ЧМ-2018! Япония обыгрывает Бельгию и выходит на Бразилию. LIVE

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22:15. Вот это сюжет! Два подряд гола японцев! Сперва Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Харагути, Вертонген не смог перехватить мяч, Генки принял его и затем с правого угла штрафной площади поразил дальний угол ворот Куртуа.

Затем Кагава зацепился за мяч у штрафной площади сборной Бельгии, выдержал паузу и отдал передачу на Инуи, которого не успел накрыть Витсель, Такаси прицелился и классно пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Куртуа был бессилен.

22:00. После первого периода счёт в матче Бельгия — Япония ничейный. На табло нули.

21:35. Английский фанат: в России очень дружелюбные люди и дешёвый стриптиз. Пока в Ростове-на-Дону нули, посмотрите, как гостят в России англичане.

Английский фанат: в России очень дружелюбные люди и дешёвый стриптиз

21:15. Пока счёт в матче между бельгийцами и японцами не открыт. Особо зрелищной игру не назовёшь.

21:00. Матч в Ростове-на-Дону начался!

20:50. Кстати, народу не то чтобы слишком много. Есть некоторые опасения, что пустые места будут.

20:40. Бельгийский фанат обещает съесть японцев. Нет уж, такие страсти на футбола нам не нужны!

20:25. Барабанщики перед матчем Бельгия — Япония. Похоже, будет очень шумно!

20:10. Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мира—2018.



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.



Япония: Кавасима, Нагатомо, Сёдзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

20:00. Добрый вечер!

Бельгия – Япония. Текстовая трансляция