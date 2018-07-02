Камбек в Ростове! Бельгия побеждает, уступая 0:2 к середине второго тайма

Из 2018-го в 2002-й

Вывеска Бельгия – Япония возвращала нас мысленно в 2002 год, когда, как и перед ЧМ-2018, казалось, что сборной России досталась лёгкая группа на чемпионате мира. На ЧМ-2002 команда Олега Романцева стартовала с победы над Тунисом, но потом проиграла и японцам, и бельгийцам. Оказалось, что со жребием повезло не России, а хозяевам, впервые в своей истории пробившимся в плей-офф мирового первенства. Тогда в 1-м туре группового этапа и состоялась единственная до сегодняшнего дня официальная игра сборных Японии и Бельгии, которая завершилась вничью – 2:2. Кроме того, эти соперники ещё четыре раза встречались в товарищеских матчах. Бельгийцам никак не удавалось победить представителя Азии до ноября прошлого года, пока наконец они не выиграли спарринг в Брюгге. С минимальным счётом, благодаря единственному голу Ромелу Лукаку. Оглядываясь на историю, японцы верили сегодня, что всё возможно.

Куртуа и «бабочка»

Мы продолжаем наблюдать ситуации, когда команда, ярко смотревшаяся на групповом этапе, теряет лёгкость с началом плей-офф. Очевидно, это что-то из области психологии. Ещё сложнее таким сборным как бельгийская, которая трещит от перебора талантливых игроков, не имея при этом опыта больших побед. В результате напряжения совершаются промахи у чужих и у своих ворот. Например, один из самых дорогих голкиперов чемпионата мира Тибо Куртуа на 44-й минуте едва не запустил «бабочку». Это был бы курьёз похлеще, чем в матче Аргентина – Хорватия! К счастью для Куртуа, ему повезло больше, чем Вилли Кабальеро, так как мяч просто медленно катился к линии.

Пиявка Йосида

Сборная Бельгии стала напоминать себя только к середине первого тайма. В эти минуты команда Роберто Мартинеса вдавила японцев в их штрафную и была близка к голу. Тем не менее японцы выстояли. В остальном же игра бельгийцев не потрясала. Эден Азар после получения им мяча и рывкам к воротам Эйдзи Кавасимы постоянно натыкался на трёх-четырех соперников, готовых к его проходам. Кевин де Брёйне не очень-то комфортно чувствовал себя в глубине. Полузащитник «Манчестер Сити» привык решать на чужой трети, а в сборной Бельгии мяч там достаётся в основном Азару. На Лукаку всегда висел какой-то защитник, представитель «Саутгемптона» Майо Йосида вообще пиявкой прилипал к мощному нападающему. Два неточных удара – вот и весь скромный улов Ромелу до перерыва.

Инуи – откровение

Второй тайм и вовсе стартовал с двух быстрых голов азиатов. Схема бельгийцев только на картинке напоминает российскую в «Лужниках», вот только она с уклоном в атаку. В результате их оппонент имеет много свободного пространства. В течение 45 минут сборная Японии не довела свои контрвыпады до ума, а вот после возвращения на поле воспользовалась тем, что Де Брюйне бросал зону при обороне и плохо помогал Акселю Витселю. Генки Харагуси вбил первый гвоздь, Такаси Инуи – второй. Особенно классным получился гол Инуи, который просто поражает своим выступлением на этом чемпионате мира. Если какие-то шедевры в исполнении Синдзи Кагавы ни для кого не сюрприз, то игра хавбека «Эйбара» – откровение. По крайней мере для тех, кто не следит пристально за этой испанской командой.

Фантастика от Вертонгена

Думая, как спасти матч, Мартинес поступил логично: выпустил высоких Маруана Феллаини и Насера Шадли. И без того заметное преимущество сборной Бельгии в росте стало совсем гигантским. Японцы под прессом противника вжались в собственную штрафную, чем подписали себе приговор. Тем более у них уже не в первом матче есть необъяснимые проблемы с выносом мяча. Результат – два гола фаворита менее чем за пять минут. Ян Вертонген забил фантастический по красоте гол головой, а Феллаини – типичный для себя в силовой манере. После этого Кавасима ещё дважды спас японцев после ударов со «второго этажа» Шадли и Лукаку, не догнавшего сегодня в гонке бомбардиров Гарри Кейна.

И это вы называете фэйр-плей? Япония обошла Сенегал. Это было очень честно.

Хонда? Нет, Шадли!

Концовка у ростовского матча – просто невероятная! Свежий Кейсуке Хонда, который на ЧМ-2018 дважды отличался результативными действиями после выхода на замену (голевой пас с Колумбией плюс гол Сенегалу) имел шанс принести сборной Японии победу в компенсированное время, здорово пробив штрафной с 35 метров. Но Куртуа справился с ударом, а после углового разогнал контратаку бельгийцев через всё поле. Де Брёйне наконец-то свободно протащил и передал мяч. Точку в этом идеальном контрвыпаде поставил Шадли. Японцы заслуживали своей игрой победы, а не дотянули даже до дополнительного получаса. Счёт 2:2 не повторился. Да и не мог, ведь это плей-офф.