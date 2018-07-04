Англия поборола проклятье пенальти. И вышла в четвертьфинал

Накануне заключительного матча 1/8 финала Тушино стало жёлтым морем. Колумбийцев было намного больше, чем англичан, и на трибунах они дали Южную Америку. Очень громко спели гимн, перепели на свой лад Seven Nation Army – песню, звучащую на стадионах во время выхода команд на поле (единственные из всех фанатов на ЧМ). Каждую атаку англичан встречали оглушительным свистом.

На поле тоже дали Южную Америку – только в худших проявлениях. Футбола на последнем матче ЧМ-2018 в Тушино было мало: команды слишком много боролись, цепляли друг друга, падали, фолили и выпрашивали фолы. Под таким прессингом Марк Гейгер принимал правильные решения и долго не показывал карточки вообще, но после концовки первого тайма не мог остановиться. Минуты с 35-й в стыках стало слишком много грязи, а каждое спорное решение сбивало темп ещё сильнее – каждый свисток выбешивал игроков с обеих сторон.

Специально под матч плей-офф Колумбия перестроилась на оборонительные 4-3-3 с тремя хавбеками-разрушителями. Хосе Пекерман добился ожидаемого эффекта, колумбийцы оборонялись большими силами, чем обычно. Только атака стала ещё слабее. Обычно структура Колумбии выглядит так – три игрока в передней линии плюс свободный Хамес или Кинтеро. Против Англии Кинтеро сам оказался в верхней тройке. Он выполнял привычные функции, создавал численное преимущество в зонах и был редким игроком, кто вообще открывался в центре. Однако атака Колумбии из-за этого стала менее вариативной. Цифры как отражение слабости команды: до 81-й минуты Колумбия нанесла 5 ударов, ни одного из штрафной.

По игре в футбол Англия была лучше, качественнее комбинировала. Здесь надо похвалить Лингарда и Алли – они насыщали одну зону, и кто-то из них свободно открывался на боковой линии перед штрафной, создавая дальнейшую опасность оттуда. Но лучшие шансы Англия тоже создала со стандартов. Королём вечера стал Эшли Янг с резаными навесами на дальнюю штангу, где мяч снимали с головы Магуайра в последний момент. Моменты с игры тоже были: например, когда Гарри Кейн у пустого угла замыкал навес Триппьера и банально не подстроился под мяч.

С конца первого тайма футбол превратился в войну. Перед штрафным Триппьера споры затянулись на 3 минуты: за это время спрей перед стенкой успел исчезнуть, а Барриос в стенке – въехать в подбородок Хендерсону. В начале второго тайма Хендерсон отомстил, только уже Барриосу. Перед пенальти в ворота Колумбии. Карлос Санчес на угловом держал Кейна, не уследил за его разворотом, а в момент подачи упал на нападающего. Колумбийцы всей командой спорили с Гейгером – абсолютно бесполезно. Кейн сам подошёл к «точке», пробил по центру и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

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Отражение этого матча – эмоции Радамеля Фалькао. Перед пенальти он выступил миротворцем и успокаивал всю команду, оттаскивая Санчеса и других недовольных. Через пару минут он получил в стыке, упал и почувствовал шипы чьей-то бутсы на руке. Ещё через пару минут – сам полетел в кровожадный подкат за жёлтой карточкой.

Пока Англия бежала за вторым голом, Колумбия фолила, падала, кричала на судью, злилась из-за симуляций англичан (накопилось достаточно), а стадион свистел. Зрители отлично подогрели атмосферу войны: когда правила нарушал кто-то из колумбийцев, они громко свистели из-за того, что нарушение увидели, когда фолили англичане – свистели нарушившему правила. Успокоить военное положение Гейгер смог только чередой карточек: 6 за 18 минут. Более того, ситуация настолько накалилась, что по ходу матча колумбийцы и англичане начали бросать стаканы с трибун. И на поле, и друг в друга.

Пекерман попытался спасти ситуацию атакующими заменами – пока Хамес смотрел за игрой под пресс-боксом, тренер Колумбии бросал в бой Бакку (грязный фол на Стоунсе сразу после выхода на замену), Урибе и Муриэля. Лучше не стало. Вся игра Колумбии сбилась на бесконечные навесы и дальние удары, как обычно случалось в южноамериканском отборе против более-менее организованных соперников. Единственный острый момент до 90-й минуты создали в контратаке, когда Уокер сам подарил мяч плохим пасом назад. Куадрадо получил мяч уже внутри штрафной, но пробил из убойной ситуации намного выше.

Однако даже плохо играя в атаке, Колумбия сравняла счёт. Команду спас главный британский козырь – первый угловой в матче. Сверхдальнего и сверхмощного удара Урибе для этого хватило. Куадрадо классно навесил, а Йерри Мина выпрыгнул выше Магуайра и головой вогнал мяч в угол с отскоком от газона. Триппьер, стоявший на ближней штанге, не помог. Стадион снова стал жёлтым морем и заорал так, как почти не шумит даже на домашках «Спартака». Это стиль колумбийских болельщиков – они и поют гимн, и свистят, и радуются голам с двойным шумом. Отмечая гол, Мина запрыгнул на ограждение, получил травму, а потом ковылял к центру поля, одновременно с этим празднуя гол, ещё минуту.

Это третий гол Мины на чемпионате мира, и теперь даже странно вспоминать, что защитник «Барселоны» начинал турнир в запасе. Против Японии вместо Мины играл Кристиан Сапата – такой же громадный, мощный, полезный в воздухе и часто неповоротливый. Только более опытный. Голы Мины – самые важные для Колумбии на турнире, но без мяча он тоже в порядке: так, в начале второго экстра-тайма Йерри сорвал передачу себе за спину на ход Варди.

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В дополнительное время сборная Колумбии на секунду вспомнила, что на поле была война (Янг наступил шипами на ногу Барриосу, но не получил жёлтую), но потом даже поиграла в футбол. Фалькао после навеса с левого фланга опередил Магуайра и головой бил в угол, но не попал в створ. Англия ответила во втором тайме серией атак через передачи за спины защитникам на Варди. Мина их удачно срывал. Однажды Варди дали прострелить с правого фланга в штрафную, но Лингарда успел опередить защитник.

Серия пенальти давно считается проклятьем для англичан, и дотягивать до неё команда Гарета Саутгейта вряд ли хотела. Однако к пенальти сборная Англии готовилась полгода и не сдалась даже после ошибочного удара Хендерсона (Оспина потащил из угла – даже не назовёшь удар плохим). Колумбийцы вели, но испортили всё сами. Урибе саданул в перекладину, а удар Бакки отбил Пикфорд.

Англия поборола проклятье. Дальше – четвертьфинал против Швеции.