ЧМ-2018. Хамес не попал в стартовый состав. Колумбия — Англия. LIVE

Онлайн:

20:50. Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале со Швецией. А в полуфинале победителя ждёт лчшая команда из дуэта Россия/Хорватия.

Сетка и календарь ЧМ-2018

20:40. И ещё одно мнение о России.

«Политики — клоуны. Они хотят украсть футбол». Крутой журналист из Англии Мартино ездит по России без денег и показывает, как британцы, американцы, русские и все люди с разным цветом кожи относятся друг к другу.

20:30. Интересная статья про болельщиков из Англии.

«Мама отговаривала, но я всё равно поехал». Что англичане думают о России Болельщики со всех уголков Англии приехали на ЧМ, чтобы поболеть за свою команду.

20:20. Прогноз на матч от эксперта, читателя «Чемпионата» и нашего журналиста.

«Англичане в последнем туре валяли дурака. Футбол такого не прощает» Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия.

20:10. Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился мнением о товарище по национальной команде Эдинсоне Кавани, который получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018 с Португалией (2:1).



«Я жду возвращения Эдинсона вместе с тремя миллионами уругвайцев. Знаю, что ему непросто будет вернуться, так как на восстановление остаётся совсем немного времени, но я вижу его желание и привязанность к команде. Кавани необходим нам, потому что он такой, какой есть. Он демонстрирует это в каждом матче, который играет за сборную, не говоря уже о нынешнем чемпионате мира. Два гола, забитые им в ворота Португалии, вывели нас в следующую стадию.



Сейчас мундиаль, и форма Эдинсона крайне важна, но есть игроки, которые могут действовать не хуже, а иногда и лучше, чем он. Всё зависит не только от одного футболиста. Уругвай показал, что зависим от коллективной работы на поле», — приводит слова Суареса Goal.

20:00. Объявлены стартовые составы команд.

Колумбия без Хамеса. Это потеря, хотя, Кинтеро для этой команды, пожалуй, даже важнее.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

19:55. Аншлаг на матче будут создавать, в том числе, высокопоставленные гости. Среди них — посол Колумбии, посол Англии (да, бойкота не вышло), министр Монако и экс-глава Федерации футбола США.

Фердинанд, Мондрагон и Симонян посетят матч Англия — Колумбия в Москве

19:50. Колумбийские болельщики отвечают английским отвечают точечно, но метко.

19:40. Английские болельщики днём хорошо проводили время в Москве, прежде чем идти на стадион.

19:30. Добрый вечер! На чемпионате мира продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В 21:00 на «Открытие Арене» в Москве состоится заключительный поединок 1/8 финала, в котором сыграют команды Колумбии и Англии.

Колумбия — Англия. Текстовая трансляция