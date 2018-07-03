Ещё один игрок РФПЛ в четвертьфинале ЧМ

В чём разница между Швецией и Швейцарией?

Петербургу достался матч 1/8 финала с наименее яркой афишей. По ходу ЧМ-2018 Северная столица видела невероятных аргентинских фанатов и Лео Месси на футбольном поле, карнавальных бразильцев и Неймара, очень ярких болельщиков из Ирана и Коста-Рики. На этом фоне приезд шведов со швейцарцами как-то не вдохновлял. Однако за сутки до игры на сайте ФИФА билетов в продаже не было. В Петербурге высадился десант из почти 10 тысяч поклонников скандинавов, кроме того, на стадионе «Зенита» оказалось достаточно много бразильцев в футболках своей сборной, благодаря чему увеличивалось ощущение превосходства жёлтых.

Главному тренеру швейцарцев Владимиру Петковичу задали на пресс-конференции шутливый вопрос на тему того, чем отличаются Швеция и Швейцария, которых часто путают. «Цветами формы, конечно, – засмеялся уроженец бывшей Югославии. – Что касается качества футбола, то тут мы на равных».

Гранквист и Классон против Цубера

Андреас Гранквист и Виктор Классон привыкли в «Краснодаре» к другому стилю, но внешне простой, силовой футбол сборной Швеции тоже может быть эффективным и даже по-своему красивым. Шведы лишили пространства соперника, умеющего атаковать на скорости, нестандартно. Не просто так команда Петковича проиграла лишь раз за последние два десятка матчей. Но теперь даже «технарь» Шердан Шакири сбился на длинные забросы: фланги были закрыты, между линий полузащиты и обороны мяч не проходил. В первом тайме передачи в штрафную Робина Ольсена, как правило, завершались выносами, а экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер дважды пробил неточно в борьбе с пасов Шакири. Настоящую опасность Швейцария смогла создать лишь перед перерывом, когда Блерим Джемаили на пару с Цубером посеял панику в обороне команды Янне Андерсона.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

Больше сейвов от Зоммера!

Моменты шведов были острее. Мощный дуэт Тойвонен – Берг при поддержке креативных Классона и Эмиля Форсберга давил на оборону сборной Швейцарии, оставшуюся без дисквалифицированных Фабиана Шёра и Штефана Лихтштайнера. Нападающие выигрывали борьбу после длинных передач, их партнёры собирали подборы и проводили явно наигранные комбинации в две-три передачи. Вроде бы ничего сложного, тем не менее швейцарцы удержали до перерыва свои ворота сухими только благодаря очередному великолепному сейву Яну Зоммера на этом турнире: голкипер отбил летевший от земли очень сложный мяч от Микаэля Лустига. Ещё Берг с Олбином Экдалем откровенно простили красно-белых.

Форсберг лучше Шакири

Начало второго тайма осталось за Швейцарией, но перелома в игре не произошло. Потом Швеция опять выглядела лучше как команда. В такой ситуации исход матча должны были решать звёзды сборных – Шакири и Форсберг. Они действовали на одном фланге, даже отнимали мяч друг у друга. И лидер жёлтых доказал, что он более классный игрок. Полузащитник «РБ Лейпциг» обыгрался с Тойвоненом, сместился в центр и забил! Правда, при помощи рикошета от защитника Мануэля Аканджи. Шведы бы не допустили такой дыры в опорной зоне, как швейцарцы.

Превосходно организованная команда Янне Андерсона хладнокровно удержала преимущество. Вот в чём оказалась разница между Швецией и Швейцарией. В концовке даже пенальти заработала, однако судья после просмотра повтора всё-таки назначил штрафной. Счастливые шведские болельщики празднуют вместе с такими же жёлтыми бразильцами. Теперь в четвертьфинале их сборная сыграет с победителем пары Англия – Колумбия. В четвертьфинале ЧМ будет еще один представитель РФПЛ — Классон. Напомним, что Гранквист покинул команду после минувшего сезона.