«Я не порноактриса!» Откровенное интервью с той самой болельщицей в кокошнике

Болельщицу Наталью Андрееву несколько раз показывали по телевизору. В том числе по ходу футбольных трансляций. Её называют самой красивой болельщицей сборной России. А ещё называют порноактрисой, но это заблуждение. Хотя в Интернете действительно есть откровенные фото и видео с её участием. «Чемпионат» встретился с Натальей, чтобы она рассказала свою историю.

– Всё тайное становится явным. Особенно то тайное, что мы больше всего не хотим показывать. Мой бывший возлюбленный решил мне отомстить и частные материалы выложил в Интернет. Всё разлетелось моментально. Я старалась забыть об этом кошмаре, но моя милая фотография в кокошнике спровоцировала волну слухов. Я никогда не работала порноактрисой. Прошу с уважением относиться к моей частной жизни и не копаться в ней. Это моя жизнь, и я имею право делать, что считаю нужным. Если бы я была порноактрисой, то было бы глупо оставаться без «инстаграма» и не зарабатывать на этом.

– Ваше желание не присутствовать в Интернете связано с тем, что туда слили ваши фото и видео?

– Да, у меня были опасения, что если я буду позиционировать себя там, то эта волна на меня польётся. Эти материалы – пятилетней давности. Я никогда в жизни не подумала бы, что всё так обернётся. Не для этого было предназначено. А теперь кокошник, известность, я уже повзрослела.

– Кадры с вами были сняты пять лет назад, а когда появились в Сети?

– Только спустя время, когда я стала девушкой года по версии Playboy – два года назад. До этого прошло много времени, и никто ничего не знал. Я, конечно, переживала, боялась, но ничего не предвещало.

– Слышал, теперь на вас пытаются заработать?

– Недобросовестные люди создали фейковую страницу, украли мои личные данные, мои параметры, приплели моих знакомых. У них даже есть фотографии со мной, которых нет у меня!

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

– Это как?

– Есть программы, которые находят фотографии по лицам. Выискивают, в каких ресторанах я нахожусь, фото с тусовок, модельные кадры, которые фотографы у себя публиковали… Друзья мне присылают, и я удивлялось, откуда это вообще берётся. Мне отвечали: «Из твоей группы». А у меня нет никакой группы. Я писала в администрацию социальной сети. Но они лишь блокировали пользователя – это ничего не меняет. И то его потом разблокировали. А группу так и не закрыли. Сейчас снова буду пробовать её аннулировать, поскольку история стала скандальной.

– Кто-то даже представляется вашим менеджером в индустрии порно.

– Я не знаю, что в голове у этого человека. У него больше контента точно нет и не будет.

– Подавать в суд не планируете?

– Пробую своими силами разобраться. Не хочется на такое тратить свои силы. Я уже пережила депрессию. Год не приходила в себя – настоящий удар. Какая девушка захочет, чтобы подобные материалы разошлись. Боялась за близких и родственников. Никому не нужна такая слава. Разве что тем, кто на этом зарабатывает. У меня были такие эмоции, что я просыпалась с утра и думала: «Ну вот, блин, новый день». Не было радости. Пришлось себя восстанавливать, и спорт мне помог. Спустя год ко мне вернулись комфорт и позитив – то был 2016-й.

– Обидно было, что Первый канал удалил с сайта фотографию с вами?

– Я уважаю их решение. Официальный канал – им не нужны скандалы и гневные комментарии. У них своя репутация, могу их понять.

«Идём, а в 300 метрах от нас кого-то избивают»

– Как родители относятся к вашим оголённым нарядам на футболе?

– Я уже взрослая девочка. Такие моменты мы не обсуждаем. Я бы вообще хотела оградить родителей от этого информационного потока. Они живут в другом городе, я всегда за них переживала. Хотелось бы, чтобы скандалы прошли мимо них. А что касается ЧМ-2018, то мама мне звонила: «Видела тебя на экране, сохрани фото, пришли нам несколько».

– За шортики не ругают?

– Нет. Они знают, как я живу, как я развиваюсь в профессиональной сфере. И в личной жизни у меня всё нормально. Родителям беспокоиться не о чем.

– А вашему возлюбленному? При таком внимании к вам?

– Каждый мужчина должен быть уверен в себе. Ревнует тот, кто в себе сомневается. Мой мужчина в себе уверен. У нас с ним отличный баланс в общении. Он понимающе относится к тому, что я молодая, активная и мне нравится быть сексуальной. Быть сексуальной – прикольно. Зачем прятать, если это изнутри идёт?

– Безусловно.

– Мне постоянно пишут на почту: «Ты сделала для ЧМ-2018 больше, чем МИД. Ты показала, как сексуальны российские девушки. Ты красивая и этого не стесняешься. Пусть весь мир нам завидует». Спасибо за комментарии, для меня это было очень важно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Ваш первый футбольный матч?

– По-настоящему я увлеклась с Евро-2012. В Польше почувствовала этот кайф, болела за наших. С тех пор не пропускаю чемпионаты мира и Европы. Ездим с друзьями по странам, встречаем приключения.

– Например?

– В Польше мы шли по мосту после матча. Не было ни одного полицейского. Поляки подбегали к нашим фанатам и били их. Нас это не коснулось, потому что мы на секторе познакомились с нормальными поляками, которые обступили нас полукругом и провели по мосту. Пока мы шли, я слышала в свой адрес оскорбления, что-то кинули в меня. Поляки бросали что было под рукой – бутылки, камни… Идём, а в 300 метрах от нас кого-то избивают – очень страшно.

– Желание ходить на футбол не отбило?

– На следующий день первым же рейсом улетели из Варшавы. Билеты было не поменять – просто взяли новые. Уже не думали о деньгах за перелёт, оплаченном отеле, запланированных экскурсиях. Хотя на третий матч всё-таки вернулись.

– Хоть в Марселе не попали на разборки?

– Попала. У нас отель находился в порту, где всё крушили. Я вышла гулять, юбочка, символика, надпись «Russia». Слышу, что меня матерят, хотя я просто вышла пройтись. Фанаты напились, и пошло… Я очень испугалась и убежала. Пришлось прятаться в отеле. Мне было жалко город. Громили витрины, рестораны, мусор везде, а полицейские стоят спокойно. В России такое исключено. У нас всё максимально безопасно и весело. Я на Никольскую много раз ходила.

«СМИ – это машина, которая переворачивает сознание людей»

– Когда вас первый раз показали по ТВ?

– Бразилия-2014. Многие друзья только по этим кадрам узнали, куда я улетела на футбол. Но фотография, которая стала действительно популярной, была сделана через два года во Франции. Мне друзья сразу начали скидывать ссылки. Сейчас тоже всё узнаю от знакомых – бомбит видео, как я шла на матч в Самаре и ко мне постоянно подходили уругвайцы. Они сначала скандировали «Уругвай-Уругвай», а увидев меня, переключались на «Раша-Раша». Люди приходят с позитивом, и я не против их внимания. Только иногда начинают резко обнимать, но я сразу осаживаю людей. Даже замуж звали в шутку. Иной раз фанаты с телефонами бегут с другого конца трамвая, чтобы меня снять. В хорошем смысле слова.

– Вам у стадиона и двух шагов не дают сделать без фото.

– Мне постоянно говорят: «Это была PR-акция, ты продуманный маркетолог, тебя кто-то продвигает». Объясняю, что если бы это была PR-акция, то у меня имелся бы «инстаграм» и я зарабатывала на этом. А у меня даже его нет. Мне всё друзья скидывают. В том числе фото, на котором меня сравнивают с болельщицей из Саудовской Аравии. У нас действительно разная культура.

– Почему у вас нет «инстаграма»?

– Мне это не нужно. У меня нет желания себя показать. Я это уже сделала, стала девушкой года по версии Playboy. Работа моделью – это для меня хобби, а не основаная деятельность. Никогда не ставила целью продвигать себя. Я работаю менеджером в отделе развития в фитнес-центре. Сама увлекаюсь спортом. То, как я выгляжу, – результат работы над собой. А что касается «инстаграма», то я его всё-таки заведу его в ближайшее время.

– Кто убедил?

– Мне прям все советуют зарегистрироваться там. Я не готова рассказывать про каждый свой шаг, но одна фотография в день – почему бы и нет. Просто пока я совсем не понимаю, как это работает, как на этом зарабатывают. Хотела бы познакомиться с бразильским фанатом Томером Савойей. У него сумасшедшая энергетика, искренний парень.

– По ходу ЧМ-2018 многие удивлялись: почему наши девушки сейчас массово встречаются с иностранцами.

– Хочу выступить в защиту девушек. Мужчинам не нужно обижаться, что на них не обращают внимания. Пускай закрывают компьютер, выключают «инстаграм», приводят себя в порядок и идут гулять, знакомиться, проявлять активную позицию. Не сидят у телевизора, жалуясь на жизнь или осуждая кого-то. Ребят, делайте всё сами. Иностранцы приехали отдыхать, и с ними весело. Все стремятся общаться с позитивными людьми, а не с нытиками, которые жалуются на диване.

«Чемпионат» встретил того самого бразильца, который матерится по-русски Как стать известным на всю страну за счёт трёх слов.

– ЧМ-2018 – лучший турнир, который вы видели?

– Идеальная организация. Моуринью счастливый бегает – видимо, его борщом и караваем накормили. Пускай теперь другие попробуют на таком уровне провести чемпионат мира. Особенно рада за атмосферу на фоне негатива в адрес России, неадекватных статей за рубежом, перевёрнутых позиций CNN и BBC. Все эти политические моменты, когда Россию преподносят в негативном свете без оснований.

– Уверены, к отравлению в Солсбери мы не имеем отношения?

– Я считаю, что нет. Человек долгое время спокойно существовал в Лондоне. Если его отпустили, значит, он не представлял для нас интереса. Зачем он нам нужен? Наоборот, Европе нужен был повод, чтобы отвлечь от своих проблем. Это работает. СМИ – это машина, которая переворачивает сознание людей. Как достучаться до людей? Просто телевизор включи – и всё! А теперь иностранные журналисты приезжают в Россию и поражаются, как тут здорово. Слышала, что даже украинская пресса писала: мы бы хотели раскритиковать ЧМ-2018, но не за что.