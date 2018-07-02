Неймар – симулянт? Что о нём на самом деле думают бразильцы

Месси и Роналду вылетели с ЧМ-2018 уже на первой стадии плей-офф. Всё больше говорят о том, что им уже за 30 лет и скоро появится другой футболист номер один в мире. Пока наиболее вероятным кандидатом остаётся Неймар.
Однако бразильца много критикуют за его манеру игры. Часто он падает без повода, убеждая судью в грубости соперника. Если же Неймара на самом деле задевают, то он катится по полю, словно его сбила машина. На этот счёт появилось огромное количество мемов.
«Чемпионат» спросил болельщиков сборной Бразилии о том, симулирует ли Неймар и как к нему относятся в Бразилии. Вот видео с переводом:
Текстовая расшифровка:
1.
– Был ли пенальти в матче с Коста-Рикой?
– Нет. Думаю, что нет. Не было.
2.
– Считаю, что нет.
3.
– Нет. На самом деле не было. Правда такова. Я похож на Тите и буду справедлив – не было.
4.
– Игрок кай-кай.
– Что значит «кай-кай»?
– Футболист, который много симулирует.
5.
– Симулирует слишком часто, но ещё одумается. Он пока молод и находится под критикой. Он изменится.
6.
– Ему приходится так себя защищать. Он же чувствует, что его сейчас ударят.
7.
– Его много критикуют, но он очень хорош.
8.
– Неймар – отличный игрок, но он всё ещё уступает Месси и Роналду.
9.
– Он находится не в лучшей форме. Восстанавливается после травмы. На него много давят на первом этапе, но я бы его вообще пока не ставил бы в состав. Берёг бы до плей-офф.
10
– Он феноменален. Мне очень нравится его манера игры, ему приходится провоцировать.
11.
– Неймар – звезда. Наш 10-й номер. С тех пор как Тите возглавил сборную, мы не проиграли ни одного матча с Неймаром. Только победы и ничьи.
12.
– Неймар ещё проявит себя. В ключевой момент он появится и сделает разницу.