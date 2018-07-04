Соцсети обсуждают симуляции игроков сборной Англии, жаркую обстановку на поле и победу британцев в серии пенальти.

«Англии должно быть стыдно». Три льва превратились в сборище симулянтов

В первом тайме случился момент, который привёл многих болельщиков в бешенство. Джордан Хендерсон симулировал сильный удар в голову в борьбе с колумбийским защитником.

Потом уже Харри Магуайр пытался заработать пенальти с помощью симуляции.

Куда же без классических мемов про Колумбию?

Вообще игра, особенно во втором тайме, была похожа на драку в баре, а не на футбол.

В итоге дело дошло до пенальти. Все ждали традиционного вылета Англии.

Гарри Кейн – главный пенальтист команды. Англичане были бы рады, если бы всё было вот так.

Гари Линекер просто сказал «пожалуйста».

В итоге главный промах совершил колумбиец Бакка.

Англичане впервые выиграли серию пенальти на чемпионате мира!

А Бог услышал Линекера. Чудеса случаются.