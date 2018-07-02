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Нападающий сборной Бразилии Неймар – в 1/8 финала чемпионата мира — 2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Григорий Телингатер
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Неймар – симулянт? Что о нём на самом деле думают бразильцы
Отвечают 12 добрых зрителей.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Месси и Роналду вылетели с ЧМ-2018 уже на первой стадии плей-офф. Всё больше говорят о том, что им уже за 30 лет и скоро появится другой футболист номер один в мире. Пока наиболее вероятным кандидатом остаётся Неймар.

Неймар — первый на этом ЧМ, кого поймали на симуляции. После матча он плакал
Судью обмануть можно. Систему VAR — нет. Однако Бразилия всё равно победила.

Однако бразильца много критикуют за его манеру игры. Часто он падает без повода, убеждая судью в грубости соперника. Если же Неймара на самом деле задевают, то он катится по полю, словно его сбила машина. На этот счёт появилось огромное количество мемов.

«Чемпионат» спросил болельщиков сборной Бразилии о том, симулирует ли Неймар и как к нему относятся в Бразилии. Вот видео с переводом:

Текстовая расшифровка:

1.
– Был ли пенальти в матче с Коста-Рикой?
– Нет. Думаю, что нет. Не было.

2.
– Считаю, что нет.

3.
– Нет. На самом деле не было. Правда такова. Я похож на Тите и буду справедлив – не было.

4.
– Игрок кай-кай.
– Что значит «кай-кай»?
– Футболист, который много симулирует.

5.
– Симулирует слишком часто, но ещё одумается. Он пока молод и находится под критикой. Он изменится.

6.
– Ему приходится так себя защищать. Он же чувствует, что его сейчас ударят.

7.
– Его много критикуют, но он очень хорош.

8.
Неймар – отличный игрок, но он всё ещё уступает Месси и Роналду.

9.
– Он находится не в лучшей форме. Восстанавливается после травмы. На него много давят на первом этапе, но я бы его вообще пока не ставил бы в состав. Берёг бы до плей-офф.

10
– Он феноменален. Мне очень нравится его манера игры, ему приходится провоцировать.

11.
– Неймар – звезда. Наш 10-й номер. С тех пор как Тите возглавил сборную, мы не проиграли ни одного матча с Неймаром. Только победы и ничьи.

12.
– Неймар ещё проявит себя. В ключевой момент он появится и сделает разницу.

ЧМ-2018! Месси и Роналду уже в отпуске. Что будет с Неймаром? LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Бразилия — Мексика.
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