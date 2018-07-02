Неймара бьют, а он крепчает! Бразилия – в четвертьфинале

Неймар остался за главного

Динамика выступлений «селесао» в России не могла не беспокоить мексиканцев. Как опытный кубковый боец, Бразилия планомерно прибавляла в группе от матча к матчу: ничья со Швейцарией, вымученная победа над Коста-Рикой и более уверенная (не по счёту – по ощущениям) – над Сербией. Конфузы прямых конкурентов, Германии, Аргентины, в какой-то мере Испании – превратили бразильцев чуть ли не в главных фаворитов ЧМ-2018 и в то же время сделали более осмотрительными. Неймар с отъездом Месси и Роналду без вопросов остался самой яркой, дорогой и раскрученной звездой турнира. Тешащий самолюбие, но ко многому обязывающий статус.

Марсело вне игры

Обе команды перед плей-офф потеряли по одному основному защитнику. Мексиканский стоппер Эктор Морено сам себя определил на трибуну, отхватив лишнюю карточку в игре со шведами. Бразильский «латераль» Марсело не успел к 1/8 финала полностью вылечить травмированную спину. Равнозначной альтернативы курчавому бегунку у «селесао» как не было, так и нет.

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Каким бы богатым опытом ни обладал Филипе Луис, это, как сказал бы один наш известный тренер, «не то». Заменить «реалиста» без потери качества выше его сил. Как результат, левый край «пентакампеонов» просел что в оборонительном, что в наступательном плане. Ждать от Луиса атакующих похождений Марсело изначально было наивно. Он вперёд и не рвался – там и без него есть кому лихачить. Тем более «дома» дел тоже было невпроворот. Дерзкие мексиканцы ещё в первом тайме «посадили» Луиса на карточку.

Российский суперветеран крепче мексиканского

Вдохновившись воскресными подвигами Игнашевича, Хуан Карлос Осорио, должно быть, подумал: «А мой суперветеран чем хуже?». И включил Маркеса в стартовый состав – впервые на турнире. Сергею 39 только через 12 дней исполнится, Рафаэлю ещё в феврале стукнуло. Тем не менее когда тренеру Мексики понадобился дополнительный разрушитель в центре поля, он сделал ставку на старейшину.

Российский «дедушка» на поверку оказался выносливее мексиканского сверстника. Если Игнашевича накануне хватило на 120 минут игры и серию пенальти, то Маркес продержался всего тайм. Уже в перерыве Рафа поменялся местами с Лаюном.

3:0 по ударам в створ

Отдав должное высокому атакующему потенциалу противника, мексиканцы благоразумно вручили ему мяч и взялись ловить фаворита на контратаках. И они поначалу выглядели даже перспективнее позиционного бразильского наступления. Резкие вылазки противника нервировали южноамериканцев и не позволяли всецело сосредоточиться на своём излюбленном занятии. Лишь по истечении половины тайма жёлто-зелёные приноровились к манере игры противника и стали методично создавать моменты.

Чего ощутимо не хватало и тем, и другим, так это точности в завершении. Мексиканцы за 45 минут ни разу не пробили в створ. У бразильцев дела в этом плане обстояли получше (три метких выстрела), но не настолько, чтобы жаловаться на катастрофическое невезение. Промежуточные нули на табло самарской красавицы-арены более или менее объективно отразили характер первого тайма.

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А «слона»-то мексиканцы и не заметили!

Как это часто бывает, гол «взорвал» игру. И забил его тот, от кого этого больше всего ждали. Ну конечно, Неймар. На фланговый прострел Виллиана выходили сразу двое бразильцев. Жезус до мяча не достал, и Неймар внёс его в пустые ворота. Мексиканские защитники, кажется, просто не сообразили, кто кого должен держать в этой ситуации. Манёвр Неймара с фланга в центр вверг их в секундный ступор. Бразилии этого хватило, чтобы открыть счёт.

Хамство Лаюна осталось безнаказанным

Репутация заслуженного артиста мирового футбола сработала против героя матча в середине второго тайма. Нет ничего удивительного в том, что Джанлука Рокки издали не заметил подленькой выходки Лаюна – мексиканский хав исподтишка наступил шипами на голеностоп лежащего за бровкой Неймара. Странно, что ассистента главного внезапная слепота поразила. Оба равнодушно наблюдали, как пострадавший корчится от боли. Лаюну его хамство сошло с рук. Хорошо, обошлось без тяжёлой травмы, но это не значит, что ничего не было.

Замена Тите сработала

Как ни силились мексиканцы, сравнять счёт не смогли. Зато Бразилия напоследок забила ещё. Неймар в высшей степени достойно среагировал на грубость соперника и наказал его, как должно большому мастеру. Он мог забивать и сам, но великодушно поделился мячом со свежим Фирмино.

Ещё один гол в пустые ворота – и третья подряд победа «пентакампеонов» со счётом 2:0. Бразилия идёт дальше, а Мексика в седьмой (!) раз подряд вылетает в 1/8 финала. Впору говорить о комплексе – или проклятии, как вам больше нравится.