«Он играл за Королеву Англии». Судья, не пустивший Колумбию в четвертьфинал

Матч между Англией и Колумбией в 1/8 финала ЧМ получился очень грязным. Соперники без конца долбили друг друга по ногам, и со стороны смотреть на это было не совсем приятно. Очевидно, что судья – первый, к кому возникли вопросы после такой игры. И если счастливые англичане успокоились с финальным свистком, проигравшие всё ему припомнили.

Чем недовольны колумбийцы?

Во-первых, недовольство вызвано бесконечными остановками. Целые минуты растворялись в воздухе, пока арбитр раз за разом пытался успокоить игроков и постоянно прерывал игру. В итоге набежало аж 8 жёлтых карточек. При этом шесть из них – колумбийским игрокам (плюс один повод покричать о его пристрастности).

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Другой момент – назначенный пенальти. Для многих момент с падением Кейна – очевидное нарушение. Но есть и другое мнение по этому эпизоду. Само собой, его активно несут в массы южноамериканские болельщики, чья команда теперь покидает Россию.



Ну и, наконец, главный повод покричать о том, что колумбийцев засудили – происхождение главного рефери Марка Гейгера. Он – американец. Стоит напоминать о культурных, политических и каких угодно ещё связях между США и Великобританией?

Кто приехал судить ЧМ-2018?

На турнир привлекли представителей всех шести конфедераций. Больше всего судей – из Европы (10), меньше – из Океании (2). С полным списком судей можно ознакомиться здесь.



Выходит, что выбор огромный, и подобрать представителя страны, с которой у британцев нет совершенно никаких связей, уж точно можно. При этом подобные истории случаются регулярно. Матч Испания – Россия судит голландский арбитр, на игре Уругвая с Португалией работал представитель Латинской Америки из Мексики.



Понятно, что зачастую всё это конспирологический бред, но, проиграй наша сборная, попробуйте объясните дяде Васе из Сыктывкара, что «судьи из загнивающих краёв» тут ни при чём. Почему ФИФА не желает банально подстраховаться от имиджевых потерь, понять сложно.

Немного о Марке Гейгере

Допустим, Гейгер – исключительный талант, и судье такой квалификации нельзя было найти замену на матч плей-офф. Но ведь к нему и по групповому этапу осталась куча вопросов!



Самый главный – неназначенный пенальти в ворота сборной Португалии за снос марокканца Бутаиба. Тем эпизодом он наверняка настроил против себя всех африканцев. Видели, как забавно его передразнивал Бенатиа в той игре? Но результативная ошибка не помешала Гейгеру и дальше судить матчи мундиаля. При этом Карасёв, безошибочно отработав на матче Австралия – Перу, назначений больше не получал.



Гейгер, кстати, успел поучаствовать в скандале на ЧМ. Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат обвинил его в том, что он попросил футболку Криштиану Роналду по ходу матча. ФИФА за него вступилась и опровергла эту историю – доказательств не нашлось.

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Не так давно американец работал школьным учителем математики. В этой роли он был прекрасен, а в 2009-м вошёл в список 103 учителей, получивших президентскую премию из рук Барака Обамы. В 2010-м, чтобы продолжать карьеру судьи, ему пришлось оставить преподавательство. Глядя на судейские гонорары ЧМ, его можно понять.

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Премий за этот мундиаль он точно не получит. По крайней мере от ФИФА. Правда, известный в прошлом колумбийский футболист Фаустино Асприлья уверен, что бонусы ждать стоит – с британской земли.