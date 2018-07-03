Фантастический камбэк сборной Бельгии, очередная драма Неймара и самые крутые бразильские болельщики – в нашей фотоподборке.

Чемпионат мира, продолжайся, ты — восхитительный! Лучшие фото дня

Сборная Бразилии показала полное превосходство над Мексикой и вышла в четвертьфинал турнира.



Во время празднования гола Неймар на радостях залез Паулиньо на шею.

Неймар вновь максимально драматично реагировал на попытки мексиканских футболистов остановить его.

Но и это не помогло – второй гол забил Роберто Фирмино, влетев в сетку ворот сборной Мексики.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Красивый сейв Алисона Бекера.

Фото: РИА Новости

Жаль, что яркие мексиканские болельщики скоро отправятся домой. Одному вообще испортили день рождения.

Фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Два самых колоритных бразильских болельщика пересеклись в Самаре.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Бельгия совершила невероятный камбэк в матче с Японией, по ходу матча проигрывая со счётом 0:2.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Фото: Carl Court/Getty Images

В четвертьфинал турнира бельгийцев вывел гол Насера Шадли на 94-й минуте.

Бельгия показала сборной Японии, как надо проводить концовку матча.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Это определённо один из лучших чемпионатов мира в истории. Хочется, чтобы он не заканчивался никогда.

Фото: РИА Новости