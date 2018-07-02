Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Бельгия – Япония. Онлайн-трансляция. 2 июля 2018. 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: VI Images via Getty Images
ЧМ-2018! Япония обыгрывает Бельгию и выходит на Бразилию. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Бельгия – Япония.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

22:15. Вот это сюжет! Два подряд гола японцев! Сперва Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Харагути, Вертонген не смог перехватить мяч, Генки принял его и затем с правого угла штрафной площади поразил дальний угол ворот Куртуа.

Затем Кагава зацепился за мяч у штрафной площади сборной Бельгии, выдержал паузу и отдал передачу на Инуи, которого не успел накрыть Витсель, Такаси прицелился и классно пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Куртуа был бессилен.

22:00. После первого периода счёт в матче Бельгия — Япония ничейный. На табло нули.

21:35. Английский фанат: в России очень дружелюбные люди и дешёвый стриптиз. Пока в Ростове-на-Дону нули, посмотрите, как гостят в России англичане.

Английский фанат: в России очень дружелюбные люди и дешёвый стриптиз

21:15. Пока счёт в матче между бельгийцами и японцами не открыт. Особо зрелищной игру не назовёшь.

21:00. Матч в Ростове-на-Дону начался!

20:50. Кстати, народу не то чтобы слишком много. Есть некоторые опасения, что пустые места будут.

20:40. Бельгийский фанат обещает съесть японцев. Нет уж, такие страсти на футбола нам не нужны!

20:25. Барабанщики перед матчем Бельгия — Япония. Похоже, будет очень шумно!

20:10. Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

Япония: Кавасима, Нагатомо, Сёдзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

20:00. Добрый вечер!

Бельгия – Япония. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
02 июля 2018, понедельник. 21:00 МСК
Бельгия
0 : 2
Япония
0:1 – Харагуси – 48, 0:2 – Инуи – 52
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент