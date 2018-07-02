Неймар – симулянт? Что о нём на самом деле думают бразильцы

Месси и Роналду вылетели с ЧМ-2018 уже на первой стадии плей-офф. Всё больше говорят о том, что им уже за 30 лет и скоро появится другой футболист номер один в мире. Пока наиболее вероятным кандидатом остаётся Неймар.

Неймар — первый на этом ЧМ, кого поймали на симуляции. После матча он плакал Судью обмануть можно. Систему VAR — нет. Однако Бразилия всё равно победила.

Однако бразильца много критикуют за его манеру игры. Часто он падает без повода, убеждая судью в грубости соперника. Если же Неймара на самом деле задевают, то он катится по полю, словно его сбила машина. На этот счёт появилось огромное количество мемов.

«Чемпионат» спросил болельщиков сборной Бразилии о том, симулирует ли Неймар и как к нему относятся в Бразилии. Вот видео с переводом:

Текстовая расшифровка:



1.

– Был ли пенальти в матче с Коста-Рикой?

– Нет. Думаю, что нет. Не было.

2.

– Считаю, что нет.



3.

– Нет. На самом деле не было. Правда такова. Я похож на Тите и буду справедлив – не было.



4.

– Игрок кай-кай.

– Что значит «кай-кай»?

– Футболист, который много симулирует.



5.

– Симулирует слишком часто, но ещё одумается. Он пока молод и находится под критикой. Он изменится.



6.

– Ему приходится так себя защищать. Он же чувствует, что его сейчас ударят.



7.

– Его много критикуют, но он очень хорош.

8.

– Неймар – отличный игрок, но он всё ещё уступает Месси и Роналду.



9.

– Он находится не в лучшей форме. Восстанавливается после травмы. На него много давят на первом этапе, но я бы его вообще пока не ставил бы в состав. Берёг бы до плей-офф.



10

– Он феноменален. Мне очень нравится его манера игры, ему приходится провоцировать.



11.

– Неймар – звезда. Наш 10-й номер. С тех пор как Тите возглавил сборную, мы не проиграли ни одного матча с Неймаром. Только победы и ничьи.



12.

– Неймар ещё проявит себя. В ключевой момент он появится и сделает разницу.