Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Колумбия — Англия. Онлайн-трансляция. 3 июля 2018. 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Колумбия — Англия. LIVE
«Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЧМ-2018. Хамес не попал в стартовый состав. Колумбия — Англия. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

20:50. Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале со Швецией. А в полуфинале победителя ждёт лчшая команда из дуэта Россия/Хорватия.

Сетка и календарь ЧМ-2018

20:40. И ещё одно мнение о России.

«Политики — клоуны. Они хотят украсть футбол». Крутой журналист из Англии
Мартино ездит по России без денег и показывает, как британцы, американцы, русские и все люди с разным цветом кожи относятся друг к другу.

20:30. Интересная статья про болельщиков из Англии.

«Мама отговаривала, но я всё равно поехал». Что англичане думают о России
Болельщики со всех уголков Англии приехали на ЧМ, чтобы поболеть за свою команду.

20:20. Прогноз на матч от эксперта, читателя «Чемпионата» и нашего журналиста.

«Англичане в последнем туре валяли дурака. Футбол такого не прощает»
Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия.

20:10. Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился мнением о товарище по национальной команде Эдинсоне Кавани, который получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018 с Португалией (2:1).

«Я жду возвращения Эдинсона вместе с тремя миллионами уругвайцев. Знаю, что ему непросто будет вернуться, так как на восстановление остаётся совсем немного времени, но я вижу его желание и привязанность к команде. Кавани необходим нам, потому что он такой, какой есть. Он демонстрирует это в каждом матче, который играет за сборную, не говоря уже о нынешнем чемпионате мира. Два гола, забитые им в ворота Португалии, вывели нас в следующую стадию.

Сейчас мундиаль, и форма Эдинсона крайне важна, но есть игроки, которые могут действовать не хуже, а иногда и лучше, чем он. Всё зависит не только от одного футболиста. Уругвай показал, что зависим от коллективной работы на поле», — приводит слова Суареса Goal.

20:00. Объявлены стартовые составы команд.

Колумбия без Хамеса. Это потеря, хотя, Кинтеро для этой команды, пожалуй, даже важнее.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

19:55. Аншлаг на матче будут создавать, в том числе, высокопоставленные гости. Среди них — посол Колумбии, посол Англии (да, бойкота не вышло), министр Монако и экс-глава Федерации футбола США.

Фердинанд, Мондрагон и Симонян посетят матч Англия — Колумбия в Москве

19:50. Колумбийские болельщики отвечают английским отвечают точечно, но метко.

19:40. Английские болельщики днём хорошо проводили время в Москве, прежде чем идти на стадион.

19:30. Добрый вечер! На чемпионате мира продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В 21:00 на «Открытие Арене» в Москве состоится заключительный поединок 1/8 финала, в котором сыграют команды Колумбии и Англии.

Колумбия — Англия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
03 июля 2018, вторник. 21:00 МСК
Колумбия
Англия
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент