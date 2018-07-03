ЧМ-2018. Швеция — Швейцария. Гранквист и Ко попали под питерский дождь. LIVE

Онлайн:

13:52. Понаехали!

13:45. Это чисто Питер.

13:34. Ничего необычного: просто сборная Швеции под питерским дождём. Побывать в городе на Неве и не намокнуть — это несерьезно!

13:25. О, вот и швейцарцы наконец проснулись:)

13:15. А пока суть да дело — мини-опрос.

12:56. Глядите, какую чудную и информативную карту в «Твиттере» нашли.

12:55. И ещё. Швейцарцев пока не обнаружено…

12:45. А вот и первые шведские болельщики подъехали. Их сегодня в Питере будет много!

12:30. Сборная Швеции не отказала себе в удовольствии прогуляться по городу с утра. Погодка для променада — что надо!

12:25. Заглянем на центральные улицы и проспекты Санкт-Петербурга. На них сегодня должно быть шумно…

12:10. Несмотря на богатую историю встреч, команды давно не виделись. В последний раз они играли друг с другом в марте 2002-го в Мальмё и победителя не выявили — 1:1. Большинство участников сегодняшнего противоборства тогда были ещё детьми.

12:01. Для начала немного статистики. 28 матчей под эгидой ФИФА наиграли команды. Небольшой перевес на стороне Швейцарии — 11 побед, 7 ничьих, 10 поражений. А вот разница мячей — в пользу Швеции: 46-42. Если отталкиваться от рейтинга ФИФА (24 и 6 места), Швейцария — явный фаворит. Но сколько фаворитов уже сгинуло на этом ЧМ…

12:00. Добрый день! На чемпионате мира продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург» состоится предпоследний поединок 1/8 финала, в котором сыграют команды Швейцарии и Швеции.

Швейцария — Швеция. Текстовая трансляция