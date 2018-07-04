«Англии должно быть стыдно». Три льва превратились в сборище симулянтов

В первом тайме случился момент, который привёл многих болельщиков в бешенство. Джордан Хендерсон симулировал сильный удар в голову в борьбе с колумбийским защитником.
Потом уже Харри Магуайр пытался заработать пенальти с помощью симуляции.
Куда же без классических мемов про Колумбию?
Вообще игра, особенно во втором тайме, была похожа на драку в баре, а не на футбол.
В итоге дело дошло до пенальти. Все ждали традиционного вылета Англии.
Гарри Кейн – главный пенальтист команды. Англичане были бы рады, если бы всё было вот так.
Гари Линекер просто сказал «пожалуйста».
В итоге главный промах совершил колумбиец Бакка.
Англичане впервые выиграли серию пенальти на чемпионате мира!
А Бог услышал Линекера. Чудеса случаются.