили из родного города?
— Даа, все друзья уже написали.

— Часто вообще болеете за сборную Мексики на крупных турнирах?
— Нет, это мой первый чемпионат мира.

— Как вам в России?
— Очень красивое место. О людях тоже могу сказать только хорошее. Всё просто потрясающе.

— У вас это первый город ЧМ?
— Нет, я ещё был в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

— Где больше понравилось?
— Везде, все три города просто отличные.

— А если оценивать девушек?
— Они везде очень красивые. Но моя женщина больше не переживает (смеётся).

— Хавьер, раз всё так сложно, почему не взяли её с собой?
— Просто это вечеринка была чисто для пацанов. Все поехали сюда без девушек и жён.

— То есть проблемы были не только у вас?
— Да, у парней тоже всё было непросто, но они свои вопросы уладили.

— Девушка вам поставила какие-то условия поездки?
— Нет, никаких условий.

— Ну хоть матрёшку ей привезите!
— О, матрёшку — обязательно (смеётся).

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