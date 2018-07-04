«Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны»

USA Today считается основным и одним из самых авторитетных изданий США, пишущих о спорте. Это важная информация.



2 июля USA Today опубликовало статью про чемпионат мира по футболу – 2018. Спортивное издание пишет о спорте — всё вроде бы пока логично.



Приводим полный перевод этого материала.

Мы не будем его комментировать. Это бессмысленно. И противно.



Напомним лишь, что международный Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул России золотые медали Сочи-2014 и первое место в общем зачёте, отобранные до этого по клеветническим (как оказалось) обвинениям в наличии государственной допинговой системы.

Россия вновь вышла на первое место в медальном зачёте Сочи-2014

Что эти обвинения строились на показаниях одного человека. Которого уже несколько лет никто, кроме его американского адвоката и американских спецслужб (по их же словам), не видел и не слышал.



Что ФИФА и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) совместно сделали выводы об отсутствии в российском футболе какого-либо допинга и официально об этом объявили.

ВАДА приняло выводы ФИФА по допинговому расследованию в российском футболе

Так что ты творишь, USA Today?

Не дайте успеху России скрыть от вас историю обмана

«Пока самой интригующей историей чемпионата мира по футболу может быть удивительное выступление России. Когда русские победили Испанию, весь футбольный мир, включая СМИ, в один голос закричал: «Ох, это настоящая история Золушки!»



Что ж, пусть так. Но тогда стеклянная туфелька полна гормона роста.



Какое удивительное проявление доверчивости мы наблюдаем от тех, кто должен знать лучше: сети, корпоративные спонсоры, проницательные болельщики и большая часть новостных СМИ.



Россия – это самая дьявольски допинговая спортивная держава планеты.



Кто-то пытался её наказывать, но её должностные лица всё равно идут дальше, лгут, отрицают и запутывают. Это массовая, общенациональная машина обмана, утвердившая на Олимпиаде и чемпионатах мира такое бессовестное пренебрежение к принципам честной игры и верховенству закона, которое мы в последний раз видели у Восточной Германии.



И теперь мы думаем, что все они чисты? Находим их историю очаровательной? То есть они, как умалишённые, обманывают с легкоатлетами, пловцами и многими другими, но не с футболистами?



Какой позор всему международному спорту и спортивным СМИ по всему миру.



«Это фарс, – в понедельник по телефону сказал Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США, тот человек, который разоблачил Лэнса Армстронга. – Мы точно знаем, что правительство России, получив возможность провести Олимпийские игры 2014 года в Сочи, увидело в этом возможность проявить национальную гордость и силу на международной арене и стало пичкать спортсменов допингом и подменять их пробы, чтобы достичь поставленной цели – выиграть медальный зачёт и возвыситься на домашней Олимпиаде. Это было разоблачено. Бесспорно.



Теперь они проводят ещё одно крупное соревнование. Мы знаем, что допинговая система существовала, даже когда её продолжали отрицать, и мы также знаем о наличии прямой связи между этой системой и футболом в России. Они уже доказали, что пойдут на всё ради победы, и результаты тестов, которые мы видели, просто отвратительны. Мы просто идиоты, если верим, что в этот раз всё не так, как было в Сочи. А они просто смеются за нашими спинами».

В докладе Макларена 2016 года указано, что с 2011 по 2015 год российскими должностными лицами было сокрыто более 600 положительных допинг-тестов, включая 139 в лёгкой атлетике, 18 в плавании и 11 в футболе.



Иными словами, футбол не был отделён от государственного допинга. Он был его неотъемлемой частью.



Заместитель премьер-министра России Виталий Мутко был министром спорта России с 2008 по 2016 год и возглавлял заявку чемпионата мира по футболу в 2018 году. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал его навсегда за участие в допинговом заговоре.



Но ФИФА? Здесь нечего смотреть. Никаких санкций вообще не было. Это особенно вопиюще, потому что бывший глава российский лаборатории до 2016 года Григорий Родченков сообщил Associated Press, что Мутко сказал ему скрыть любое использование допинга в российском футболе, чтобы «избежать любого скандала». Более того, тестирование на допинг на чемпионате мира не такое жёсткое, как на Олимпийских играх.

Случайных спортсменов выбирают для тестирования после каждой игры, но, в отличие от Олимпиады, здесь нет независимых наблюдателей ВАДА, только люди из ФИФА. И только в минувшие выходные Денис Черышев, российская звезда на чемпионате мира, отказался принимать запрещённые вещества после того, как его отец, исходя из полученной информации, сказал, что перед турниром его сыну вводили «гормон роста».



Но всё идёт своим чередом. Конечно, это ведь русские. Это то, что они делают всегда и везде. Несмотря на то что Мутко ушёл в отставку в качестве главы оргкомитета чемпионата мира и Российского футбольного союза, он всё ещё крутится рядом.



«С победой! – сказал он ТАСС после победы России над Испанией в серии пенальти. – Всё хорошо. Поздравляю всех и спасибо всем, кто был рядом с командой, кто верил в неё».



Когда Мутко счастлив, будьте настороже. Он один из самых успешных спортивных мошенников XXI века. Неважно, сколько счастливых спортивных историй вы прочитаете о российском футболе в ближайшие дни, задайте себе вопрос: почему он и его друзья должны остановиться именно сейчас?».



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