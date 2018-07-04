Пенальти придумали англичане. И жалели об этом 130 лет

Пока сборная Англии пытается осмыслить историческое событие, поговорим о пенальти. Пенальти, как вид наказания за нарушение в штрафной, появились в конце XIX века. И стали сенсацией. Дело в том, что правила футбола, да и сама игра, несколько отличались от современных. Например, вратарь мог нести мяч в руках до центра поля. Да и единого критерия фолов не было. Что считать фолом?

Англия поборола проклятье пенальти. И вышла в четвертьфинал Мало футбола, много стыков, стандартов и пенальти. Стандартный матч плей-офф с нестандартной для Англии концовкой.

Одной из причин возникновения пенальти стала тактика защитников. Во время острых атак соперников, когда те оказывались в опасной близости от ворот, они бросались на мяч и хватали его руками. Или просто руками прерывали кроссы. Или руками выбивали мяч из ворот. Да, это было не по правилам. Ну и что? Карточек нет, пенальти нет, риска тоже нет.

Первые пенальти били с двух метров. Но затея не прижилась. Вратари просто становились перед мячом и полностью закрывали угол обзора. Потом точку решили отодвинуть ещё на 10 метров, и дело пошло.

Некоторые источники сообщают, что первым клубом, который пострадал от пенальти, был крошечный «Дьюсбери» в 1888 году. Клуб, который прекратил своё существование больше 100 лет назад. Но большинство источников говорит о пенальти, пробитом в 1891 году. Этот пенальти в ворота «Акрингтона» забил Билли Хитон из «Вулверхэмптона» (он потом перешёл в Арсенал»)

Легенды гласят, что это был последний раз на ближайшие 130 лет, когда английский футболист радовался пенальти.

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира

До того, как была изобретена серия послематчевых пенальти, победителей в матчах навылет в чемпионатах мира и Европы определяли переигровкой. Если не было возможности переиграть матч – жребием. Так что забудьте фразу «пенальти – это лотерея». Нет, когда это это была настоящая лотерея, и подброшенная монетка раньше определяла, кто идёт дальше. Это было ужасно несправедливо (мы же помним поражение СССР от Италии в 1968 году?), но никто не мог ничего придумать. Странно, ведь в Кубке Италии в случае ничьей команд били серию пенальти с конца 50-х годов. Да, процесс был долгим. Даже более долгим, чем сейчас с VAR.

В итоге в ФИФА пролоббировали идею послематчевых пенальти представители двух стран. В это трудно поверить, но это были футбольные функционеры из Израиля и Малайзии. Как, почему? Возможно, это связано с поражением израильской сборной на Олимпийских играх в 1968 году: её вылет в четвертьфинале определил жребий. Идею утвердили в 1970 году.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018



Чемпион Европы 1976 году определился в серии пенальти. Чехословакия и ФРГ сыграли вничью, били пенальти, и последний реализовал Антонин Паненка. Несильным ударом по центру. Так что удар в стиле Паненки, по хорошему, — это не только пенальти, исполненный определённым образом, но и пенальти, который приносит победу. Кстати, те парни из сборной Чехословакии вообще отличались крепкими нервами. Через четыре годна на следующем Евро они заняли третье место – тоже по пенальти.

Англичане попадали на серию пенальти на чемпионатах мира трижды. В 1990 году, в 1998, в 2006. Все три раза проиграли. Зато на чемпионате Европы однажды даже выиграли! В 1996 году у Италии в четвертьфинале. Зато уже в полуфинале проиграли по пенальти немцам. Последний удар не реализовал Гарет Саутгейт, который сейчас тренирует сборную.

ЧМ-2018. Англия идёт дальше! Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия.

С пенальти англичанам именно не везло: иногда они долго упирались в сериях, но это не помогало. Тот же удар Саутгейта был уже шестым в серии, первые пять команда реализовала. Ну, а максимально эпическое поражение случилось с молодёжной сборной.

В 2007 Англия до 21 года играла на молодёжном чемпионате Европы. Полуфинал с Голландией закончился вничью, дошло до пенальти. Англия проиграла со счётом 12:13. В том матче принимал участие Эшли Янг. Он тогда бил в послематчевых пенальти, и реализовал попытку.

Победа в серии пенальти над Колумбией – вторая в истории Англии на крупных международных турнирах, после победы над Италией в 1996 году. Поражений – шесть, по три на чемпионатах мира и Европы.

Главными неудачники серий пенальти до 2006 года можно было считать итальянцев: победа над Францией в финале стала для них первой выигранной серией вообще на чемпионатах мира. Лучше всех – немцы, у них четыре победы в четырёх сериях на ЧМ.

Перед ударом Гарри Кейна колумбийцы толпились перед отметкой. Зачем? Возможно, чтобы шипами бутс разрыхлить газон. Это известный приём, а к каким последствиям он иногда приводит, вы можете посмотреть здесь.

Джордан Пикфорд – первый английский вратарь за 20 лет, отбивший удар с пенальти в послематчевой серии. В прошлый раз это сделал Дэвид Симен в 1998 году, но тогда Англии это не помогло.