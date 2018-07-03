Чемпионат мира, продолжайся, ты — восхитительный! Лучшие фото дня

Сборная Бразилии показала полное превосходство над Мексикой и вышла в четвертьфинал турнира.
Во время празднования гола Неймар на радостях залез Паулиньо на шею.
Неймар вновь максимально драматично реагировал на попытки мексиканских футболистов остановить его.
Но и это не помогло – второй гол забил Роберто Фирмино, влетев в сетку ворот сборной Мексики.
Красивый сейв Алисона Бекера.
Жаль, что яркие мексиканские болельщики скоро отправятся домой. Одному вообще испортили день рождения.
Два самых колоритных бразильских болельщика пересеклись в Самаре.
Бельгия совершила невероятный камбэк в матче с Японией, по ходу матча проигрывая со счётом 0:2.
В четвертьфинал турнира бельгийцев вывел гол Насера Шадли на 94-й минуте.
Бельгия показала сборной Японии, как надо проводить концовку матча.
Это определённо один из лучших чемпионатов мира в истории. Хочется, чтобы он не заканчивался никогда.